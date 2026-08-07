Reacții extreme după meciul Craiovei din Europa League: „E moartea fotbalului!”

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Meciul Craiovei din deplasare cu KuPS Kuopio din turul trei preliminar al Europa League, încheiat la egalitate, scor 1-1, a generat reacții extrem de dure în spațiul public din România din cauza faptului că partida s-a jucat pe un teren sintetic.

Daniel Niculae, reacție dură după meciul Craiovei din Europa League

De asemenea, fostul atacant Daniel Niculae a vorbit despre acest aspect și a subliniat, în baza propriei experiențe avute din acest punct de vedere, problemele mari pe care fotbaliștii le au atunci când evoluează în astfel de condiții. „Asta e moartea fotbalului (n.r. terenul sintetic)! Nu știu dacă ați jucat, eu am prins un an de zile. La Nancy, terenul de acasă era sintetic. Trei zile abia mă dădeam jos din pat.

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Și nu eram la vârsta de acum. Articulațiile, spatele… Plus căldura care se degajă la nivelul cauciucului, că ăsta e un cauciuc. Îți iau foc picioarele! Dacă mergi cu un termometru la nivelul solului, sunt cu 20 de grade mai mult. Miroase a cauciuc încins”, a spus Daniel Niculae, potrivit

Ce au spus Gică Craioveanu și Andrei Cristea despre acest subiect

De asemenea, cu aceeași ocazie, și Gică Craioveanu s-a exprimat, în aceeași notă, pe seama acestui subiect: „E ceva incredibil! Cum poate UEFA să permită… E pericol de accidentări!”. Nu în ultimul rând, Andrei Cristea, un alt fost atacant important pentru fotbalul românesc, a punctat: „Nu vreau să caut un alibi, dar jucători de valoare, cum sunt la Craiova, probabil au avut o reținere (n.r. pe terenul sintetic din Finlanda)”.

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își va asigura prezența în faza principală din Conference League, în care a jucat de altfel și în sezonul trecut, iar în play-off-ul din Europa League se va duela cu pierzătoarea din dubla din turul trei preliminar din Champions League dintre Ararat Armenia și Celje din Slovenia. În tur,

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Ce a spus Gică Craioveanu despre posibila adversară a Universității Craiova din play-off-ul Europa League

Întrebat pe cine ar prefera dintre cele două, Gică Craioveanu a transmis, conform sursei citate anterior, următoarele: „Nu mă sperie nimeni. Știi cine mă sperie? Craiova. Dacă Universitatea ar trata meciul cum a tratat prima repriză (n.r. din meciul tur cu KuPS)… Parcă nu mai e la nivelul de anul trecut”.