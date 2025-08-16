Reacții internaționale după summit-ul Trump – Putin: „Scor clar 1:0 pentru Rusia”. Ambasadorii UE s-au întâlnit de urgență la Bruxelles

Reacții internaționale după summit-ul Trump – Putin de la Alaska, în urma căruia nu s-a luat nicio decizie cu privire la pacea din Ucraina. Între timp, ambasadorii UE s-au reunit de urgență la Bruxelles pentru a discuta despre urmările întâlnirii președinților SUA și Rusia.

Reacții internaționale după summit-ul Trump – Putin

După întâlnirea ruso-americană din Alaska, lideri politici internaționali au reacționat față de faptul că nu s-a adus niciun progres în privința războiului din Ucraina.

Ministrul de externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, a declarat că Putin a reiterat „argumente cunoscute” pe care le folosește drept justificare a invadării ilegale a Ucrainei, inclusiv așa-zise „cauze profunde” ale războiului.

„Trebuie să continuăm să punem presiune pe Rusia şi chiar să o intensificăm, pentru a-i transmite clar că trebuie să plătească preţul. (…) Nu cred că summit-ul va avea efect imediat pe câmpul de luptă, pentru că nu s-a văzut nicio schimbare în poziţia Rusiei”, a spus oficialul norvegian.

Și ministrul ceh al apărării, Jana Černochová, a scris pe platforma X că întâlnirea „nu a adus niciun progres fundamental spre încheierea războiului din Ucraina, dar a confirmat că Putin nu caută pacea, ci oportunitatea de a slăbi unitatea Occidentului şi de a-şi răspândi propaganda”. Ea a adăugat că este esențial ca Occidentul să rămână unit și să sprijine în continuare Ucraina, astfel încât un acord de pace să nu fie influențat doar de Rusia.

Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a fost mai puțin virulent, spunând „lumea este un loc mai sigur atâta timp cât există dialog la cel mai înalt nivel între SUA şi Rusia”. El a adăugat că războiul „nu va fi încheiat pe câmpul de luptă, ci la masa negocierilor”, reamintind de poziția diplomatică a Budapestei, spre deosebire de „politicienii pro-război de la Bruxelles”.

Liderii mondiali, dezamăgiți de întâlnirea ruso-americană

Diplomatul german Wolfgang Ischinger, fost ambasador în SUA și fost preşedinte al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), a scris pe rețeaua X că „Putin a fost întâmpinat cu covorul roșu de Trump, Trump nu a obținut nimic”. Ischinger a adăugat: „Așa cum era de temut: niciun armistițiu, nicio pace. Niciun progres real – Scor clar 1:0 pentru Putin – nicio sancțiune nouă. Pentru ucraineni: nimic. Pentru Europa: profund dezamăgitor”.

Ministrul apărării din Lituania, Dovile Sakaliene, a spus că declarațiile lui Putin echivalează cu „manipulare psihologică și amenințări voalate”, subliniind faptul că, în timpul discuțiilor din Alaska, .

Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a afirmat că salută eforturile de pace ale lui Trump, dar a avertizat împotriva acceptării propagandei Kremlinului.

„Problema este imperialismul rus, nu dorința Ucrainei de a trăi liber. … Dacă Putin ar fi fost serios în privința negocierilor de pace, nu ar fi atacat Ucraina toată ziua de astăzi”, a scris Lipavsky pe X.

Întâlnire de urgență la Bruxelles ai ambasadorilor UE

Între timp, ambasadorii țărilor UE au decis să se întâlnească de urgență la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summit-ului Trump – Putin finalizat cu nicio soluție. Ședința de ultim moment ar fi fost organizată după ce s-a aflat că Trump și Putin ar fi convenit asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina.

După întâlnirea cu Putin, , urmând ca acesta să vină la Casa Albă luni. Liderul american a luat legătura și cu șefii NATO cu care a discutat „puțin peste o oră”, potrivit declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. La convorbire au participat preşedintele Comisiei Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer şi secretarul general al NATO Mark Rutte.