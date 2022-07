Reacţiile oltenilor după calificarea Universităţii Craiova în turul 3 din Conference League: ”Era tensiune la echipă”

Universitatea Craiova pare că a depășit pasa mai puțin bună din startul noului sezon. Oltenii s-au impus cu 3-0 în fața albanezilor de la Vllaznia și s-au calificat fără emoții în turul al treilea din Conference League.

Raul Silva: ”Jocurile de calificare sunt foarte grele”

și s-a calificat în turul 3 preliminar al Conference League, după un meci pe care l-a controlat total.

Oltenii s-au năpustit spre poarta albanezilor încă din primele momente ale jocului și după ceva mai mult de 50 de secunde își trecuseră în cont două mari oportunități de gol.

Ocaziile în careul advers s-au înmulțit până la finalul primei reprize, dar golul a întârziat, portarul oaspeților făcând minuni. A fost nevoie de o execuție de fotbalist mare a lui Mateiu care a reușit să deblocheze tabela (min. 58), la prima ocazie din actul secund.

Oltenii s-au descătușat după această reușită și Universitatea Craiova și-a dominat adversarul într-o manieră absolută până la final. Silva a dublat avantajul în minutul 62, după un corner executat de Gustavo, iar Valerică Găman a închis tabela în minutul 80, servit de Screciu.

”Jocurile de calificare în cupele europene sunt mereu foarte grele și este foarte important că astăzi am câștigat, chiar dacă nu am început bine sezonul. Îi mulțumesc lui Gustavo pentru pasa de gol, e tatăl meu din Craiova.

M-a ajutat foarte mult la adaptare, suntem prieteni, suntem din Brazilia amândoi”, a declarat apărătorul sud-american Raul Silva.

U Craiova s-a descătușat în repriza a doua

Antrenorul oltenilor a trăit la intensitate maximă disputa cu Vllaznia. După rezultatele neconvingătoare din precedentele jocuri oficiale, Laszlo Balint s-a descătușat imediat după reușita lui Mateiu.

A continuat să le ceară jucătorilor să atace în permanență poarta adversă, iar reușitele lui Silva și Găman au consfințit cea mai categorică victorie a Universității din ultimii ani, în cupele europene.

”Nu a fost deloc ușor și mă bucură abordarea echipei. Nimic nu e întâmplător. Am reacționat foarte bine, am început jocul foarte bine, puteam marca la prima acțiune. În repriza a doua am început mai greoi, dar simțeam că golul plutea în aer și era normal să vină.

Ceea ce contează e calificarea, e un moment important pentru că am mai avut astfel de meciuri în care am controlat, dar azi totul s-a derulat cum ne-am propus, chiar dacă golurile au venit abia în repriza a doua.

În acest moment nu mă gândesc la următorul adversar din cupele europene, ci la meciul cu Rapid, care este foarte important. Nu știu dacă e un declic dar aveam nevoie de victoria asta care ne dă o altă stare de spirit. Ne-am creat foarte multe ocazii, am dat trei goluri”, a spus Laszlo Balint după meciul cu Vllaznia.

Tehnicianul alb-albaștrilor le-a cerut elevilor lui să rămână concentrați pentru perioada următoare. Balint a evitat răspunsul la întrebarea dacă îl va reprimi în lot pe , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

”Este o perioadă aglomerată, e foarte mult de muncă, toți trebuie să fim concentrați, să muncim. Nu vreau să discut situația lu Dan Nistor. Acest meci este un punct de plecare pentru ceea ce trebuie să facem în continuare. Meciul cu Rapid vine repede și trebuie să ne revenim”, a mai spus Balint.