Reacții extrem de dure după accidentarea lui Robicek! Acuzații grave la adresa arbitrului și a adversarului: „Caracter de câine!”

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În vârstă de 37 de ani, după fractura deschisă din meciul cu Popești Leordeni. Totul s-a petrecut în minutul 22 al meciului, când Neicuțescu a alunecat și l-a „rupt” pe Robicek. Toți jucătorii aflați pe teren și-au pus mâinile în cap când au văzut dauna provocată.

Acuzat de conducerea celor de la Afumați că nu a fost interesat de soarta „victimei” Constantin Robicek, fotbalistul Mihai Neicuțescu anunță într-o intervenție pentru FANATIK că nimic nu este adevărat.

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„M-am interesat din timpul meciului despre starea lui și despre ce urmează să se întâmple. Eu sunt în drum spre spital acum. Domnul Vasile Neagu poate comenta ce dorește. Nu sunt în măsură să-mi dau cu părerea despre ce crede dânsul. Am văzut că spunea ceva de călcat cu talpa pe gleznă. Probabil dânsul nu a văzut fotografiile apărute în presă că eu nu îl calc, ci pur și simplu pic peste el.

Meciul a fost filmat. Eu personal nu vreau să mă încarc cu dânsul. Sunt puternic afectat de ce s-a întâmplat și chiar de la pauză meciului am încercat să aflu orice despre starea lui. Emoțional nu am putut continua meciul. De asta am și vrut să ies de la pauză. Repet, sunt în drum spre spital în acest moment”, a declarat fotbalistul.

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Acuzații dure după accidentarea lui Robicek din Popești Leordeni – Afumați

„Băă, i se vede osul!”, strigau cei de pe margine, conform relatărilor GSP. Neicuțescu nu a primit nici măcar cartonașul galben, însă arbitrul este acoperit de regulament, fiind vorba despre un accident, jucătorul celor de la Popești Leordeni fiind împins, iar cel de la Afumați fiind victimă colaterală. Imediat după meci, Cristian Balgiu, jucător la Popești Leordeni, mărturisea că în viața sa nu a văzut o asemenea accidentare.

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„Da, din păcate… Am fost colegi, e unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Mi s-a făcut pielea ca de găină, vă spun sincer. Sufăr mult pentru el. A fost o întâmplare nefericită, dacă mă întrebați. Neicu nu a avut niciun fel de intenție să-l lovească, a încercat să dribleze. Cumva s-a băgat în fața lui, apoi a căzut pe el. Probabil l-a prins cu piciorul în pământ și s-a întâmplat, Neicu fiind un jucător mai masiv.

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Îmi pare rău pentru el, chiar o să merg la el să-l văd, să-l vizitez, să văd dacă are nevoie de ceva. E o zi neagră din punctul ăsta de vedere. Dar nici nu contează dacă suntem prieteni sau nu, eu un coleg de-ai noștri de breaslă, de la altă echipă, și trebuie să suferim pentru el. Vă spun sincer că nu am văzut în viața mea așa ceva, e prima dată când văd. Pur și simplu, osul i-a ieșit cu totul și se mai ținea într-o pielicică pe partea din exterior. Mi-am dat seama instant. I-am transmis să fie puternic. Voi fi alături de el, din orice punct de vedere. Eu îl știu om puternic, cred că va reveni și după această întâmplare horror”, a comentat Balgiu.

Oficialul celor de la Afumați acuză pe toată lumea de la arbitru la jucători și observatori

Potrivit fotbalistul celor de la Afumați a intrat în operație la Spitalul Militar București, având fractură-luxație la glezna stângă. Directorul sportiv al celor de la Afumați, Daniel Neagu, este furios după această accidentare și îi arată cu degetul pe arbitrul Cristian Vîrgolici, pe jucătorul Mihai Neicuțescu și pe observatorul de arbitri Ionel Popa.

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„E pe masa de operație. A fost diagnosticat cu fractură-luxație la glezna stângă. Adică cea mai gravă accidentare posibilă. E foarte… Nu știm ce va fi după. Să sperăm că-și va putea recupera fără probleme mobilitatea și să poată merge fără dureri și alte probleme. Am avut și două penalty-uri neacordate… Dar nici nu mai contează. După acel incident cu Robicek, eu voiam să se termine meciul. Copilul acesta și-a dedicat 90% din carieră echipei.

Cei implicați au recunoscut greșelile și au zis: Ce? Vreți să vă dăm noi penalty? De ce nu v-a dat arbitrul?. A fost un henț clar. Avea poziție nefirească, brațul sus. Dar nici nu mă mai interesează. Le zic așa… Mă interesează jucătorul nostru. Dacă vă interesați de diagnostic, vă îngroziți. Neicuțescu nu a vrut să facă acest fault. Clar. Faultul nu a fost voit. Dar s-a dus cu talpa deasupra gleznei. Acolo are loc fractura. Acolo au ieșit oasele afară.

Sunt faze în care un jucător îl lovește pe altul cu cotul și arbitrul dă galben. Dar apoi vede sânge, revine și dă roșu. Aici, l-a nenorocit pe fază… Știți ce a zis domnul observator? Nici galben nu trebuia să dea!. Fotbalul trebuie să fie despre fotbaliști, dar domnii cavaleri în negru vor să fie despre ei. Acum e despre arbitri, nu despre jucători.

Preferam să pierd toate meciurile până la final. Nici nu mă mai interesează altele. Cum să nu dai roșu? E strigător la cer! Dar vă dați seama că observatorul a zis că a arbitrat foarte bine și nu trebuia nici galben? Dacă nu apăreau imagini, nu se mediatiza nimic. Se punea capacul, iar arbitrul lua notă de trecere. Noi suntem toți îndurerați. Suntem alături de el și de familia lui”, a declarat Daniel Neagu pentru

Conducătorul de la Afumați se plânge că jucătorul Neicuțescu râdea după ce și-a „rupt” adversarul

Mai mult, oficialul celor de la Afumați îl acuză pe Neicuțescu că nu a dat dovadă de nicio remușcare pentru accidentarea provocată, involuntar ce-i drept. „Știți ce m-a deranjat? Neicuțescu nu părea că are niciun fel de remușcare. Râdea, se bucura că au câștigat. Nu-l afectase cu nimic. Caracter de câine…Alții au venit la noi să ne întrebe. Au zis: Ne pare rău. El? Nimic. Nicio empatie. Voiam un gest, ceva pentru el. Alte pretenții nu. E un fault de joc. Doar că intrarea a fost cu talpa. Ei ne-au zis nouă că a fost împins. Dar eu nu am văzut împingerea. Asta e. I se poate întâmpla oricui. Dar să nu ai empatie deloc? Doar să te bucuri că ai câștigat? Dar e karma, care-și face treaba, mai devreme sau mai târziu”, a adăugat acesta. În încheiere, Daniel Neagu i-a acuzat pe cei de la Ambulanță că au venit total nepregătiți pentru o astfel de situație: „La salvare nu era betadină. Noroc că aveau ai noștri. Osul trebuie dezinfectat. Era rană deschisă, avea nisip, iarbă… Cel mai grav e pericolul de infecție”.