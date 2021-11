Reacții furibunde ale fanilor olteni după demiterea lui Flavius Stoican: „Urmează modelul FCSB, antrenori păpușoi!”

FC U Craiova 1948 la doar 28 de zile după ce antrenorul de 44 de ani îl înlocuia pe Adrian Mutu.

Vestea a fost anunțat de care a dezvăluit faptul că Adrian Mititelu l-a demis pe Stoican din cauză că nu i-a respectat cerințele cu privire la tactică și jucătorii trimiși în teren.

Fanii lui FC U Craiova 1948 îl acuză pe Adrian Mititelu că vrea pe bancă antrenori-marionete: „A început circul”

FC U Craiova 1948 a anunțat în urmă cu puțin timp prin intermediul paginii oficiale de Facebook că Flavius Stoican a fost dat afară de la echipă, iar fanii nu i-au iertat pe cei din familia Mititelu și din conducerea clubului.

În doar câteva minute, zeci și zeci de mesaje dure au fost lăsate la postarea cu pricina, iar FANATIK le-a selectat pe cele mai relevante: „România 2021: patronii sunt și antrenori, medici, preparatori fizici și idioți. Să se ducă înapoi în D să nu mai auzim de așa specimene că fotbal oricum nu avem de 10 ani”, a scris Robert Balseanu.

„Cam meritam in Liga 2 cu asa conducere” / „O atitudine de tot c*catul din partea conducerii. De fapt comportamentul familiei a rămas același dintotdeauna. Antrenorii sunt slugi pe plantație , jucătorii pupincuriști trebuie să joace când zice patronul, iar respectul pentru suporteri este egal cu 0.

Singurul domeniul la care ne luptăm cu cei de la CSU sunt suporterii. În rest… profesionalism, condiții, bugete, ne bat ăștia de la CSU de ne sună apa în cap”, au fost câteva dintre cele mai dure mesaje ale suporterilor.

Adrian Mititelu, comparat cu Gigi Becali: „Circus Globus! Să vină Napoli”

Vestea a picat foarte greu pentru fanii olteni care îl contestă din nou pe Adrian Mititelu și îl compară cu Gigi Becali care dirija antrenorii după bunul plac: „Urmează modelul FCSB, antrenori păpușoi!”.

Suporterii anunță deja mai în glumă sau mai în serios venirea italianului Nicolo Napoli, care a avut nu mai puțin de opt mandate la echipa lui Adrian Mititelu: „A început circul!” / „Să vină Napoli!”.

„Vă dați seama ce face nebunul când iese din pârnaie??? Dacă de acolo face tot circul ăsta…. și ne mirăm de ce nu avem rezultate”, a mai scris îngrijorat un fan. „Acum ați dat un mesaj clar viitorului antrenor, trebuie să fie marioneta lui Mititelu. Ce antrenor de valoare va accepta acest lucru? Vai de capul vostru”.

Prima reacție a lui Flavius Stoican după ce a fost umilit de Adrian Mititelu: „Îi mulțumesc”

Flavius Stoican a oferit prima reacție despre demitere: pentru : „Despărțirile sunt ceva normal. Noi, oamenii și societatea, le condimentăm cu dramatism. Am fost chemat să ajut, lucru pentru care îi mulțumesc domnului Mititelu.

Am venit și am muncit. Am vrut să construim din mers, dar deocamdată atât s-a putut. Eu atât am putut. Restul e istorie!”.

Flavius Stoican a rezistat pe banca lui FC U Craiova 1948 doar patru meciuri și are în „palmares” o singură victorie, două egaluri și o eliminare în Cupa României cu Sepsi Sfântu Gheorghe, ceea ce l-a nemulțumit pe Adrian Mititelu.

FANATIK a aflat de ce a fost dat afară Stoican de Adrian Mititelu

Din informațiile FANATIK, Flavius Stoican a fost dat afară deoarece deși patronul Adrian Mititelu l-a interzis pe jucător. Diallo a făcut un penalty la meciul cu FCSB și a greșit decisiv la primul gol marcat de Nistor în derby-ul cu Universitatea Craiova.

Conform sursei citate, Adrian Mititelu i-a cerut anumiți jucători și schimbări în echipă, dar a avut și cerințe de ordin tactic care nu au fost respectate întocmai de Flavius Stoican. Picătura care a umplut paharul după doar 28 de zile de „mariaj” a fost eliminarea din optimile Cupei României, 0-1 cu Sepsi OSK.

Adrian Mititelu este arhicunoscut pentru felul în care a gestionat relațiile cu antrenorii săi, de la Victor Pițurcă la Nicoli Napoli, care a pierdut șirul mandatelor în care și-a dat demisia și până la Adrian Mutu căruia a vrut să îi impună sistemul de joc.