Reacțiile PNL și UDMR după moțiune: “Am crezut că USR nu va face această mișcare” / “AUR s-a comportat ca în cârciumă”

prin voturile parlamentarilor USR, AUR și PSD, însumând 281, mult peste 234, câte erau necesare.

și că așteaptă o refacere a coaliției cu o altă propunere de premier din partea PNL.

Gheorghe Flutur, PNL: “Am crezut că USR nu va face această mișcare”

“Am crezut până astăzi că USR nu va face această mișcare, să voteze împotriva Guvernului în care au fost și ei. Eu vreau să fiu realist, la ușă avem pandemia care face probleme, facturile care au crescut.

Azi s-a constituit o nouă coaliție, chiar dacă e de conjunctură, USR a făcut o acrobație politică, nu știu cum au făcut așa ceva.

L-am ascultat și pe domnul Barna, noi am avut congres acum o săptămână, am ales un președinte și am decis în forurile superioare că îl susținem pe domnul Cîțu ca premier.

Forțează mâna celui mai mare partid de dreapta, spunând că nu ne place președintele vostru. Aici ar trebui să discutăm și să nu mai fim atât de rigizi. Noi trebuie să guvernăm și astăzi și în seara asta, tăiem aripile acestui Guvern minoritar să ia decizii curajoase.

Trebuie să ne gândim cu picioarele în apă rece fiecare dintre noi. Aș vrea să văd ce spune PSD, poftim la guvernare, asumați-vă. Dacă și-au construit o nouă majoritate, de ce nu anunță că vor să guverneze?

De ce nu își asumă? Că le e frică că li se știrbească procentele când guvernează. I-am invitat în 2019 pe colegii de la USR să guverneze, au zis nu, să treacă iarna, să se erodeze PNL.

Eu nu am spus că nu ne vedem, o să ne întâlnim fulger în forurile superioare, problema este că noi și guvernăm astăzi, trebuie mișcate lucruri în continuare. Prioritățile sunt provocările urgente, viețile oamenilor în joc și apoi partidele politice, inclusiv PNL”, a declarat Gheorghe Flutur la Digi24.

Szabó Ödön, UDMR: “AUR s-a comportat ca în cârciumă, dacă e bătaie, ne băgăm și noi”

Soluția trebuie să fie una stabilă, dacă există o posibilitate prin care să se refacă coaliția, acest lucru trebuie încercat.

Am însă dubii dacă într-adevăr USR își dorește să revină la guvernare, pentru că tocmai s-au încheiat alegerile, am o senzație că prea repede se uită lumea la anul 2024 și prin filtrul acela își fundamentează alegerile de azi.

2024 este departe și ar fi păcat dacă aceste calcule fac imposibilă întoarcerea USR în arcul guvernamental.

Dacă nu se poate crea o coaliție majoritară, cel puțin pentru șase luni, pentru a trece de această iarnă și de aceste crize sanitară, energetică și guvernamentală, ar trebui găsită o soluție prin care să existe un sprijin Parlamentar pentru un Guvern care să poată lua deciziile.

Trebuie pregătită rectificarea bugetară, nu se poate merge cu acest buget până la finalul anului și trebuie pregătit bugetul pentru anul viitor.

Trebuie să trecem în buget resursele din PNRR și trebuie să începem să implementăm primele reforme. Pentru acestea, e nevoie de un Guvern cu puteri depline, fie că este vorba de un sprijin din partea USR sau din cealaltă parte, exclusiv AUR.

Astăzi PSD, USR PLUS și AUR au dărâmat ceva, în toate țările civilizate când depui o moțiune ai și pasul următor. Nimeni nu a avut

AUR s-a comportat cum ne-am așteptat, ca în cârciumă, dacă e bătaie, ne băgăm și noi”, a declarat Szabó Ödön la Digi24.