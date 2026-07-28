Real Madrid a făcut anunțul: cifre nemaivăzute în lumea sportului! „S-a depășit pragul de 1,2 miliarde de euro”

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Consiliul de Administrație al lui Real Madrid a aprobat situația pentru anul financiar care s-a încheiat recent, iar cifrele înregistrate de gruparea din capitala Spaniei sunt fabuloase. Gruparea condusă de Florentino Perez a avut venituri de peste 1.2 miliarde de euro, bilanț nemaivăzut în întreaga istorie a sportului mondial.

Real Madrid, venituri de peste 1,2 miliarde de euro în 2025-2026

Deși a avut un sezon dezamăgitor din punct de vedere sportiv în 2025-2026, nereușind să câștige vreun trofeu, Real Madrid a excelat din punct de vedere financiar. „Veniturile operaționale, excluzând transferurile de jucători, au ajuns la 1,221 miliarde de euro, o creștere de 3,1% față de anul precedent. Astfel, Real Madrid a depășit pentru prima dată pragul de 1,2 miliarde de euro – o cifră neatinsă până acum de nicio altă entitate sportivă din lume – consolidându-și poziția de lider în ceea ce privește veniturile în industria sportului”, a anunțat gruparea din La Liga pe .

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Creșterea înregistrată de vicecampioana Spaniei este susținută în primul rând de activitățile gestionate direct de club, noul Bernabeu jucând un rol extrem de important în acest sens. Veniturile generate de arena Realului au crescut cu 11%, iar cele din marketing cu 6%, după ce gruparea condusă de Florentino Perez a reînnoit mai multe contracte importante de sponsorizare.

Față de sezonul 2018-2019, veniturile au crescut cu 61%, iar 93% din această creștere provine din surse gestionate direct de către club. Veniturile generate de noul Bernabeu sunt cu 107% mai mari în acest moment față de stagiunea 2018-2019, ultima înainte de startul lucrărilor de renovare de la stadion.

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Real Madrid, 26 de ani consecutivi de profitabilitate. La cât a ajuns investiția în noul Bernabeu

Real Madrid a anunțat că a avut un profit de 26.3 milioane de euro, anul financiar precedent fiind al 26-lea consecutiv în care gruparea din capitala Spaniei iese pe profit. „Profitul operațional înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA) a atins 287,4 milioane de euro, cu 18% mai mult decât în ​​anul precedent. EBITDA, excluzând vânzarea de active fixe, a ajuns la 242,9 milioane de euro, o creștere de 17%.

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Ambele cifre reprezintă cele mai ridicate valori înregistrate vreodată de Real Madrid și reflectă îmbunătățirea continuă a eficienței operaționale a clubului. Profitul după impozitare se ridică la 26,3 milioane de euro, cu 8% mai mult decât în ​​sezonul 2024-2025. Prin acest rezultat, clubul a încheiat douăzeci și șase de ani consecutivi de profit, începând din anul 2000”, a anunțat clubul condus de Florentino Perez. De asemenea, Real Madrid a dezvăluit că investiția totală în noul Bernabeu a ajuns la 1.407 miliarde de euro.

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Câți bani a investit Real Madrid în transferuri în această vară

Dacă în vara anului trecut a investit 161 de milioane de euro în 4 transferuri, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono și Trent Alexander-Arnold, Real Madrid este din nou extrem de activă în perioada de mercato. „Los Blancos” au achitat deja 75 de milioane pentru Marc Cucurella și Denzel Dumfries, dar au adus și doi jucători importanți, Bernardo Silva și Ibrahima Konate, fără sume de transfer.

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