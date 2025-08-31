Sport

Real Madrid, 3 goluri anulate cu Mallorca! Verdictul specialistului după cea mai controversată fază: „Regula e clară”

Real Madrid a avut 3 goluri anulate în partida cu Mallorca, din etapa 3 din La Liga. Ce spun specialiștii despre cea mai controversată fază din meci.
Iulian Stoica
31.08.2025 | 09:00
Reacție virulentă după Real Madrid - Mallorca. Sursă foto: hepta

Real Madrid s-a impus și în etapa a 3-a din La Liga, scor 2-1 în fața lui Mallorca. Deși rezultatul a fost unul strâns, „Los Blancos” au avut 3 goluri anulate, iar analiștii spanioli au dat verdictul la finalul acestui duel extrem de interesant.

Real Madrid, 3 goluri anulate cu Mallorca!

Real Madrid s-a impus cu scorul de 2-1 în fața lui Mallorca, în etapa a 3-a din La Liga. Partida a fost plină de evenimente controversate, echipa pregătită de Xabi Alonso având nu mai puțin de 3 goluri anulate. Dacă cele două goluri marcate de Mbappe din offside au fost clare, reușita refuzată lui Arda Guler a stârnit mai multe controverse.

Arda Guler a înscris în minutul 55 al întâlnirii, însă reușita sa a fost anulată pe motiv de henț. Fostul arbitru Pérez Burrull a transmis, conform Marca, că golul a fost refuzat în mod corect, regulile din fotbalul modern fiind unele clare.

„Este o regulă clară. Mingea l-a lovit pe turc în braț și a fost anulat în mod clar, pentru că regula spune că un gol nu este valabil dacă jucătorul marchează direct sau imediat după ce mingea i-a atins mâna. Se consideră aceeași fază. Aceasta este nuanța pe care o folosește arbitrul pentru a anula golul,” a spus Pérez Burrull la emisiunea ‘Marcador’ de la Radio MARCA.

Real Madrid, maxim de victorii în La Liga

În urma succesului cu Mallorca, Real Madrid a obținut a 3-a victorie din tot atâtea posibile în La Liga. Cu 9 puncte obținute, „Los Blancos” este urmărită de Villarreal, Barcelona și Athletic Bilbao, care au două victorii în primele două runde din campionatul spaniol.

Lupta la titlu în La Liga se anunță a fi mai intensă ca niciodată, Real Madrid dorind să obțină un nou titlu în campionatul spaniol, asta după ce „Los Blancos” au început perfect noua stagiune din Spania. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, însă tot „Galacticii” și catalanii rămân favoriți la câștigarea unui nou trofeu,

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
