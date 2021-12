Reacții după eliminarea Nicoletei Dragne de la Bravo, ai stil: „Nu poți să ieși de sub contract”

Nicoleta Dragne a fost eliminată de la Bravo, ai stil, concurenta fiind mai puțin votată decât Viviana Sposub și Mellina, fetele cu care s-a aflat în fața juraților, nominalizate.

Se pare că plecarea din competiția de la Kanal D a fost una dorită. Vedeta nu și-a mai dorit să facă parte din acest proiect de ceva vreme.

Nicoleta a precizat că singurul motiv pentru care și-a dorit să rămână a fost să o susțină pe Ruxi. Nu a vrut s-o lase singură, însă în cele din urmă zarurile au fost aruncate.

Nicoleta Dragne, eliminată de la Bravo, ai stil: „Îmi doream să plec”

Dragne a apărut în platou cu băiețelul ei în seara eliminării, emoționându-i pe fani. Au existat și de data aceasta cârcotași, care i-au reproșat că s-a folosit de copilul ei pentru a stârni mila audienței.

„Îmi doream să plec de ceva vreme, dar nu am vrut s-o las pe Ruxi singură. Ea a fost singurul motiv pentru care nu m-am ”îmbolnăvit” brusc sau alte scuze. Nu poți să ieși de sub contract, doar că nu mai ai chef tu să faci parte din proiect.

Am văzut alte reușeli de păcăleli. În ultimele zile am fost mai altfel, pentru că am văzut niște lucruri și pentru că știam că voi pleca”, a scris Nicoleta Dragne într-un comentariu pe .

Fanii show-ului de la Kanal D au reacționat la rândul lor la eliminarea fostei ispite de la Insula iubirii din concursul de modă.

Reacțiile fanilor emisiunii

Comentariile au fost destul de împărțite. a primit o serie de aprecieri pentru parcursul ei, dar și critici. Ba chiar unii s-au bucurat că a fost eliminată.

„Bine că pleacă și scăpăm de vibe-ul pe care îl transmite; Teatru ieftin; O lecție frumoasă de viață. Ești minunată!; Copilul este minunat, dar tu tot o scorpie prefăcută rămâi; O femeie luptătoare care urăște teatrul ieftin”, sunt câteva dintre comentariile scrise de telespectatori.

Cea mai afectată de eliminarea Nicoletei a fost Ruxi. Cele două au legat o frumoasă prietenie în cadrul competiției. Bruneta a spus la testimoniale că a șocat-o plecarea ei. Opulenta nu se aștepta în nicio secundă ca Nicoleta să fie mai puțin votată decât Mellina sau Viviana Sposub.