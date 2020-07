Reacțiile clujenilor după victoria cu Gaz Metan: ”A fost o perioadă grea, am căzut psihic”

CFR Cluj a învins-o pe Gaz Metan Mediaș cu 2-0 prin golurile marcate de Ciprian Deac din penalty și Damjan Djokovic și s-a apropiat la un singur punct de Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Ne-am așteptat la un meci greu. Știam că se vor așeza bine în teren ceea ce s-a și întâmplat. În prim repriză ne-a fost foarte greu să desfacem, dar după ce am înscris jocul a curs foarte bine. După pauză imediat am marcat și golul doi și puține emoții am avut până la final.

A fost o perioadă foarte grea. De mult n-am mai trecut printr-o asemenea perioadă pentru că după meciul cu Craiova de acasă după ce am pierdut am fost foarte dezamăgiți cu toții, am căzut psihic ceea ce nu trebuia să se întâmple neapărat pentru că am pierdut un meci acasă după atâtea 37 dacă bine îmi amintesc. După care a urmat meciul la Giurgiu, am avut iar meciul în mână, am fost egalați pe final și mă bucur că am reușit în această seară să câștigăm pentru că aveam nevoie de moral pentru că ne așteaptă un meci foarte greu la FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum au reacţionat clujenii după victoria cu Gaz Metan Mediaş

Da, într-adevăr am fost un an întreg pe primul loc, dar așa este în fotbal poți să conduci un an întreg și mai sunt câteva etape și poți pierde primul loc. Dar tot noi trebuie să o scoatem la capăt suntem la un punct în spatele lor și se joacă până la final.

Sunt toate șansele să se joace cu titlul pe masă. Eu mă antrenez în fiecare zi foarte bine, încerc să-mi ajut echipa fie că intru titular sau rezervă, încerc să-mi fac treaba mă bucur că atunci când intru îmi ajut echipa. Dacă echipa iese câștigătoare de pe teren asta este cel mai important pentru noi toți”, a spus Adrian Păun.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat marcatorul unuia dintre goluri după meci?

”Știam că nu vom avea un meci ușor, cu toate că le-au lipsit foarte mulți jucători. Ați văzut ce înseamnă să vrei și să poți să alegi, chiar ne-au pus probleme. E bine că am reușit să marcăm, după care s-a văzut o liniște în jocul nostru. Am ținut mai mult mingea. Sunt importante cele 3 puncte, pentru că simțeam o presiune destul de mare. În momentul când vom pierde puncte, ne vom îndepărta mai mult de Craiova.

Am avut după pandemie 4 puncte avans, nu am știu să gestionăm bine situația și uitați unde s-a ajuns. Se vede o viteză în minus, pentru că nu e ușor să stai două luni acasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și spectatorii…nu e la fel. Oricât te-ai concentra, oricât vrei, câteodată ai impresia că e meci amical.

Totul depinde de noi, pentru că dacă vom câștiga toate meciurile, vom termina pe primul loc. E bine că încă depindem de noi și sperăm să ajungem până la ultimul joc cu ei, iar acolo va fi care pe care”, a declarat Ciprian Deac.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Kevin Boli a fost eliminat în minutul 81. 3 etape mai sunt de jucat până la finalul campionatului. Craiova este lider cu 41 de puncte și mai are de jucat cu Botoșani, Astra Giurgiu și CFR Cluj. De partea cealaltă, clujenii le vor mai întâlni pe FCSB, Botoșani și Craiova.