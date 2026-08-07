Reacții extreme după meciul Craiovei din Europa League: „E moartea fotbalului!”

Meciul Craiovei din deplasare cu KuPS Kuopio din turul trei preliminar al Europa League, încheiat la egalitate, scor 1-1, a generat reacții extrem de dure în spațiul public din România din cauza faptului că partida s-a jucat pe un teren sintetic. FANATIK a analizat pe larg AICI modul în care jocul oltenilor a fost încurcat de această chestiune.
De asemenea, fostul atacant Daniel Niculae a vorbit despre acest aspect și a subliniat, în baza propriei experiențe avute din acest punct de vedere, problemele mari pe care fotbaliștii le au atunci când evoluează în astfel de condiții. „Asta e moartea fotbalului (n.r. terenul sintetic)! Nu știu dacă ați jucat, eu am prins un an de zile. La Nancy, terenul de acasă era sintetic. Trei zile abia mă dădeam jos din pat.
Și nu eram la vârsta de acum. Articulațiile, spatele… Plus căldura care se degajă la nivelul cauciucului, că ăsta e un cauciuc. Îți iau foc picioarele! Dacă mergi cu un termometru la nivelul solului, sunt cu 20 de grade mai mult. Miroase a cauciuc încins”, a spus Daniel Niculae, potrivit digisport.ro.
De asemenea, cu aceeași ocazie, și Gică Craioveanu s-a exprimat, în aceeași notă, pe seama acestui subiect: „E ceva incredibil! Cum poate UEFA să permită… E pericol de accidentări!”. Nu în ultimul rând, Andrei Cristea, un alt fost atacant important pentru fotbalul românesc, a punctat: „Nu vreau să caut un alibi, dar jucători de valoare, cum sunt la Craiova, probabil au avut o reținere (n.r. pe terenul sintetic din Finlanda)”.
Dacă va trece de KuPS Kuopio, Universitatea Craiova își va asigura prezența în faza principală din Conference League, în care a jucat de altfel și în sezonul trecut, iar în play-off-ul din Europa League se va duela cu pierzătoarea din dubla din turul trei preliminar din Champions League dintre Ararat Armenia și Celje din Slovenia. În tur, armenii au câștigat pe teren propriu cu scorul de 2-1.
Întrebat pe cine ar prefera dintre cele două, Gică Craioveanu a transmis, conform sursei citate anterior, următoarele: „Nu mă sperie nimeni. Știi cine mă sperie? Craiova. Dacă Universitatea ar trata meciul cum a tratat prima repriză (n.r. din meciul tur cu KuPS)… Parcă nu mai e la nivelul de anul trecut”.