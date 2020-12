Reagy Ofosu, comentariu surprinzător despre fotbalul românesc: „Aveți infrastructură peste Slovacia și Croația”

Reagy Ofosu a oferit un comentariu surprinzător cu referire la fotbalul românesc. Jucătorul Craiovei consideră că infrastructura din ţara noastră este mai bună decât cea din Slovacia şi Croaţia.

Adus în această vară la Universitatea, Ofosu încearcă să-şi facă loc în ofensiva trupei lui Corneliu Papură. Din păcate pentru olteni, randamentul fotbalistului german a început să scadă.

Totuşi, extrema de 29 de ani a reuşit primul să gol pentru noua sa echipă chiar în ultimul meci oficial. Ofosu a punctat în partida din Cupa României cu Progresul Spartac, formaţie din Liga 3.

Reagy Ofosu, comentariu surprinzător despre infrastructura din ţara noastră! Suntem peste ţări ca Slovacia şi Croaţia

Reagy Ofosu este unul dintre jucătorii în care oltenii îşi pun mari speranţe. La cei 30 de ani, fotbalistul născut în Germania, dar cu origini ghaneze, a jucat în ţări precum Croaţia sau Slovacia. A câştigat titlul în ultima ţară menţionată, cu Spartak Trnava, în sezonul 2017-2018.

„În Slovacia am câştigat campionatul cu o echipă care impresiona prin calităţile fizice ale jucătorilor. Prima divizie din Slovacia prin asta se caracterizează, cred: foarte multă forţă, pregătire fizică excelentă şi un joc foarte dur. Croaţia şi România seamănă mai mult între ele, sunt ligi care cred că în ultima vreme s‑au remarcat prin jucătorii tineri şi talentaţi pe care i-au produs, sunt campionate ceva mai tehnice şi mai spectaculoase decât cel din Slovacia. Dar cea mai mare şi vizibilă diferenţă între cele trei este că infrastructura (şi mă refer la stadioane, vestiare, condiţii de antrenament şi recuperare) este mai bună în România decât în Croaţia şi Slovacia,” spune Reagy Ofosu, comparând cele trei ţări.

În programul de meci de dinaintea jocului cu Gaz Metan Mediaş, extrema echipei din Bănie a dezvăluit şi ce cunoştea despre ţara noastră înainte de a poposi pe pământ românesc: „Auzisem de cele mai importante trei cluburi din România, adică Universitatea, Steaua şi Dinamo, plus de câţiva fotbalişti români, în frunte cu Hagi. Toată planeta s‑a uitat la acel Campionat Mondial din 1994 şi cred că majoritatea străinilor care ştiu ceva despre România, de la Hagi şi ceilalţi au aflat-o. Eu, personal, mai ştiam şi mai mulţi jucători români care jucau sau jucaseră în Bundesliga.”

Are o relaţie specială cu Marius Croitoru, fostul său tehnician de la FC Botoşani

În momentul în care Reagy Ofosu a plecat de la FC Botoşani, Marius Croitoru, antrenorul moldovenilor, spunea că pierderea fotbalistul este una uriaşă. Jucătorul recunoaşte că are o relaţie specială cu fostul său tehnician:

„Am citit şi eu declaraţia. Pe undeva e normal, pentru că am avut poate cel mai bun sezon din istoria Botoşaniului, anul trecut, şi s-a creat o relaţie specială între jucători şi antrenor. Eu cu atât mai mult am o relaţie bună cu Marius Croitoru, pentru că el a fost cel care m‑a convins să vin în România, deşi mai aveam şi alte oferte, şi a avut foarte multă încredere în mine. Este un antrenor foarte bun. Din afară poate părea un pic „nebun“, pentru că strigă foarte mult, dar cine îl cunoaşte ştie că toţi acei nervi vin din perfecţionism şi din dorinţă de a-şi face jucătorii să se autodepăşească.

Este un antrenor tânăr şi foarte bine pregătit, cred că va fi şi mai calm cu timpul. Când m-a convins să vin în România, mi-a spus că voi face curând pasul către o echipă mult mai bună şi mă bucur că s-a întâmplat asta, prin transferul la Universitatea,” a mai declarat Reagy Ofosu.

Ofosu a vorbit şi despre momentele în care a fost adversarul colegilor săi de astăzi: „Înainte să vin la Craiova îmi amintesc că glumeam pe teren cu Acka, când eram adversarmă tot tachina şi îmi spunea să nu cumva să încerc să-l driblez, iar acum am ajuns să fim coechipieri. Cred că orice apărător, oricât ar fi de bun, poate fi depăşit, contează doar să-ţi alegi bine momentul şi mai ales să încerci. Dacă de exemplu eu ca atacant fac 10 încercări de a depăşi un fundaş şi de nouă ori sunt deposedat, dar în acea singură data când reuşesc dau gol sau pasă de gol, eu zic că mi-am făcut treaba.”

De ce a ales să vină la Universitatea Craiova: „Am simţit că acest club este uimitor”

Legat de mutarea la Universitatea Craiova, Reagy Ofosu s-a declarat încântat de alegerea făcută: „Craiova este o echipă mare, profesionistă, cu fani grozavi, cu un stadion incredibil şi în general cu condiţii de club de anvergură. Am simţit că acest club este uimitor încă de la primul meci direct împotriva voastră şi încă de atunci mi-am zis că, dacă va fi să ajung vreodată la altă echipă din România, Craiova va fi prima mea opţiune.

Dar, mai presus de orice, am venit aici pentru că mereu am simţit, din partea jucătorilor şi clubului Universitatea, acea foame de glorie şi de trofee. Şi eu sunt la fel, am putea spune că ne-a unit această ambiţie, această foame pentru succes.”

Reagy Ofosu o compară pe Universitatea Craiova cu echipele din campionate tari: „Eu spun că profesionalismul din club este foarte important. Totul este la locul lui, jucătorii sunt trataţi foarte bine din toate punctele de vedere şi acest respect reciproc între noi şi cei din club creează o atmosferă propice performanţei. Cred că seriozitatea şi buna organizare sunt lucruri care se găsesc foarte greu în mai multe ligi, nu doar în România, de aceea cred că suntem norocoşi să fim la Craiova. Sincer, din acest punct de vedere Craiova mi se pare la nivelul echipelor din Germania şi Olanda pentru care am jucat.”