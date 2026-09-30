Real Madrid a făcut primul pas pentru transferul lui Erling Haaland. Operațiunea uriașă pregătită pentru starul lui Manchester City

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Real Madrid a avut o campanie de achiziții răsunătoare în vara acestui an și nu vrea să se oprească. Madrilenii și-au manifestat încă o dată interesul pentru Erling Haaland, pe care vor să îl transfere în viitorul apropiat.

Real Madrid îl vrea pe Erling Haaland

În contextul , Erling Haaland (26 de ani) ar putea lua în calcul o plecare, iar Real Madrid este gata să facă unul dintre cele mai mari transferuri din fotbalul actual. Numele său fusese legat de și în vara acestui an, dar transferul nu s-a concretizat și a rămas în continuare la formația din Premier League.

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Potrivit , conducerea madrilenilor i-au contactat deja pe reprezentanții lui Erling Haaland în vederea unui transfer în iarna acestui an. Va fi o provocare pentru Real Madrid, întrucât atacantul are un contract valabil până în vara lui 2034 la Manchester City ce prevede și o clauză de reziliere în valoare de 170 de milioane de euro.

Unde s-ar transfera Erling Haaland dintre Real Madrid și Barcelona

Însă dorința atacantului norvegian ar fi cu totul alta. Acum, în contextul în care Manchester City riscă să retrogradeze, Erling Haaland, dar și alte staruri din echipă, s-ar gândi serios să plece de pe „Etihad”, iar vârful de 26 de ani ar putea îmbrăca tricoul „roș-albastru”. Mai exact, conform presei internaționale, . Norvegianul consideră că o mutare la Real Madrid ar putea accentua și mai mult tensiunile din vestiarul „galacticilor”, unde există deja mai multe vedete cu pretenții precum Vinicius, Mbappe sau Valverde.

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Haaland ar fi o adiție excelentă pentru oricare dintre cele două mari rivale. În cele 205 meciuri pentru Manchester City, unde este legitimat din vara anului 2022, el a marcat 169 de goluri și a oferit 30 de pase decisive.

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