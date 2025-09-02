Reacțiile virale ale fanilor după ce Sergio Ramos a lansat o piesă despre Real Madrid: „Cândva își teroriza adversarii, acum ne terorizează urechile!”

Fotbalul se intersectează tot mai des cu domeniul muzicii. Sergio Ramos, fostul campion mondial cu Spania, și-a lansat propria piesă chiar despre Real Madrid, echipa unde a scris istorie. Fanii nu au fost tocmai încântați și au reacționat imediat.
Sergio Ramos a însemnat enorm pentru cei de la Real Madrid. Legendarul fundaș spaniol nu poate uita perioada petrecută pe Santiago Bernabeu, iar cel mai nou proiect al său: o piesă intitulată „Cibeles”, a fost dedicată chiar „Galacticilor”.
Cântecul lansat duminică, 31 august, povestește de fapt plecarea fotbalistului de la Real Madrid, precum și regretul acestuia că nu și-a prelungit contractul în 2021, când i-a spus lui Florentino Perez să planifice un viitor fără el.
Astfel, Sergio Ramos, inclus în top 10 al fotbaliștilor cu cele mai multe cartonașe roșii în decada trecută, a schimbat puțin repertoriul. De la mingea de fotbal, acesta a trecut la microfon. Reacțiile fanilor de pe platformele de social media (Instagram, TikTok sau rețeaua X) au fost geniale.
Internauții s-au întrecut în comentarii hazlii pe seama talentului muzical al lui Sergio Ramos: „Înainte rupea picioare, acum sparge timpane” „Prefer să mă faulteze Ramos, decât să-l ascult cum cântă”.
Se pare că împătimiții muzicii au rămas șocați de felul în care fostul fundaș de la Real Madrid poate să cânte: „Să se dedice fotbalului, în muzică nu are niciun viitor”: „Cândva își teroriza adversarii, acum ne terorizează urechile”.
Au existat însă și susținători ai celebrului fundaș, mai ales datorită performanțelor atinse la echipa din capitala Spaniei: „Nimeni nu-ți poate lua inima madrilenă, Ramos, ești și vei fi mereu fan Real Madrid, oriunde te-ai afla”; „Recunosc că am plâns. Poți simți inima frântă în această melodie, fiecare îi cântă iubirii vieții lui”.