Reacții halucinante ale vedetelor din România despre alegerile locale și europarlamentare. Ce face Bianca Drăgușanu înainte de a trece pe la urne

Cum procedează unele dintre cele mai vocale vedete de la noi la alegerile din 2024. Bianca Drăgușanu, Celia, Adriana Bahmuțeanu și nu numai au spus ce fac și ce nu fac duminică, 9 iunie 2024.

Cum votează celebritățile. Declarațiile făcut de vedete cu prilejul alegerilor 2023

Duminică, 9 iunie 2024, au loc . Iar vedetele noastre sunt active când vine vorba despre acest subiect. În mediul online, în general, au spus daca se prezintă sau nu la secțiile de votare astăzi.

ADVERTISEMENT

Astfel că, în timp ce , Bianca Drăgușanu a dezvăluit că merge mai întâi la biserica și apoi se mai gândește dacă trece sau nu pe la urne.

„Mă pregătesc de vot ducându-mă la biserică. Daaaar… Să văd, încă le mai dau timp politicienilor să mă convingă. Să văd care merită votul meu”, a spus vedeta, conform

ADVERTISEMENT

Sunt și vedete care sunt convinse că ies la vot la alegerile din 2024. Celia se numără printre ele și merge să voteze la Simeria, locul în care, în acte, încă mai are domiciliul. „Mi-am făcut an de an datoria ca cetățean, sunt la câteva sute de kilometri de Simeria, localitatea unde am momentan reședința, dar vom pleca în spre acolo în câteva ore, special pentru a vota.

Simeria e un orășel micuț, dar ne dorim să fie condus de o echipa de oameni competenți, care va face tot ce se poate mai mult și mai bine pentru orașul nostru. Mereu avem dorința de mai bine și speram la mai bine!”, afirmat Celia.

ADVERTISEMENT

Adriana Bahmuțeanu, hotărâtă la alegerile din 2024

Adriana Bahmuțeanu a fost, de asemenea, vehementă cu privire la alegeri. „Mă duc la vot fiindcă e dreptul meu. Chiar dacă oamenii nu mai au încredere în politicieni, iar România s-a dezvoltat independent de politică în alte domenii. Avem artiști de succes, medici de succes, etc, dar nu avem politicieni de succes.

Asta ar trebui să se schimbe cumva, deși e foarte greu ca oamenii bine pregătiți să intre în politică, știu că vor fi jigniți, puși la zid, compromiși public. Visez la ziua când vom avea profesioniști la butoane și nu impostori, marionete controlate de `deep state`. În plus, politicul ne menține sau nu, prin politici publice și sociale, locul ca nație în Europa. De asta mă duc la vot, ca să nu devenim o colonie zombificată”, a fost reacția fostei prezentatoare de televiziune.

ADVERTISEMENT

Lora este și ea decisă să meargă la vot la alegerile din 2024: „Normal că mă duc la vot. Votul nu este doar un drept, ci și o responsabilitate civică, susține și întărește democrația. O lipsă la vot înseamnă o lipsă a conștiinței civice”.

Cristina Cioran: „Mă interesează”

Cristina Cioran a dezvăluit că nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce se decide soarta țării. „Merg la vot pentru că mă interesează ce se întâmplă în orașul meu în următorii patru ani.

Și mi se pare o obligație atât cetățenească, cât și morală, să ne prezentam să ne votam primarul, președintele de consiliu, dar și europarlamentarii. Nu mă pregătesc în mod special, dar vreau să mă duc de dimineață. Abia aștept să mă amețesc în cele cinci sau șase buletine de vot!”, a explicat vedeta.

Dan Negru, se numără printre cele mai vocale vedete atunci când vine vorba despre politică. Din punctul lui de vedere, oamenii ar trebui să aibă opțiunea de a merge la vot, dar fără să aleagă niciun candidat.

„Eu susțin opțiunea de vot `Non of the above` (împotriva tuturor). Există în multe țări, dar la noi nici măcar la nivel de dezbatere nu vor să o introducă. Adică, pe buletinele de vot, după toți candidații, să existe și opțiune: nu-l susțin pe niciunul.

Adică și nehotărâții să meargă la votare, să arate că sunt implicați, dar că nu se regăsesc în niciun candidat. Și mai propun ceva, dacă nehotărâții sunt mulți, să se refacă alegerile, dar cu alți candidați.

Dacă politicenii sunt ca scutecele și trebuie schimbați din când în când tot din aceleași motive, atunci e de mers la vot. Dar, le-aș da tuturor un pumn în bot. Un vot, un pumn în bot”, este părerea lui Dan Negru.

Șerban Huidu, despre alegerile din 2024

Șerban Huidu, pe de altă parte, a vorbit despre cât de important este ca românii să-și exercite dreptul de a vota. „Numai când nu ai libertatea îți dai seama cât de importantă e. Din 1994 încoace am fost la tot ce însemna votare. Pentru că în ochii puștanului de 13 ani în 1989, am încă pancarta aia din Revoluție: COPIII NOȘTRI VOR FI LIBERI!”, a afirmat Șerban Huidu, conform sursei menționate anterior.