Reacții vehemente la banner-ul care nu face cinste oltenilor: “Oribil!”

a fost marcat de un banner grotesc arătat de fanii Universității Craiova, la adresa Universității Craiova.

Reacții după bannerul afișat de fanii Craiovei

HORIA IVANOVICI , spunând că cei ce au afișat acest banner vin din epoca de bronz, fiind nemulțumit că mai există pe stadioane oameni cu un astfel de comportament.

Moderatorul FANATIK SUPERLIGA a vorbit și despre joc, considerând că echipa lui Mihai Rotaru trebuie să schimbe sistemul de joc, pentru că în acest moment echipa nu poate obține rezultate.

”Nu a fost o seară reușită pentru Universitatea Craiova, pentru Craiova lui Mihai Rotaru. În primul rând rezultatul rezultatul, care nu a fost grozav, mai ales în condițiile în care 15-20 de minute gazdele au jucat în superioritate numerică. Jocul scârțâie pentru elevii lui Papură, în multe momente FCU a părut echipa mai bună, mult mai bine legată, traseele au fost mai clare. De partea cealaltă, mult la mâna hazardului. Se așteaptă mult de la Ivan, Mitriță, să facă diferența, nu cred că sistemul ăsta de joc va mai merge mult timp și că va face performanță, deși Craiova are niște jucători excelenți.

Spuneam că nu a fost o seară reușită pentru Universitatea Craiova, apropo de suporteri, am fost dezamăgit pentru tot ce se întâmplă la Craiova, am văzut doar 14.800 de fani, sub 50% din capacitatea stadionului, când alte partide între cele două formații s-au jucat pe arene ce gemeau de lume. Nu merg prea bine cele două echipe.

A fost și acel banner oribil, pe care l-am văzut în transmisie directă de mai multe ori, familia Mititelu suge bip, mi s-a părut oribil, absolut dezgustător, un banner care nu face cinste Universității Craiova și nu face cinste nimănui. Eu pot să înțeleg orgolii, pot să înțeleg orice, dar totuși să pui un banner cât casa și nu știu cum s-a întâmplat că mereu camerele erau pe el.

L-au pus bine, mereu camerele erau pe el. Ăla nu e banner de suporter, era banner de… nici măcar nu pot să caracterizez așa ceva, un banner care vine din evul mediu, din epoca de bronz a fotbalului. Credeam că s-au terminat lucrurile la nivelul ăsta. Să pui pe stadion familia Mititelu bip pe tot stadionul, iar 20 de minute jandarmii sau cine ar fi trebuit să intervină să nu intervină, mi se pare prea mult. Nu mai e banner de suporter, ăsta e banner de… nici nu știu.

A stat bannerul, eu l-am văzut de câteva ori. Aveți ceva cu Mititelu, treaba voastră, faceți ce vrei, dar se uită copii la meciuri. Jandarmeria, observator, cineva trebuia să intervină, clubul gazdă. S-a văzut în toată splendoarea lui ore în șir. Ăla nu e banner de suporteri, e banner de ghiorlani. Înțeleg orice, dar totuși are o limită. Pierzi mult la capitolul imagine. E dezgustător, ăsta e un cuvânt mic”, a spus HORIA IVANOVICI, la FANATIK SUPERLIGA.

De ce nu a reacționat nimeni la apariția acelui banner?

Robert Niță a fost deranjat de faptul că observatorul partidei nu a luat măsuri pentru a elimina acest banner. El spune că cei ce au făcut acest banner nu vin din epoca de bronz, ci din cea de tinichea.

”Îi complimentezi când spui că sunt din epoca de bronz, ăsta e din epoca de tinichea, din evul mediul, de la unii de la care poate te aștepți să aibă reacțiile astea de dezaxați. Nu înțeleg observatorul partidei, care a stat la marginea terenului”, a spus Robert Niță.

Imediat, a intervenit și Andrei Vochin, care a spus că cei de la Universitatea Craiova ar fi trebuit să își ceară scuze după acest meci, considerând că, deși erau printre cele mai bine organizate cluburi, din punct de vedere administrativ din România, echipa a avut acum mult de pierdut.

”Era să zic că partida a fost ca bannerul, dar a fost invers. Bannerul apare pe un stadion unde aveam pretenții de civilizație. Atât timp cât organizatorul este Universitatea Craiova, mă așteptam în primele 5-10 minute de după meci mă așteptam să apară un conducător al Universității Craiova care să își ceară scuze că acel banner le-a scăpat.

Mi-am adus aminte că se plâng la televizor că nu sunt respectați, că nu vin bani în fotbal, că oamenii de afaceri nu se aproprie de acest fenomen, că nu există respect între personajele din fotbal. Oamenii care se plâng toată ziua la televizor că nu sunt bani, că nu au bani, că nu pot atrage bani, să intervină statul, să se schimbe legile, să îi favorizeze, nu fac ei primul pas.

Să arate că suntem toți, e o întrecere între noi, dar noi facem parte din această industrie. Noi nu putem să vorbim așa unul cu celălalt, văd cei de afară și spun că parcă le place în fotbalul asta, dar unde să vină, în albia asta? Să se trezească cu un banner pe gard, eu, mare firmă, multinațională, multinaționalele se feresc de așa ceva. Să își ceară scuze, să facă primul pas, ne-a scăpat, se întâmplă să scape.

De ce mă așteptam la Universitatea Craiova? Pentru mine au fost numărul 1 până acum din punct de vedere al administrației, dacă nici măcar nu îți ceri scuze, e clar că pe tine nu te-a deranjat. Dacă nu ieși imediat, după ce a văzut o țară ce e acolo, înseamnă că aici avem o problemă. Îmi reconsider idea că Universitatea Craiova, așa cum am spus de mai multe ori, că Universitatea Craiova ar trebui să fie un exemplu de organizare de club, de acum mă voi cenzura”, a fost reacția lui Andrei Vochin.

