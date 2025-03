Reacții după CSM București – Rapid 28-22 în Liga Campionilor feminin: „Suntem pregătite de Esbjerg!”

Jucătoarele de la CSM București s-au bucurat enorm după calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, în timp ce jucătoarele Rapidului au fost resemnate după o nouă înfrângere în fața rivalelor.

Reacții după CSM București – Rapid 28-22 în Liga Campionilor feminin

Au fost mai multe reacții după victoria celor de la , Emma Friis, jucătoarea de handbal din Danemarca a CSM-ului, vorbind despre cât de importantă era ca ea și colegele ei să facă un nou meci bun:

„Nu a fost un meci ușor, dar cu siguranță am avut un avans bun înaintea acestui meci. Totuși, ne-am dorit mult să câștigăm, pentru că ne dorim să continuăm dezvoltarea echipei.

Mereu e presiune, vrem să câștigăm mereu, să jucăm cât mai bine și să ne calificăm. Am venit pentru victorie, știam că e mereu greu când joci împotriva Rapidului, suntem bucuroase pentru calificare”.

„Suntem foarte pregătite pentru meciul cu Esbjerg. Trebuie să ne pregătim, sunt meciuri frumoase, dar suntem pregătite. Sper să mergem mai departe, dar avem în față două meciuri grele. Toată lumea e bucuroasă și toată lumea va petrece în seara asta”, a mai spus Lara Friis.

„Suntem pregătite pentru Esbjerg!”

„A fost un meci dificil, nu am fost relaxate niciun moment, ne-am dorit victoria și am intrat pe teren ca și cum ar fi 0-0. Ne bucurăm că am reușit calificare și că am câștigat ambele meciuri împotriva Rapidului.

O să luăm pas cu pas fiecare meci, fiecare antrenament și vom fi pregătite pentru meciul cu Esbjerg. Nu putem alege cu cine să jucăm, am fost trei echipe din România înscrise, era de așteptat să ne întâlnim în fazele superioare.

Nu avem timp de petrecere acum, trebuie să ne pregătim bine. Rămâne de văzut, trebuie să intrăm serioase și acolo în teren și să fim cât mai bune. Luăm pas cu pas fiecare meci, acum ne concentrăm pe meciul cu Esbjerg”, a .

„A fost o diferență mare între noi și ele, a fost o diferență mare între noi și ele. A fost greu pentru ambele echipe, nu e ușor să jucăm o dată la trei zile. A fost un meci greu pentru ambele echipe.

Am făcut greșeli și noi și ele. Am avut o primă repriză bună, dar în a doua repriză am făcut mai multe greșeli, iar când faci greșeli împotriva unei echipe precum CSM București ești taxat.

Este o diferență. A fost dezamăgitor pentru că ne-am dorit să mergem mai departe, dar diferența de puncte a fost mare. Acum ne rămâne doar să ne concentrăm pe ligă.

Liga din România e una foarte bună, sunt multe echipe bune care pot face față în cupele europene. Noi ne vom pregăti bine în continuare”, a spus și Lara Gonzalez, jucătoarea Rapidului.