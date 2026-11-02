Reacții violente ale fanilor după ce Răducioiu a semnat cu Dinamo: „Marș! Afară de la club cu Iuda asta!”

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Florin Răducioiu se întoarce la Dinamo, însă fanii nu par să fie prea încântați. În nici două ore de la anunțul oficial, sute de comentarii negative, unele extrem de dure sau jignitoare, au împânzit pagina de FB a clubului dinamovist. De la acuzații de oportunism la trădare până la jigniri și înjurături, revenirea lui Răducioiu la Dinamo a stârnit o adevărată revoltă.

Revenirea lui Florin Răducioiu la Dinamo nu a fost primită ca o veste bună de fanii dinamoviști

Florin Răducioiu a revenit la Dinamo în funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale. Cu toate acestea, fanii nu au uitat anul 2022, atunci când fostul atacant al Generației de Aur a fost director sportiv la Dinamo și a plecat după retrogradarea echipei. Mai mult, s-a judecat pe la comisii pentru că nu a primit o restanță de 4.500 de euro. Suporterii dinamoviști nu au trecut peste acest moment și îl acuză pe Răducioiu că a trădat și că este oportunist.

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Semn că nu este cale de împăcare între suporterii loiali clubului și Florin Răducioiu. „Un c***t de om, ca fotbalist ok”, a scris un suporter. „Marș! Afară de la club cu Iuda asta. Nenorocitul ăsta ne-a lăsat când ne era cel mai greu și apoi a mai și dat în judecată clubul pentru bani, știind bine că nu erau de unde”, a reacționat un alt dinamovist.

„Un c***t de om”, „Iuda”, „mercenar”. Cele mai dure reacții ale dinamoviștilor după revenirea lui Răducioiu

„Un trădător oportunist care vrea și el acum la borcanul cu miere. Respect fotbalistul care a fost, dar caracter este zero barat!”, a comentat un fan. „E mare ciolanul acum CĂPUȘĂ! Ai uitat cand ai dat Dinamo in judecata cand era aproape de desființare pt.4000 de euro ,sărăcie ce ești !”, a scris un alt suporter.

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„Răducioiu, unul dintre cele mai jegoase caractere din fotbalul românesc. A dorit retrogradarea și falimentul Dinamo, clubul care l-a crescut și l-a făcut om, doar pentru faptul că, din lipsă de bani, clubul nu a putut să-i plătească ultimul salariu...”, a fost o altă acuzație lansată în comentarii.

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, a scris un altul, atacând inclusiv conducerea clubului. „Milogul n-are ce căuta, sa se duca sa lucreze la mega image. Sa i dea pe aia in judecata după, infect caracter”, a fost un alt mesaj. „Răducioiu câine până la bani ! Caracterele adevărate se văd în momente dificile, iar ăsta s-a p***t pe noi când ne ardea buza mai tare”, a comentat un suporter. Comentariile continuă în aceeași notă, multe dintre ele fiind jignitoare și pline de înjurături.