Sport

Reacții extreme după meciul Craiovei din Europa League: „E moartea fotbalului!”

Reacții extrem de dure după meciul Craiovei din deplasare cu KuPS Kuopio din turul trei preliminar al Europa League: „Asta e moartea fotbalului!”. Ce s-a întâmplat
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.08.2026 | 19:34
Reactii extreme dupa meciul Craiovei din Europa League E moartea fotbalului
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Reacții extreme după meciul Craiovei din Europa League. Foto: Sport Pictures
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Meciul Craiovei din deplasare cu KuPS Kuopio din turul trei preliminar al Europa League, încheiat la egalitate, scor 1-1, a generat reacții extrem de dure în spațiul public din România din cauza faptului că partida s-a jucat pe un teren sintetic. FANATIK a analizat pe larg AICI modul în care jocul oltenilor a fost încurcat de această chestiune. 

Daniel Niculae, reacție dură după meciul Craiovei din Europa League

De asemenea, fostul atacant Daniel Niculae a vorbit despre acest aspect și a subliniat, în baza propriei experiențe avute din acest punct de vedere, problemele mari pe care fotbaliștii le au atunci când evoluează în astfel de condiții. „Asta e moartea fotbalului (n.r. terenul sintetic)! Nu știu dacă ați jucat, eu am prins un an de zile. La Nancy, terenul de acasă era sintetic. Trei zile abia mă dădeam jos din pat.

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Și nu eram la vârsta de acum. Articulațiile, spatele… Plus căldura care se degajă la nivelul cauciucului, că ăsta e un cauciuc. Îți iau foc picioarele! Dacă mergi cu un termometru la nivelul solului, sunt cu 20 de grade mai mult. Miroase a cauciuc încins”, a spus Daniel Niculae, potrivit digisport.ro. 

Ce au spus Gică Craioveanu și Andrei Cristea despre acest subiect

De asemenea, cu aceeași ocazie, și Gică Craioveanu s-a exprimat, în aceeași notă, pe seama acestui subiect: „E ceva incredibil! Cum poate UEFA să permită… E pericol de accidentări!”. Nu în ultimul rând, Andrei Cristea, un alt fost atacant important pentru fotbalul românesc, a punctat: „Nu vreau să caut un alibi, dar jucători de valoare, cum sunt la Craiova, probabil au avut o reținere (n.r. pe terenul sintetic din Finlanda)”. 

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Gică Craioveanu Universitatea Craiova
Gică Craioveanu, fost fotbalist și conducător la Universitatea Craiova. Foto: Sport Pictures

 

Dacă va trece de KuPS Kuopio, Universitatea Craiova își va asigura prezența în faza principală din Conference League, în care a jucat de altfel și în sezonul trecut, iar în play-off-ul din Europa League se va duela cu pierzătoarea din dubla din turul trei preliminar din Champions League dintre Ararat Armenia și Celje din Slovenia. În tur, armenii au câștigat pe teren propriu cu scorul de 2-1. 

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Ce a spus Gică Craioveanu despre posibila adversară a Universității Craiova din play-off-ul Europa League

Întrebat pe cine ar prefera dintre cele două, Gică Craioveanu a transmis, conform sursei citate anterior, următoarele: „Nu mă sperie nimeni. Știi cine mă sperie? Craiova. Dacă Universitatea ar trata meciul cum a tratat prima repriză (n.r. din meciul tur cu KuPS)… Parcă nu mai e la nivelul de anul trecut”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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