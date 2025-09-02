Sport

Reacțiile virale ale fanilor după ce Sergio Ramos a lansat o piesă despre Real Madrid: „Cândva își teroriza adversarii, acum ne terorizează urechile!”

Sergio Ramos a lansat o piesă despre Real Madrid, fosta lui echipă. Cum au reacționat fanii legendarului fundaș după ce au ascultat melodia.
Mihai Dragomir
02.09.2025 | 10:59
Cum au reacționat fanii la cea mai nouă piesă a lui Sergio Ramos. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Fotbalul se intersectează tot mai des cu domeniul muzicii. Sergio Ramos, fostul campion mondial cu Spania, și-a lansat propria piesă chiar despre Real Madrid, echipa unde a scris istorie. Fanii nu au fost tocmai încântați și au reacționat imediat.

Sergio Ramos, motiv de glume pe internet după ce a lansat o piesă pentru Real Madrid

Sergio Ramos a însemnat enorm pentru cei de la Real Madrid. Legendarul fundaș spaniol nu poate uita perioada petrecută pe Santiago Bernabeu, iar cel mai nou proiect al său: o piesă intitulată „Cibeles”, a fost dedicată chiar „Galacticilor”.

Cântecul lansat duminică, 31 august, povestește de fapt plecarea fotbalistului de la Real Madrid, precum și regretul acestuia că nu și-a prelungit contractul în 2021, când i-a spus lui Florentino Perez să planifice un viitor fără el.

Astfel, Sergio Ramos, inclus în top 10 al fotbaliștilor cu cele mai multe cartonașe roșii în decada trecută, a schimbat puțin repertoriul. De la mingea de fotbal, acesta a trecut la microfon. Reacțiile fanilor de pe platformele de social media (Instagram, TikTok sau rețeaua X) au fost geniale.

Fanii lui Sergio Ramos, reacții tari după cântecul scos pentru Real Madrid

Internauții s-au întrecut în comentarii hazlii pe seama talentului muzical al lui Sergio Ramos: „Înainte rupea picioare, acum sparge timpane” „Prefer să mă faulteze Ramos, decât să-l ascult cum cântă”.

Se pare că împătimiții muzicii au rămas șocați de felul în care fostul fundaș de la Real Madrid poate să cânte: „Să se dedice fotbalului, în muzică nu are niciun viitor”: „Cândva își teroriza adversarii, acum ne terorizează urechile”.

Au existat însă și susținători ai celebrului fundaș, mai ales datorită performanțelor atinse la echipa din capitala Spaniei: „Nimeni nu-ți poate lua inima madrilenă, Ramos, ești și vei fi mereu fan Real Madrid, oriunde te-ai afla”; „Recunosc că am plâns. Poți simți inima frântă în această melodie, fiecare îi cântă iubirii vieții lui”.

  • 671 de meciuri a strâns Sergio Ramos pentru Real Madrid
  • 101 goluri a marcat Ramos pentru madrileni
