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Înțelegerea dintre Universitatea Cluj și Nicolae Stanciu a devenit oficială, după luni întregi de incertitudine. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, clujenii s-au înțeles cu unul dintre cei mai importanți jucători de la echipa națională. Anunțul oficial a primit 2.300 de likeuri, 128 de distribuiri și 166 de comentarii în nicio oră pe pagina oficială de Facebook a Universității Cluj.

Fanii Universității Cluj visează la titlu după sosirea lui Nicușor Stanciu

Majoritatea comentariilor sunt din partea suporterilor Universității Cluj care fie îl felicită pe jucător pentru alegerea făcută, mai ales că a renunțat la milioane de euro pentru a ajunge la Cluj. Alții îndrăznesc să viseze la titlu, în timp ce alții așteaptă cu nerăbdare meciurile următoare. Printre fani s-au strecurat și câțiva suporteri ai FCSB care regretă că Gigi Becali nu l-a convins pe Stanciu să aleagă Capitala.

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de încă 2-3 achiziții de valoare și ne batem din nou la titlu! Haide «U»!”, a scris un suporter, fiind completat de un altul: „Bine ai venit acasă, Nicolae Stanciu! U Cluj are nevoie de tine, campionule! Haide «U»!”. Alți suporteri le cer conducătorilor Universității Cluj să-l păstreze și pe Jovo Lukic, dar și să facă alte transferuri importante.

„Bine ai venit! Respect că ai ales această echipă iubită! Haide «U»!”, a scris un suporter. „Să înceapă nebuniaaaaaa! De când aștept această veste! De acum încolo devine serioasă treaba. Sperăm să rămână și Lukic! Țineți cont de suporteri și faceți efortul ăsta în continuare! Vrem și performanță!”, a completat un alt fan.

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În discuție au intervenit și fanii FCSB, care regretă faptul că Stanciu nu a fost convins să ajungă la București, însă îi doresc oricum succes.

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Ați devenit o echipă de top. Cu un ochi râd și cu unul plâng. Omul Stanciu a jucat la Steaua (cel puțin așa se numea atunci 🙁) și a fost unul dintre cei mai buni în ultimii ani. Este un caracter deosebit și un jucător bun. P.S.: Ar fi fost păcat să își bată joc Becali și de acest jucător, așa că haide «U»! Cu titlul!”, a scris un suporter. „Trebuia să vii acasă, la FCSB”, a remarcat un alt fan FCSB.

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Iată mai jos alte mesaje ale fanilor Universității Cluj, entuziasmați de anunț: