Reacții împărțite după imaginile cu vestiarul FCSB-ului la Bistrița: „E o combinație între coteț și magazie” / „Lipsă de respect și bun simț”

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Dincolo de surpriza furnizată pe teren de trupa lui Laurențiu Reghecampf, care , gazdele au stârnit un adevărat scandal după ce au făcut publice imagini din vestiarul lăsat în urmă de bucureșteni. „Roș-albaștrii” au devenit ținta internauților.

Ce au lăsat jucătorii FCSB-ului în urma lor după eșecul cu Gloria Bistrița

Imediat după meci, la scurt timp după miezul nopții, Eugen Cosma, directorul clubului Gloria Bistrița, a publicat pe o rețea de socializare o serie de fotografii surprinse în vestiarul în care s-au echipat jucătorii FCSB-ului. Imaginile au stârnit rapid reacții în mediul online: pe jos se puteau observa sticle pline cu lichidul consumat de fotbaliști în timpul și la finalul partidei, pahare de unică folosință aruncate la întâmplare, dar și noroiul gros lăsat de ghetele jucătorilor pe podea.

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Oficialul bistrițean nu s-a rezumat doar la a arăta imaginile, ci le-a însoțit și de un mesaj tăios, încărcat de ironie: „Mulțumim, FCSB!”, a scris Eugen Cosma pe fiecare dintre fotografiile care surprindeau starea vestiarului după plecarea delegației bucureștene. „În primul rând, nimeni nu le-a cerut să dea cu mătura. Dar să dea dovadă de o minimă decență, asta da, aveam pretenția. Să nu lași aruncate sticlele pe jos, sau leucoplastul aruncat peste tot, astea se puteau strânge și fără o mătură, ține de decență, pe care o ai sau nu”, a reacționat Cosma pentru

Delegația FCSB-ului a plecat în grabă de la Bistrița

La aproximativ o jumătate de oră după fluierul final al meciului dintre Gloria Bistrița și FCSB, . Antrenorul Laurențiu Reghecampf, care îi băgase în ședință pe jucătorii săi chiar pe teren, imediat după finalul partidei, a plecat cu o mașină imediat după ce a participat la conferința de presă. Cel mai probabil, jucătorii nici măcar nu au făcut duș după meci, părăsind cât mai repede posibil stadionul „Jean Pădureanu”.

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FCSB, ținta internauților după imaginile făcute publice cu vestiarul de la Bistrița

Imaginile au stârnit un val de reacții. Mulți internauți au condamnat atitudinea jucătorilor de la FCSB, lăsând comentarii dure: „Că este vestiar sau nu, totuși, lipsește respectul și bunul simț!”, „O echipă plină de figuri. Dacă nu avea mătură la stadion, de ce s-au aruncat toate gunoaiele pe jos? Trebuia pus MM-ul la treabă să facă curat, să șteargă tot de pe jos”, „Ei sunt niște valori, cum să arunce ei gunoiul la coș sau să strângă mizeria făcută de ei. Le este rușine!”.

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Au existat, în schimb, și reacții care s-au legat de condițiile oferite la stadionul Gloriei: „Ăla nu se poate numi vestiar e o combinație între coteț și magazie…”, „Ce vestiar de Liga 5, paște vaca acolo!”, „Dacă și asta îl numiți vestiar…. Cred că mai degrabă magazie. În secolul ăsta cu bănci din lemn, vai mama lor”, „Să fim corecți și să nu exagerăm! Ăla nu e vestiar! Au lăsat ce au găsit! Ce ar fi vrut gazdele? Poate un vestiar adecvat construit de Becali!”.