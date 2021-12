Toate reacţiile după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor: “O ruşine pentru noi!” Xavi: “Sunt responsabil”

“Au fost mai buni. Ne-au fost superiori. Au avut posesie. Aceasta este realitatea dură. Le-am spus jucătorilor că acesta este un moment de cotitură. Nu am fost concurentă pe măsura lui Bayern Munchen. Astăzi începe o nouă eră și trebuie să ducem Barcelona acolo unde îi este locul, adică nu în Europa League.

Sunt supărat, dar aceasta este realitatea. Am plecat de la zero și trebuie să readucem Barca în Liga Campionilor. Mă simt responsabil. Am crezut că putem să jucăm mai bine, dar nu am putut. Cuvintele cele mai bune, în această situație, sunt resemnare și dezamăgire. Obiectivul meu acum este să câștigăm Europa League” – Xavi