Reacțiile antrenorilor după istoricul Real Madrid – FC Barcelona 0-4. Xavi: “Puteam să mai înscriem”. Ancelotti: “Este vina mea”

“Barca a profanat Bernabeul ca pe vremuri”, a titrat cotidianul catalan Sport, după ce echipa lui Xavi Hernandez a făcut instrucție pe terenul liderului din La Liga și s-a impus cu 4-0.

Xavi pleacă cu gura până la urechi de la Madrid

Totuși, antrenorul catalanilor a declarat imediat după succesul în fața lui că scorul putea fi și mai mare:

ADVERTISEMENT

“Este o zi de bucurie pentru toți fanii Barcelonei. Am fi putut chiar să înscriem mai multe goluri. Nu ne așteptam să fim atât de superiori pe stadionul lor. Au avut o săptămână de odihnă și am ajuns vineri din Turcia. Am făcut un meci spectaculos și plec foarte mulțumit.”

“Am fost cu mult superiori lui Madrid, în joc și rezultat și plecăm cu o satisfacție extraordinară și cu un zâmbet larg pe față. Trebuie să continuăm cu toată modestia din lume. Sunt doar trei puncte, nu este niciun titlu“, a mai spus Xavi, care i-a adus primul triumf într-un Clasico după mai bine de trei ani.

ADVERTISEMENT

Xavi: “Sunt aici pentru gloria Barcelonei”

Tot el a continuat: “Pe lângă faptul că sunt antrenor, simt ceva pentru acest club. Cred că este cel mai bun club din lume. Mă bucur foarte mult pentru jucători, au demonstrat că sunt fotbaliști grozavi și înseamnă mult, sunt începător ca antrenor și câștigarea cu 4-0 îmi dă foarte multă încredere. Barça trebuie să continue să joace astfel.”

“Nu am nevoie de nicio glorie, este mai bine ca jucătorii și Barcelona, în general, să o aibă. Este o victorie de grup, o victorie de echipă, o victorie de familie. Vreau glorie pentru familia Barça. Sunt aici pentru asta.”

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, și-a asumat responsabilitatea pentru umilința suferită: “Am fost de nerecunoscut, totul a mers prost, trebuie să uităm și să mergem mai departe. Este vina mea, a antrenorului.”

Ancelotti: “Să nu facem o dramă”

“Este greu pentru că este un Clásico … este o lovitură, am pierdut o bătălie, dar avem un avantaj suficient și trebuie să ne păstrăm calmul și să ne recuperăm jucătorii accidentați. Nu trebuie să facem o dramă cu acest eșec.”