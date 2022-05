Reacțiile vedetelor după dezvăluirile actriței Viorica Vodă, la Premiile Gopo. Dana Rogoz: “Nu știm să primim o astfel de veste”

Viorica Vodă, ajunsă la 45 de ani, a avut un moment de sinceritate la Gala Premiilor Gopo, povestind cu lacrimi în ochi despre hărțuirea sexuală cu care s-a confruntat, după ce a interpretat rolul Dianei Dobrovicescu, în filmul Filantropica. Dacă după mărturisirile dureroase au existat și reacții controversate, voci importante din showbiz-ul românesc au luat cuvântul și au sărit în apărarea Vioricăi Vodă.

Reacțiile vedetelor după ce Viorica Vodă a vorbit despre hărțuirea sexuală, pe scena Premiilor Gopo

Gala Premiilor Gopo, desfășurată 3 mai 2022, a fost una încărcată de momente emoționante, printre care și cel al actriței Viorica Vodă. La 20 de ani de la lansarea filmului Filantropica, unde Viorica Vodă a interpretat rolul Dianei Dobrovicescu,

Imediat după moment, Mara Nicolescu, fosta soție a lui Nae Caranfil, regizorul filmului Filantropica, a avut o reacție controversată, declarând că ea nu a trecut niciodată prin ceva asemănător.

Katia Pascariu, prima persoană care a susținut-o pe Viorica Vodă

Katia Pascariu, actrița care a și câștigat premiul pentru “Cea mai bună actriță în rol principal” pentru rolul interpretat în filmul Babardeală cu bucluc sau porno balamuc, și-a dedicat discursul de la Premiile Gopo 2022 Vioricăi Vodă.

„Au fost niște lucruri memorabile în seara asta. Nu ceea ce am zis eu, ci ceea ce a zis doamna Viorica Vodă. Deși s-a trecut cam repede peste ce-a zis și aș vrea să ne gândim, dacă se poate, și cu ocazia asta la ce a spus. Aș vrea să îi mulțumesc pentru că le-a zis.

Îmi pare rău că a durat 20 de ani să aibă curajul să spună ce a zis. Îmi pare rău pentru reacțiile pe care le-am văzut, le-am văzut în fiecare zi, dar în seara asta le-am văzut pe scenă, de la colegii din jurul ei și a fost oribil. Îi mulțumesc încă o dată și felicitări”, a spus Katia Pascariu.

Dana Rogoz: „Nu știm să primim o astfel de veste”

O altă vedetă care a luat cuvântul, la scurt timp după declarațiile Vioricăi Vodă de la Premiile Gopo, a fost Dana Rogoz. Aceasta a reacționat pe contul său de Instagram. Actrița a fost la rândul său prezentă în sală și spune că a văzut atitudini care au dezamăgit-o.

Dana Rogoz este de părere că actrița din Filantropica a vorbit în numele multor femei, nu doar a celor din industria cinematografică. Mai mult, vedeta a dezvăluit că a încercat și ea să aducă în discuție subiectul hărțuirii sexuale, prin filmul MO, dar s-a lovit de același zid rece.

„Viorica a venit cu un mesaj foarte puternic despre ce a însemnat pentru ea hărțuirea sexuală din această industrie, în urma acelui debut care este unul memorabil.

Pe actrița Viorica Vodă, omul Viorica Vodă nu îl cunosc personal, dar l-am apreciat pentru rolurile făcute. Din sală, pot să spun că s-a simțit că a fost un moment adevărat, curajos, emoționant. S-a lăsat liniștea și sunt convinsă că a vorbit în numele foarte multor femei, nu doar din industrie.

Noi am încercat să mai vorbim despre asta cu filmul MO. Am încercat și eu să vorbesc despre hărțuire și am văzut tot felul de reacții de care a avut parte și Viorica aseară. Am constatat cu tristețe….cred că noi nu știm să primim o astfel de veste”, a povestit Dana Rogoz.

Tudor Chirilă: „Poate că e un moment bun să vorbim”

Și Tudor Chirilă s-a implicat în subiect. Printr-o postare pe Facebook, solistul trupei Vama a declarat că este momentul potrivit pentru ca atenția să se îndrepte asupra abuzurilor cu care se confruntă studentele la actorie.

„Poate că e un moment bun să vorbim despre facultățile de teatru în care profesorii de actorie fac avansuri studentelor sau în care profesori titulari la catedră se ocupa cu ‘pregătirea’ pentru facultate. Poate ar fi momentul să vorbim și despre stigmatizarea studentelor care refuză să se dezbrace complet la clasă în virtutea unor exerciții de ‘actorie’ care, chipurile, au rolul de a dezinhiba. Cunosc un caz real a cărui poveste am aflat-o direct de la victima care într-un final a reușit să schimbe școala.

Da’ probabil că ne-ar pune pe toți la punct una care așteaptă un Ferrari de la vânătorul vieții ei, mașina pentru care el va fi scutit de rușinoasele drumuri la Mega Image”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

Simona Gherghe a luat atitudine

Simona Gherghe și a mărturisit că a văzut și ea cazuri de hărțuire sexuală în cadrul Facultății de Jurnalism. În plus, pe contul său de Facebook, prezentatoarea a făcut noi declarații. Vedeta Antena Stars a susținut că dezvăluirile actriței de la Premiile Gopo ar trebui să fie mult mai discutate.

„Romania? E fix țara aia unde un judecător a scris într-o motivare a unui caz de abuz asupra unei minore ca și ea ar fi purtat o fustă mult prea scurta… Așadar, o astfel de mărturisire nu are prea mari șanse să genereze un curent care să schimbe ceva. E o chestiune de mentalitate. Nu vorbim de subiecte tabu, nu-i așa?

Dar cum am putea noi schimba treaba asta? Pornind de la educația copiilor. Vorbindu-le despre situațiile delicate. E un trend în parenting care spune să nu folosești cuvântul nu în educația copiilor. Eu, ca mamă, nu sunt de acord cu teoria asta. Sa îi învățam si puterea lui NU și puterea de a-l exprima cu voce tare”, sunt o parte din declarațiile Simonei Gherghe.

Ada Galeș: „Mulțumesc, Viorica Vodă!”

Ada Galeș, actrița din Odată pentru totdeauna, este de părere că Viorica Vodă are acum nevoie de spațiu. Le transmite celor care consideră că scena Premiilor Gopo nu era locul potrivit pentru astfel de mărturisiri că momentul actriței Vodă a adus un plus galei.

„S-a vorbit despre abuz și hărțuire sexuală la Premiile Gopo anul acesta. Singurul lucru pe care îl avem de făcut este să tăcem întâi, să oferim spațiu persoanei care se deschide, să spunem ‘te văd, te aud, te cred, îmi pare rău’.

Dincolo de asta, curajoasa actriță Viorica Vodă, ne-a făcut această mărturisire în speranța că am depășit etapa de rușine în care ne aflam, ca femei în România, sau cel puțin, că mărturisirea ei va conta pentru femeile mai tinere care o să știe pe viitor că sunt auzite, văzute și crezute. Mulțumesc, Viorica Vodă”, a scris Ada Galeș pe Facebook.

Nicoleta Voicu, fosta iubită a lui Gheorghe Turda, a mărturisit că înțelege prin ce a trecut Viorica Vodă

Invitată în emisiunea Showbiz Report de la Antena Stars, Nicoleta Voicu a mărturisit că s-a confruntat și ea cu hărțuirea sexuală. De-a lungul carierei sale, cântăreața spune că a avut parte de momente neplăcute. Fosta iubită a lui Gheorghe Turda susține că norocul artiștilor din branșa sa este că pot susține concerte la evenimente private.

Momentul Vioricăi Vodă de la Premiile Gopo

Viorica Vodă a mărturisit că ani la rând a fost nevoită să facă terapie psihologică. Motivul pentru care a decis să vorbească abia acum despre ceea a trăit a fost fiica sa. Actrița a vrut să-i dea un exemplu acesteia și să o învețe să nu accepte să fie o victimă.

„Nu eram pregătită pentru tot ce a însemnat expunere și consecințele expunerii. Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărțuirea sexuală din sistem, nu din afara lui. Sunt foarte mulți directori de teatru, regizori, care se pare că m-au confundat cu personajul, atât de credibilă am fost.

Să nu credeți că vreau acum să mă reinventez inițiind campania #meetoo from Moldova, pentru că vin din Basarabia. Nu. Nu despre asta e vorba.

Spun asta pentru că simt acum, la 45 de ani, fiind mamă a doi copii și mai ales a unei fete care este aici în sală și are exact vârsta acestui film, 20 de ani, la fel de frumoasă, sensibilă, talentată, studentă la Arhitectură, ca pe viitor, când va fi la început și își va construi o carieră, să aibă curaj, să nu-i fie rușine”, a spus Viorica Vodă, pe scena Premiilor Gopo.