Reacțiile presei din Franța și Anglia după victoria lui PSG în fața lui Arsenal, în finala UEFA Champions League: „Supremul Paris” / „Tristețe și deznădejde”

PSG este noua și vechea campioană din UEFA Champions League. , trecându-și astfel în palmares al doilea triumf consecutiv în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. Imediat după încheierea duelului de la Budapesta, jurnaliștii din Franța și Anglia au tras concluzii la cald, fiecare dintre aceștia având cuvinte de laudă, dar și critici la adresa favoriților lor.

Cum au reacționat jurnaliștii din Anglia după ce Arsenal a pierdut finala UEFA Champions League în fața lui PSG

Finala de la Budapesta a fost marcată de dramatism și decizii controversate de arbitraj, însă pentru jurnaliștii englezi un lucru este cert: „Arteta a pierdut pe mâna lui”. Asta au titrat cei de la BBC, ei fiind de părere că Arsenal nu a știut să gestioneze avantajul de pe tabelă, obținut încă din cel de-al 6-lea minut al întâlnirii. Așa cum era de așteptat, „tunarii” nu s-au abătut de la stilul de joc economicos pe care l-au abordat pe tot parcursul sezonului și care, în cele din urmă, le-a adus trofeul de campioni în Premier League după o pauză de 22 de ani.

Totuși, de această dată, tactica lui Arteta nu a mai dat roade, iar tehnicianul spaniol a fost criticat pentru că nu a avut mai mult curaj în fața unui PSG care, de asemenea, nu a părut să fie la capacitate maximă. Pe lângă cei de la BBC, și Sky Sports a remarcat lipsa de inițiativă a lui Arsenal în partida de la Budapesta: „Tunarii au rămas fără gloanțe. Tristețe și deznădejde în tabăra londonezilor, care au ratat trofeul fără să piardă vreun meci în Liga Campionilor. Procentajul de 24.7% al posesiei este ceva de speriat”. Chiar și așa, au existat și mesaje de susținere pentru gruparea de pe Emirates, cel mai bine conturat fiind de cotidianul Daily Mail: „De la bucurie la tristețe într-un timp atât de scurt. Ar trebui să fie mândri de ei înșiși. Nu a fost cea mai bună finală, dar au luptat până la capăt împotriva campioanei en-titre”.

Luis Enrique, adulat și criticat de presa franceză după al doilea triumf consecutiv cu PSG în Liga Campionilor!

De cealaltă parte, în ceea ce-l privește pe Luis Enrique și pe jucătorii lui , reacțiile au fost împărțite. Unele publicații i-au lăudat pe parizieni, în timp ce altele nu au ezitat să critice vulnerabilitatea campioanei din Ligue 1. Spre exemplu, jurnaliștii de la L’Equipe au salutat performanța grupării de pe Parc des Princes, titrând „Supremul Paris”, dar în același timp au taxat fragilitatea echipei și lipsa de eficiență din ultima treime, afirmând faptul că Luis Enrique nu a găsit în totalitate antidotul în ceea ce privește jocul defensiv și economicos al „tunarilor”: „O victorie istorică, meritată, dar care putea fi obținută mult mai rapid și mai ușor. Enrique nu a reușit să-l dejoace pe compatriotul Arteta”.

Cei de la Foot Mercato au avut cuvinte de laudă asupra lui Luis Enrique, apreciind modul echilibrat în care tehnicianul spaniol și-a calculat schimbările. Aceștia nu au fost însă foarte mulțumiți de prestația Balonului de Aur Dembele, care deși a marcat unicul gol al parizienilor din timpul regulamentar, jocul său a fost, per total, unul șters: „Le Grand (n.r – marele) Luis Enrique a știut când și pe cine să schimbe, Beraldo și Ramos fiind decisivi la punctul cu var. Dembele a marcat dar nu a impresionat”.