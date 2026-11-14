Sport

„O modă idioată!” Reacții dure după ce FRF a ales din nou ca un tenor să cânte imnul României

Bogdan Mariș
14.11.2026 | 22:15
O moda idioata Reactii dure dupa ce FRF a ales din nou ca un tenor sa cante imnul Romaniei
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Tenorul Eusebiu Huțan (35 de ani) a interpretat imnul României înainte de meciul cu Polonia. FOTO: captură Antena 1
Suporterii români au reacționat pe rețelele sociale după ce tenorul Eusebiu Huțan a intrepretat imnul României înainte de startul meciului cu Polonia.
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Federația Română de Fotbal a decis ca tenorul Eusebiu Huțan (35 de ani) să interpreteze imnul României înainte de partida de pe Arena Națională contra Poloniei. Fanii de pe rețelele sociale au reacționat după ce acesta a cântat „Deșteaptă-te, române!” înainte de startul jocului din Liga Națiunilor.

Fanii români, reacții după ce tenorul Eusebiu Huțan a cântat imnul României înainte de meciul cu Polonia

Decizia Federației de a nominaliza un artist pentru a interpreta imnul înainte de meciuri este de fiecare dată una controversată, o parte a fanilor susținând că imnul ar trebui cântat de suporterii de pe stadion. Pentru meciul cu Polonia, FRF l-a ales pe tenorul Eusebiu Huțan. Fanii prezenți pe Arena Națională au cântat alături de acesta, însă pe transmisiunea TV s-a auzit doar vocea tenorului, care a interpretat fără greșeală „Deșteaptă-te, române!”.

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Suporterii de pe rețelele sociale au constestat din nou alegerile făcute de FRF cu privire la imn. „Ce e cu moda asta idioată să cânte un tenor imnul la începutul meciului? Lăsați dracului stadionul să cânte imnul!” ; „Avem un imn cu o parte instrumentală atât de frumoasă și înălțătoare și nu am mai auzit-o de ani de zile la un meci acasă, e absurd” au fost doar două dintre reacțiile fanilor.

Cine este Eusebiu Huțan

Eusebiu Huțan s-a născut la Suceava și a crescut în Italia, iar acesta a început studiile muzicale după vârsta de 20 de ani. Tenorul a dezvăluit că a decis să se exprime prin muzică după ce s-a confruntat o problemă cardiacă și a petrecut mai multe săptămâni în spital. A efectuat primele lecții de canto sub îndrumarea baritonului italian Fernando Pasqualetti.

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Eusebiu Huțan a absolvit Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” și momentan este tenor şi solist la Opera Naţională din Cluj-Napoca, iar de-a lungul timpului a interpretat mai multe roluri celebre, precum Rodolfo (La Bohème), Alfredo (La Traviata), Duca di Mantova (Rigoletto), Maurizio (Adriana Lecouvreur) și Rinuccio (Gianni Schicchi).

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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