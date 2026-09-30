Sport

Real Madrid a făcut primul pas pentru transferul lui Erling Haaland. Operațiunea uriașă pregătită pentru starul lui Manchester City

Real Madrid nu se oprește din transferuri. „Galacticii” îl vor acum pe Erling Haaland și au pus la cale un plan nebunesc pentru a-l aduce pe atacantul lui Manchester City.
Mihai Dragomir
30.09.2026 | 15:45
Real Madrid a facut primul pas pentru transferul lui Erling Haaland Operatiunea uriasa pregatita pentru starul lui Manchester City
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Erling Haaland, dorit insistent de Real Madrid. Foto: Colaj FANATIK.
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Real Madrid a avut o campanie de achiziții răsunătoare în vara acestui an și nu vrea să se oprească. Madrilenii și-au manifestat încă o dată interesul pentru Erling Haaland, pe care vor să îl transfere în viitorul apropiat.

Real Madrid îl vrea pe Erling Haaland

În contextul problemelor uriașe de la Manchester City, Erling Haaland (26 de ani) ar putea lua în calcul o plecare, iar Real Madrid este gata să facă unul dintre cele mai mari transferuri din fotbalul actual. Numele său fusese legat de o mutare pe „Bernabeu” și în vara acestui an, dar transferul nu s-a concretizat și a rămas în continuare la formația din Premier League.

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Potrivit Football Insider, conducerea madrilenilor i-au contactat deja pe reprezentanții lui Erling Haaland în vederea unui transfer în iarna acestui an. Va fi o provocare pentru Real Madrid, întrucât atacantul are un contract valabil până în vara lui 2034 la Manchester City ce prevede și o clauză de reziliere în valoare de 170 de milioane de euro.

Unde s-ar transfera Erling Haaland dintre Real Madrid și Barcelona

Însă dorința atacantului norvegian ar fi cu totul alta. Acum, în contextul în care Manchester City riscă să retrogradeze, Erling Haaland, dar și alte staruri din echipă, s-ar gândi serios să plece de pe „Etihad”, iar vârful de 26 de ani ar putea îmbrăca tricoul „roș-albastru”. Mai exact, conform presei internaționale, Haaland ar prefera un transfer pe Camp Nou. Norvegianul consideră că o mutare la Real Madrid ar putea accentua și mai mult tensiunile din vestiarul „galacticilor”, unde există deja mai multe vedete cu pretenții precum Vinicius, Mbappe sau Valverde.

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Haaland ar fi o adiție excelentă pentru oricare dintre cele două mari rivale. În cele 205 meciuri pentru Manchester City, unde este legitimat din vara anului 2022, el a marcat 169 de goluri și a oferit 30 de pase decisive.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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