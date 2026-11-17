ADVERTISEMENT

Clubul a anunțat în cursul zilei de marți că a câștigat la Curtea Supremă din Spania, în mod definitiv deci, procesul intentat alături de Athletic Club din Bilbao împotriva celor de la în 2021. Atunci, Liga Spaniolă de Fotbal a votat în cadrul Adunării Generale semnarea unui acord cu un fond de investiții, denumit CVC.

Real Madrid și Athletic Club au câștigat definitiv procesul cu La Liga

La acea vreme, cele două cluburi au susținut că înțelegerea respectivă ar trebui să fie declarată drept nulă, pentru că reprezentanții cluburilor din La Liga nu au fost informați în prealabil despre ce presupunea mai exact chestiunea respectivă. Din acest motiv, cei de la Real Madrid și Athletic Club au contestat validitatea acelui acord în primă fază la Tribunalul Provincial din Madrid.

ADVERTISEMENT

Anunțul făcut de clubul de pe „Santiago Bernabeu”

Iar această instanță le-a dat dreptate celor două cluburi. Ulterior, cei de la La Liga au făcut recurs și astfel s-a ajuns cu speța la Curtea Supremă din Spania. Iar acum această ultimă instanță a respins demersul făcut de Liga Spaniolă de Fotbal și deci a menținut decizia Tribunalului Provincial din Madrid. Așadar, celor de la Real Madrid și Ahtletic Club li s-a dat dreptate în mod definitiv în această speță. În consecință acel acord din 2021 trebuie acum să fie anulat, iar La Liga va fi nevoită să achite cheltuielile de judecată din acest dosar.

„Real Madrid CF anunță că Curtea Supremă a respins recursul formulat de La Liga împotriva hotărârii Tribunalului Provincial din Madrid, care a confirmat anularea acordului adoptat de Adunarea Generală a LaLiga la 12 august 2021 pentru aprobarea operațiunii cu fondul de investiții CVC.

ADVERTISEMENT

Prin această hotărâre, Curtea Supremă declară definitivă sentința care a admis acțiunea formulată de Real Madrid și Athletic Club și condamnă LaLiga la plata cheltuielilor de judecată. Instanța Supremă confirmă astfel validitatea declarării judecătorești de nulitate a unui acord de importanță economică extraordinară, adoptată fără ca cluburile să dețină suficiente informații pentru a cunoaște și evalua amploarea, impactul și consecințele modificărilor introduse în operațiune.

ADVERTISEMENT

Este deosebit de semnificativ faptul că însăși Curtea Supremă subliniază că LaLiga, în recursul său, a încercat să înlocuiască criteriile Tribunalului Provincial cu propriile criterii interesate. Real Madrid consideră că această hotărâre constituie o nouă și puternică susținere juridică a apărării drepturilor cluburilor împotriva acțiunilor LaLiga, care încalcă garanțiile care ar trebui să guverneze funcționarea organelor sale de conducere. Real Madrid va continua să apere drepturile și interesele cluburilor și să respecte legalitatea, transparența și buna guvernanță în fotbalul spaniol”, a informat clubul Real Madrid prin intermediul unui comunicat publicat pe