Real Madrid, 3 goluri anulate cu Mallorca! Verdictul specialistului după cea mai controversată fază: „Regula e clară”

Real Madrid s-a impus și în etapa a 3-a din La Liga, scor 2-1 în fața lui Mallorca. Deși rezultatul a fost unul strâns, „Los Blancos” au avut 3 goluri anulate, iar analiștii spanioli au dat verdictul la finalul acestui duel extrem de interesant.

ADVERTISEMENT

Real Madrid, 3 goluri anulate cu Mallorca!

, în etapa a 3-a din La Liga. Partida a fost plină de evenimente controversate, echipa pregătită de Xabi Alonso având nu mai puțin de 3 goluri anulate. Dacă cele două goluri marcate de Mbappe din offside au fost clare, reușita refuzată lui Arda Guler a stârnit mai multe controverse.

Arda Guler a înscris în minutul 55 al întâlnirii, însă reușita sa a fost anulată pe motiv de henț. Fostul arbitru Pérez Burrull a transmis, conform Marca, că golul a fost refuzat în mod corect, regulile din fotbalul modern fiind unele clare.

ADVERTISEMENT

„Este o regulă clară. Mingea l-a lovit pe turc în braț și a fost anulat în mod clar, pentru că regula spune că un gol nu este valabil dacă jucătorul marchează direct sau imediat după ce mingea i-a atins mâna. Se consideră aceeași fază. Aceasta este nuanța pe care o folosește arbitrul pentru a anula golul,” a spus Pérez Burrull la emisiunea ‘Marcador’ de la

Real Madrid, maxim de victorii în La Liga

În urma succesului cu Mallorca, . Cu 9 puncte obținute, „Los Blancos” este urmărită de Villarreal, Barcelona și Athletic Bilbao, care au două victorii în primele două runde din campionatul spaniol.

ADVERTISEMENT

Lupta la titlu în La Liga se anunță a fi mai intensă ca niciodată, Real Madrid dorind să obțină un nou titlu în campionatul spaniol, asta după ce „Los Blancos” au început perfect noua stagiune din Spania. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, însă tot „Galacticii” și catalanii rămân favoriți la câștigarea unui nou trofeu,