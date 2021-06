Reacțiile de bucurie ale elvețienilor după ce au eliminat Franța: „Ne-am spus că acum e momentul! Am scris istorie la București”

Yann Sommer, portarul naționalei Elveției, a spus cum s-a simțit din teren momentul în care el și colegii săi au început să creadă cu adevărat că pot să facă o minune pe finalul meciului cu Franța.

Granit Xhaka a fost ales omul meciului și a vorbit despre mândria de a fi căpitanul naționalei Elveției, mai ales într-un moment ca acesta, când el și colegii săi au eliminat campioana mondială.

Reacțiile de bucurie ale elvețienilor după ce au eliminat Franța

Yann Sommer a vorbit despre cât de bucuros este el alături de colegii săi după ce , campioana mondială, de la EURO 2020, povestind și momentul cheie în care și-au dat seama că pot să facă o minune:

„Se simte incredibil, este unul dintre cele mai bune momente ale mele din carieră, e incredibil cum am jucat, cum am revenit în momentul în care am fost conduși de o echipă atât de bună precum este Franța. Sunt foarte mândru de această echipă.

Am spus de la început că nu contează ce se întâmplă în meci, vom merge până la final. Am avut o perioadă în a doua repriză când eram la pământ.

Franța a înscris două goluri, dar după asta am văzut că probabil ei au crezut că au câștigat meciul, și am avut această senzație, ne-am uitat la toți și ne-am spus: ‘Acum este momentul!’ Am revenit într-un mod incredibil și nu pot să spun mai mult, doar că este foarte frumos”.

„Am scris istorie la București!”

și a mărturisit că nu a apucat să vadă foarte mult capitala României, însă e fericit pentru că a scris istorie la București: „Nu am vazut mult din oras, dar sunt amintiri incredibile pentru mine si echipa, pentru Elvetia, am scris istorie la Bucuresti, un stadion frumos, de asemenea.

Dupa o perioada lunga fara suporteri, am vazut emotiile de la finalul meciului. Au meritat victoria, am facut-o pentru ei”.

Granit Xhaka, omul meciului și căpitanul elvețienilor, a vorbit despre mândria de a face parte din naționala Elveției: „E un sentiment uluitor. Toată lumea din Elveția trebuie să fie mândră astăzi.

Am scris istorie… să revenim așa, am arătat spirit și mult caracter, sunt mândru că fac parte din această echipă. Putem visa, suntem încă în turneu, jucăm cu Spania și îi știm. Trebuie să luptăm ca astăzi”.