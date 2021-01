Real Madrid a demarat „operațiunea” Mbappe. Renunță la 6 jucători și îi oferă francezului un salariu imens

Real Madrid este obligată să cedeze mai mulți fotbaliști pentru a face rost de banii necesari transferului lui Kylian Mbappe,căruia i-a pregătit un salariu anual de 21 de milioane de euro.

Real Madrid a demarat ”operațiunea Mbappe”. Așa susțin jurnaliștii de la As, care dezvăluie planul spaniolilor pentru a o transfera pe vedeta celor de la PSG.

Pentru acest lucru, Real vrea să vândă șase fotbaliști și își dorește să obțină în schimbul acestora mai mult de 100 de milioane de euro.

Real Madrid renunță la 6 jucători pentru a-l putea transfera pe Mbappe

Sursa citată știe și salariul pe care îl va primi Kylian Mbappe la Real Madrid: 21 de milioane de euro net pe an. La PSG, el încasează în acest moment 17,5 milioane de euro pe sezon. Vedeta celor de la PSG mai are contract cu echipa franceză până pe 30 iunie 2022, dar sunt șanse mari să plece la Real Madrid în vara lui 2021.

Asta chiar dacă echipa franceză și-a pus mari speranțe că vârful de 22 de ani va continua pe Parc des Princes sub comanda noului tehnician, Mauricio Pochettino, care ar vrea să reconstruiască formația în jurul său. Jucătorul a refuzat trei oferte de prelungire a înțelegerii cu PSG.

Criza provocată de pandemia de coronavirus a afectat-o destul de mult și pe Real Madrid, echipă ale cărei venituri s-au micșorat cu 25 la sută în doi ani, până la 617 milioane de euro.

Deci, pentru a-și repara bugetul, clubul spaniol trebuie să vândă 6 fotbaliști: Gareth Bale, Isco, Marcelo, Dani Ceballos, Luka Jovic și Brahim Diaz. În schimbul acestora, madrilenii sunt siguri că vor lua între 100 și 150 de milioane de euro. Dacă nu vor putea să-i vândă pe toți cei 6 fotbaliști, spaniolii vor face un credit bancar pentru a putea finanța diferența de bani necesară aducerii lui Mbappe.

Realul este o echipă destul de ”solvabilă” pentru bănci, dacă ținem cont de faptul că există deja puși deoparte 328 de milioane de euro pentru un fel de fond de garanții care asigură că toate plățile pentru terminarea actualei stagiuni se pot face în siguranță, iar ceilalți bani vor fi pentru cheltuieli neprevăzute.

În stagiunea viitoare, odată cu întoarcerea fanilor pe stadioane, veniturile echipei spaniole vor ajunge iar la 800 de milioane de euro. Singura necunoscută pe care madrilenii o au este prețul jucătorului lui PSG și totul depinde de negocierile cu gruparea din Franța. Președintele Realului a avut grijă să mențină cordiale relațiile cu omologii din Franța.

Real Madrid e gata să dea 150 de milioane de euro în schimbul lui Kylian Mbappe

Chiar dacă era cunoscut faptul că părțile au vorbit mult despre transferul lui Mbappe, președintele Realului a negat de fiecare dată public, pentru a nu-i supăra pe cei de la PSG și pentru a se folosi de relațiile bune la momentul potrivit. Iar momentul va fi la vară, când Real și PSG pot realiza transferul jucătorului. Chiar și în aceste condiții, este posibil ca francezii să ceară pe Mbappe cel puțin 222 de milioane de euro, adică fix prețul care a fost achitat pentru Neymar în 2017, când brazilianul a ajuns cel mai scump fotbalist din lume, record pe care încă îl deține.

Însă Realul ar dori să ofere un preț corect, de 150 de milioane de euro. Sursa citată notează că prețul final s-ar putea situa undeva între aceste două sume, adică 200 de milioane de euro. În aceste condiții, dacă jucătorul ar semna pe 5 ani, Realul și-ar amortiza costurile în tot acest timp. Adică echipa va cheltui 40 de milioane de euro pe an, iar madrilenii consideră că nu este o sumă foarte mare.

Salariul fotbalistului nu ar fi o problemă pentru echipa spaniolă, 21 de milioane de euro net pe an. Madrilenii știu că, potrivit noilor reguli, cheltuielile totale cu salarizarea angajaților nu trebuie să depășească 70 la sută din venit. Iar în ultimii 10 ani, Realul s-a menținut undeva la 50 la sută. Doar în ultima stagiune situația s-a complicat, iar cheltuielile au ajuns la 72 la sută, din cauza crizei generate de pandemia de coronavirus.

În acest sezon, totalul banilor plătiți de echipa spaniolă pentru salarii este de 448 de milioane de euro pentru cei 770 de angajați. Veniturile madrilenilor ajung la 617 milioane. Ca să poată face față din punct de vedere financiar, clubul din Spania trebuie așadar să scape de unele cheltuieli cu fotbaliștii. La sfârșitul stagiunii, Bale se va întoarce la Real, după împrumutul la Tottenham, ceea ce nu este o veste bună pentru spanioli, care îl plătesc pe galez cu 15 milioane de euro pe an. În aceste condiții, galezul va fi scos la vânzare.

Și Isco se află pe lista celor care s-ar putea despărți de Real. Spaniolul are un salariu de 7 milioane de euro pe an la Real. Pe lângă aceștia, mai au salarii mari Modric și Sergio Ramos, cu 9 milioane, respectiv 12 milioane de euro pe an.

Aflat și el pe lista indezirabililor, Luka Jovic a fost deja împrumutat până în vară la Eintracht Frankfurt, echipă de unde fusese cumpărat de Real Madrid cu 60 de milioane de euro, și se caută o soluție pentru a fi cedat ulterior definitiv.