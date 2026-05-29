Reacții șoc în Rusia, după incidentul de la Galați. „Ce atâta agitație pentru o singură dronă? Așteptați-le pe celelalte!”

Incidentul cu drona care a lovit un bloc din Galați a stârnit reacții virulente în presa și pe rețelele din Rusia. Unii s-au bucurat, alții văd o conspirație a Ucrainei, Mossadului și serviciilor secrete occidentale.
Daniel Spătaru
29.05.2026 | 21:00
Drona rusească a rănit două persoane, mamă şi fiu, la Galaţi Foto: colaj Fanatik
Incidentul cu drona care a lovit un bloc de locuințe din municipiul Galați ocupă spații ample în presa internațională și chiar publicațiile de la Moscova sunt preocupate de subiect. Știrea a suscitat un mare interes printre cititori, la ora 14.30 fiind cea mai accesată știre pe portalul lenta.ru. Zeci de comentarii însoţesc articolul cu titlul „O dronă a lovit un bloc de locuințe într-un oraș românesc de la granița cu Ucraina, provocând victime. NATO, UE și Kievul au făcut declarații”.

Kremlinul nu a comentat atacul cu dronă din România

Moscova nu a avut până în momentul de faţă nicio reacţie oficială după ce o dronă de provenienţă rusească a lovit blocul din Galaţi. Preşedintele Vladimir Putin a participat în Kazahstan la Consiliul Economic Eurasiatic, unde a vorbit despre legislaţia vamală, fără a sufla o vorbă despre incidentul provocat în România, în timp ce purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, a transmis doar că liderul de la Kremlin „este la curent cu incidentul din România”.

Vocea ruşilor s-a făcut însă auzită mult mai tare la nivelul opiniei publice, în comentariile la articolele care însoţesc incidentul cu drona. Mulţi s-au bucurat că aceasta a ajuns în ţara noastră şi a lovit un bloc de locuinţe. „Foarte bine că a păţit-o şi România!”, scrie Anatoli Fedorov, în timp ce alt cititor, Serghei Grişin, s-a arătat caustic: „Ce atâta agitaţie pentru o singură dronă? Aşteptaţi-le pe celelalte”. „Şi la ce se aşteptau? S-au băgat singuri într-un conflict care nu-i privea, iar acum scâncesc: ‘de ce noi?'”, scrie şi Oleg Boyko.

Unii ruşi cred că incidentul cu drona este o înscenare a Ucrainei

Alţii consideră că Rusia nu are nicio legătură cu drona intrată în România şi că aceasta ar fi, de fapt, opera Ucrainei. „Încă o înscenare de-a lui Zelenski. Se vede clar că e regizat. Atacurile asupra școlilor din Rusia nu le vede nimeni”, a scris un cititor, în acelaşi registru înscriindu-se comentariul altuia: „Ucrainenii au înțeles că e mult mai sigur să lovească România și Letonia (țări NATO) decât un colegiu din regiunea Lugansk.

Spre deosebire de ruși, NATO nu răspunde cu atacuri împotriva lor”. Mihail Iakunkin vede şi el o conspiraţie în această poveste şi scrie: „Lovitura a fost dată de Ucraina din Moldova. Se vede clar mâna Mossadului și a SBU”.

„Românilor din Moscova le-a venit timpul să-și facă bagajele și să pună lacăt pe ambasadă”

Există şi o aripă mai radicală a opiniei publice ruse, care şi-a exprimat opiniile faţă de acest incident şi consideră că reacţia Kremlinului ar trebui să fie mult mai agresivă, chiar letală. „Nu se poate să aruncăm direct o bombă nucleară peste București? Peste Hamburg… Londra… Washington?”, îndeamnă Igor Rudenko.

Anunţul lui Nicuşor Dan că România l-a declarat persona non-grata pe consulul Rusiei la Constanţa şi chiar a decis închiderea acestui consulat a stârnit şi ea reacţii ostile din partea cititorilor ruşi. „Scopul acestei provocări comune a serviciilor speciale din Moldova, Ucraina, Mossad și UE este să accelereze absorbția Moldovei de către România și începerea invaziei NATO în Transnistria”, este scenariul avansat de unul dintre cititori. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a ameninţat România cu un răspuns după anunţul preşedintelui Dan, iar anunţul acesteia a stârnit şi el o serie de comentarii. „Românilor din Moscova le-a venit timpul să-și facă bagajele și să pună lacăt pe ambasadă”, a scris un cititor, care semnează Semen Petkov.

Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
