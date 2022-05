Reacții în politică după condamnările definitive din dosarul Colectiv. Victor Ponta: “Primarul Piedone nu are absolut nicio vină”

Condamnările definitive pronunțate, joi, 12 mai, în dosarul Colectiv nu au fost ocolite cu vederea de către politicieni, în special de către cei care se aflau la guvernare atunci când s-a produs incendiul tragic din 2015. Victor Ponta, premierul demisionar, spune că primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost arestat având ”absolut nicio vină.”

De altfel, nu au întârziat să apară și reacțiile lui Dacian Cioloș (cel care l-a înlocuit pe Ponta în 2015-n.r), ale celor de la USR, dar și a premierului Nicolae Ciucă.

Revenind la Victor Ponta, el mai precizează, într-o postare pe facebook, că a fost folosită în scop politic. El subliniază situația neplăcută din spitale, unde mor pacienți de vii, iar ”nimeni nu pățește ceva”, la 6 ani după incendiul din clubul care a șocat o țară întreagă.

”Stim toti ca Tragedia de la “Colectiv” a fost folosita in scop politic pentru inlocuirea unui Guvern ( altfel trecea , ca multe alte tragedii).Din acest motiv nimeni nu a fost, de atunci si pana azi, interesat sa afle adevarul sau sa faca dreptate! Stim toti ca Primarul Piedone nu are absolut nicio vina ( daca era “Colectiv” la Sibiu sau la Cluj nu cred ca era bagat Primarul la inchisoare). Stim toti ca acum ard oamenii in Spitale si nimeni nu pateste ceva .

Stim toti ca si azi se organizeaza concerte in subsoluri si locatii total inadecvate. Stim toti ca nu am mai vrut sa auzim de “Colectiv” ca sa nu ne aducem aminte de manipularea si modul in care vietile pierdute au fost folosite cu cinism. Stim toti ca acum “Coruptia NU MAI ucide” , nici minciuna, prostia, incompetenta si nesimtirea. I-am bagat pe Piedone si pe patronii Clubului la inchisoare si mergem mai departe ca si cand nu a existat nimic. Extrem de trist!”, a scris Victor Ponta

Dacian Cioloș, imparțial față de decizia definitivă din dosarul Colectiv

De cealaltă parte, Dacian Cioloș a evitat să spună dacă decizia Curții de Apel este una corectă sau nu. În schimb, el subliniază că a trecut prea mult timp (6 ani-n.r) în pronunțarea condamnărilor.

”Nu voi comenta dacă decizia judecătorilor în cazul Colectiv este una corectă sau nu, cred însă că a trecut mult prea mult timp de la începutul procesului până azi și că au avut timp să cântărească vinovățiile și să decidă în consecință (…)”, este o parte din reacția fostului prim-ministru.

USR-PLUS: ”S-a făcut dreptate!”

Pe pagina de facebook a USR-PLUS a apărut o postare în care scrie că, ”s-a făcut dreptate!”, dar în care se punctează și faptul că spitalele din România sunt un pericol pentru români, făcând referire la mai ales în perioada stării de alertă.

”S-a făcut dreptate. Prea târziu, prea mulți ani de procese, prea multă suferință pentru familiile victimelor de la Colectiv și supraviețuitori. Vinovații pentru tragedia din 2015 merg astăzi la închisoare.

Piedone, 4 ani. Patronii Colectiv: 8 ani pentru Costin Mincu, 11 ani și 8 luni pentru Alin George Anastasescu, 6 ani și 5 luni de închisoare pentru Paul Gancea.

Însă România nu este nici astăzi un stat reformat. Din contră. Spitalele din România ard, în spitalele din România se moare din cauza infecțiilor, din cauza furtului organizat de 30 ani. Autorii morali s-au întors la Guvernare. Îi vedem astăzi.

Colectiv este povestea sistemului ticălos care, în cele din urmă, ucide. Povestea incompetenței și corupției care ucide. Lupta pentru reforma din temelii a României trebuie să continue”, au notat pe facebook și cei de la USR-PLUS.

Ce spune premierul Nicolae Ciucă după condamnările din dosarul Colectiv

”Decizia a fost luată astăzi de instanţă şi este o decizie care trebuie respectată, se execută şi nu se discută”, a fost reacția prim-ministrului Nicolae Ciucă, într-o conferință de presă de joi.

Întrebat despre lipsa unui spital mare de arși în România, șeful Guvernului a motivat că face parte din ”lipsa de realizări pe care ţara noastră o are.”

”Faptul că astăzi nu avem un spital de mare arşi se înscrie, practic, în lipsa de realizări pe care ţara noastră o are, nu numai în spitalul de mari arşi ci şi în celelalte mari proiecte care noi am gândit că trebuie înfăptuite”, a mai precizat premierul.

Câți ani de închisoare au primit inculpații din dosarul Colectiv. Piedone, închis la Penitenciarul Rahova

Cristian Popescu Piedone a primit cea mai mică pedeapsă din acest proces început în 2015. A fost condamnat la 4 ani de stat după gratii. Patronii clubului au primit astfel: Alin Anastasescu – 11 ani și 8 luni, Paul Gancea-6 ani și 4 luni, iar Costin Mincu – 8 ani.

Piedone s-a predat la Poliția Bragadiru imediat după sentință, după care a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova. De asemenea, s-a predat și Alin Anastasescu în jurul orei 17:00 și urmează a fi închis la penitenciarul Rahova. Ceilalți inculpați vor fi ridicați de poliție.