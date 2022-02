Vedetele dau dovadă de umanitate și sar în ajutorul refugiaților din Ucraina: “M-am minunat de români și de miracolul de la Dascălu”

Speriați, îngroziți de cele văzute, înfometați, însetați și nedormiți – așa ajung în România cei care fug din Ucraina, pentru a scăpa de atacul rușilor. Fug de război ca să-și apere viața, dar speră ca totul să se încheie și să se întoarcă acasă. Acasă e acolo unde au lăsat tot ceea ce aveau. Au lăsat case, bunuri materiale, oameni dragi, dar și o parte din sufletele lor. E dureros! E război! Au murit oameni și au fost distruse locuri pe care mulți dintre cei care au ajuns în România le numeau “acasă”.

Ajutor pentru refugiații din Ucraina din partea vedetelor din România

Românii n-au stat cu mâinile-n sân! Le-au sărit imediat în ajutor refugiaților, încă de la graniță: mâncare, apă, transport, cazare. Multe dintre vedetele din țara noastră au reacționat și ele rapid și s-au mobilizat atât fizic, cât și pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

a fost printre primii oameni care au sărit în ajutorul refugiaților. De la o primă familie pe care a găzduit-o, a ajuns să ajute sute de oameni care au venit din Ucraina și nu au unde să stea sau ce să mănânce.

„Vă povestesc pe scurt de prima familie pe care am găzduit-o. Erau adăpostiți la Biserica Sfinții Ioachim și Ana de preotul Ciprian Tudor care îi luase din parc și le oferea o masă caldă.



Trei femei cu trei copii mici, toți din Odesa. Erau așezați la masă de părinte când am ajuns eu. Câțiva rucsaci mici, câteva geci pe podea îngrămădite și sarmale în farfurie. Părintele Tudor și familia lui era cu ei la masă. Galina, puțin mai în vârstă, fotograf profesionist își luase în micul bagajel și aparatul foto. Fata ei Ana, agent imobiliar cu doi copii după ea, nora ei Valeria, website designer cu fetița ei Mia de un an și două luni în brațe.

ADVERTISEMENT

Bărbații lor îi lăsaseră la graniță, și-au luat la revedere și ele au trecut cu lacrimi în ochi și copii în brațe. I-am dus și i-am cazat la apart-hotelul la care fundația Metropolis a închiriat pentru refugiați. Când am ajuns, băiețelul Anei s-a lovit cu palma peste frunte. Abia atunci a crezut ce îi spusese mama lui când au plecat în toiul nopții cu bubuituri în depărtare: “stai liniștit puiule, mergem în vacanță!”. Seara, Ioana State de la fundație care este manager de proiect le-a cumpărat de la supermarket alimente de care cel puțin aseară nu a fost nevoie pentru că au avut mâncare caldă de toate felurile de la @snaploungedecebal care ne este mereu partener în proiectele caritabile. În toate. Atât de mult încât eu nu știu cum mai face și profit restaurantul ăla”, a scris Codin Maticiuc.

“Tot satul era acolo. M-am minunat de români și mai ales de miracolul de la Dascălu”

Recent, Codin Maticiuc a anunțat că el și cei de la fundația Metropolis au amenajat sala de sport de la școala din Dascălu, pentru a ajuta cât mai mulți refugiați. Acolo au ajuns deja 200 dintre aceștia, majoritatea din India, dar care se aflau la studii în Ucraina.

“TOT satul era acolo. Ce gătiseră oamenii aia special pentru indieni, ce aduseseră de prin casele lor era de neînchipuit. M-am abținut cu greu să nu-mi dea lacrimile. O tânără indiancă a primit un trening nou de la o fata din sat și a început sa plângă. Un cuplu de tineri din Dascălu m-au tras de mânecă să-mi spună ca vor sa ia acasă la ei pe câțiva. Voi nu va imaginați ce oameni sunt acolo! M-am așezat pe jos epuizat de toată situația, am început sa mănânc alături de ei faimoasele gogoși ale doamnei Sanda și m-am minunat de români și mai ales de miracolul de la Dascălu”, este o parte a unui mesaj publicat de Codin.

ADVERTISEMENT

“Le e frig. Le e teamă. Sunt puternic afectați emoțional”

Andreea Marin este o altă persoană cunoscută din România care s-a implicat rapid, fiind profund emoționată de declarațiile copiilor din Ucraina, care au văzut scene terifiante sau care și-au pierdut un părinte sau chiar pe amândoi.

Vedeta a publicat des, cărora în ultimele zile le-a fost șters zâmbetul de pe buze. Fiind ambasador UNICEF, Andreea Marin știe cât de importante sunt liniștea și fericirea pentru un copil. Vedeta a donat și o sumă de bani pentru a-i ajuta pe refugiață și îi îndeamnă pe cei cu suflet mare să-i urmeze exemplul.

“Până de curând, acești copii din imagini încă mai zâmbeau. Cu inocența vârstei lor, încă mai știau ce e joaca, speranța, liniștea, ce înseamnă cuvântul “acasă”. Apa potabilă nu era un lux pentru ei. Mama și tata erau împreună și îi protejau. Azi, mulți copii din Ucraina, precum fetița pe care am văzut-o povestind în lacrimi la știri, sunt cuprinși de o frică de nedescris, după ce au auzit în mod repetat zgomot de arme, explozii, clădiri distruse. După ce au fost forțați să-și vadă părinții despărțiți și să își părăsească și casa, și țara. Sunt pe un drum greu, spre nicăieri, căci nu știu unde duce. Le e frig. Le e teamă. Sunt puternic afectați emoțional. Nu au cele de trebuință. Strigă, de multe ori fără voce, “Ajutor!” Iar în aceste zile, unii copii s-au născut sub pământ, unde mamele lor însărcinate s-au adăpostit, fără medic sau alt ajutor medical. Se întâmplă în 2022, atât de aproape de noi”, a publicat Andreea Marin.

Ilinca Vandici, mesaj despre situația refugiaților

Ilinca Vandici este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde, în ultimele zile, a publicat imagini și mesaje cu privire la situația critică din Ucraina. Vedeta a sărit în ajutorul fundațiilor care strâng donații pentru a-i ajuta pe oamenii de acolo, greu încercați.

Totodată, prezentatoarea TV a ținut să scrie un mesaj și despre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Este vorba despre un text de apreciere față de acesta, după tot ceea ce a demonstrat în ultimele zile.

“Fără îndoială el este cel mai puternic om de pe planetă în acest moment! @zelenskiy_official 🙏🏻🙏🏻 Și nu, nu își arată puterea prin arme, bombe, amenințări, intimidări, ci prin incredibila tărie de caracter, voință, curaj și patriotism!!!! E absolut fantastic cum Ucraina rezistă eroic in fata Rusiei de 4 zile… E de a dreptul inspirațional! Și da, mi se pare că toată țara a preluat atitudinea incredibilă a conducătorului lor! 👏🏻👏🏻 Bravo, Ucraina! Bravo, @zelenskiy_official!! Suntem alături de voi! 💛💙”, a publicat Ilinca Vandici.

Simona Gherghe: “Nu sunt om de patru zile”

Simona Gherghe nu și-a putut stăpâni lacrimile de când a aflat ce se întâmplă la nord de țara noastră. Prezentatoarea TV a vrut și ea să ajute, așa că a mers alături de familia ei la cumpărături și a luat tot ceea ce ea a crezut că e necesar pentru refugiați: scutece, șervețele, absorbante și multe altele.

“Nu sunt om, de patru zile… Am plâns mult, citind poveștile familiilor din Ucraina, privind imaginile disperării, lacrimile mamelor cu prunci în brațe, femei nevoite să lase totul și să fugă. Dar m-am adunat, mi-am șters lacrimile și mi-am spus că trebuie să ajutăm. Cum și cât putem. Mai mult decât cu inimoare și îmbrățișări virtuale. Am mers azi la cumpărături. Știam că e nevoie de scutece, șervețele umede, paturi, dezinfectante, măști, conserve, biscuiți sau medicamente de urgență (eu am luat o sacoșă de antitermice). Am ales să le donăm la centrul de colectare din Corbeanca, unde locuim. Le-am lăsat acolo și, credeți-mă, sunt impresionată de numărul mare de oameni care au ieșit, azi, din case și au ales sa ajute!”, a transmis Simona Gherghe.

Iulia Albu a decis să ajute și ea! Pe lângă postările de susținere pentru oamenii din Ucraina, vedeta a transmis orice mesaj a primit cu privire la ajutor pentru refugiați, de la cazare, până la bilete de avion oferite de oameni care vor să facă un bine celor care fug din calea războiului. Persoanele cu suflet mare au pus la dispoziția refugiaților tot ceea ce au putut.

Fetele lui Mihai Morar, pachețel special pentru școală

Mihai Morar și fetele lui au pregătit un pachet special pentru refugiați. Toți cei din școala lor s-au înțeles să strângă ajutoare și să le trimită spre graniță.

De asemenea, a publicat o imagine emoționantă cu cele pregătite pentru refugiați, dar și cu micuța Roua care ține un desen în mâini: steagul României și steagul Ucrainei, având între ele o inimă.

“🇷🇴❤️🇺🇦 Ăsta-i pachețelul de luni pentru școală al fetelor mele. La ele la școală, copiii s-au înțeles să-și adune forțele și să trimită spre granița cu Ucraina ajutorul lor pentru copiii care mâine n-au nici pachețel, nici tată care să-i ducă la școală și nici măcar școală la care să meargă. Cei mai mulți, n-au decât un ursuleț în brațe și o mamă cu care trec vama spre România.

(…) Asta-i puterea iubirii prin care putem depăși iubirea de putere.

Și asta voi face și eu de mâine dimineață, la radio. De mâine, vom renaște 💓 ORAȘUL FAPTELOR BUNE: ROMÂNI PENTRU UCRAINENI. Vom da glas, prin radioul care trăiește prin dăruiește, oamenilor care au nevoie și oamenilor care au rost prin a face bine.

Pe lângă ucrainenii ajunși în România, sunt sute de mii de oameni în orașele Ucrainei de la granița cu noi, care dorm în tabere ad-hoc, în școli, săli de sport. Ucraina e blocată, ei au nevoie urgent de convoaie umanitare din România.

Așa putem fi de folos în aceste zile. Nu putem opri tancurile, dar putem porni oamenii. Așa că, ne auzim de la 7.00 ca să ne dăm mâinile. Doamne-ajută! 🇷🇴❤️🇺🇦 #mihaimorar”, a scris Mihai Morar.

Radu Vâlcan: “Cea mai puternică armată o formăm noi”

Radu Vâlcan s-a implicat direct și, alături de o asociație, a strâns lucruri necesare pentru refugiați. De asemenea, prezentatorul TV îi îndeamnă pe toți oamenii să facă același lucru: să ajute.

“Cea mai puternică armată o formăm noi, cei fără arme, iar cea mai performantă armă este ajutorul pe care îl putem oferi. 🙏🇺🇦@ong_caradjacantacuzino

Asociația Caradja Cantacuzino. Strada Cloșca 12, Voluntari – Ilfov. Colete se pot lăsa, de asemenea, la Clubul de Comedie @thefoolclub, Calea Victoriei 118 – București”, a scris Radu Vâlcan.

Rugăciune, în vreme de război

Nicole Cherry i-a îndemnat pe cei care o urmăresc să se roage. Vedeta a publicat o rugăciune pe contul său de Instagram, care ulterior a fost preluată și distribuită de mai mulți internauți.

“Doamne, Dumnezeu nostru, caută dintru înălțime, ca un iubitor de oameni asupra inimilor noastre că suntem lipsiți de dragoste, unire și îmboldiți de spinii urii și ai altor păcate.

O picătură din harul Preasfântului Tău Duh coborând peste dânsele, rourează-le bogat, ca să aducă roduri bune și, din dragostea cea către Tine, să sporească în fapte bune și să petreacă în dragoste și unire.

Așa, doamne, înmulțind dragostea în inimile robilor Tăi, păzește-ne de tot rău, de asuprirea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, de sabie, de năvălirile altor neamuri și totdeauna ne ajută să ne iubim unii pe alții și să facem tot binele spre a ne învrednici de bunătățile Tale cele cerești. Amin!”, a scris Nicole Cherry.

Andreea Berecleanu, alături de oameni la protest

Aflată la Londra, Andreea Berecleanu a publicat mai multe imagini de la un protest organizat acolo. Oamenii cer ca războiul să se oprească și se roagă pentru ucraineni.

Maia Morgenstern: “Mi-am pus la dispoziție apartamentul”

Maia Morgenstern vine și ea în ajutorul refugiaților. Cunoscuta actriță pune la dispoziție un apartament în care aceștia să locuiască atât cât este nevoie.

“M-am tot gândit. M-am hotărât. Mi-am pus la dispoziție apartamentul. Pentru oameni aflați în suferință și în nevoi. O voi face într-un cadru organizat, prin intermediul unor organizații oficiale. Pentru a fi de folos, pentru ca bunele mele intenții să nu fie batjocorite, pentru a nu fi trasă pe sfoară, cum s-a mai întâmplat. Da, sunt perfect conștientă că există riscul ca unii și alții sa profite de buna credință a oamenilor de bună credință. Da, sunt perfect conștientă ca există riscul ca suferința semenilor noștri să fie folosită în scopuri nu tocmai cinstite. Da, știu, înțeleg. Îmi asum. Voi încerca să previn orice fraudă și orice manipulare. De orice fel. Și, cu toate acestea, susțin neîncetat: Omenia trebuie să primeze. Bunătatea”, a scris Maia Morgenstern pe pagina sa.