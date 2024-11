Real Madrid a mai pierdut un viitor star! Fotbalistul în care își punea speranțele și-a anunțat retragerea

Marc Cucalon, unul dintre cei mai promițători fotbaliști din academia de la Real Madrid, s-a retras din fotbal la doar 19 ani. Cucalon a suferit o accidentare horror cu peste doi în urmă, într-un duel dintre Celtic și Real Madrid din UEFA Youth League.

Fostul mijlocaș central a fost nevoit să se opereze din cauza unei rupturi a ligamentelor încrucișate de la genunchi. În timp ce era supus intervenției chirurgicale, Cucalon a fost infectat cu o bacterie care i-a agravat situație medicală.

Bacteria s-a strecurat în cartilajul articulației și i-a provocat o infecție rară de temut, informează . Marc Cucalon a fost sfătuit de către medici să își agațe ghetele în cui.

Pe lângă accidentarea oribilă, bacteria l-a făcut să aibă dificultăți în a face exerciții fizice la nivelul unui sportiv de performanță. Fostul mijlocaș era poreclit ”Xabi Alonso de la La Fabrica” pentru precizia paselor sale.

Alvaro Arbeloa, antrenorul de la Real Madrid U19, l-a numit căpitanul echipei pe Marc Cucalon în sezonul 2022-2023. Accidentarea ar fi trebuit să îl țină departe de gazon între șase și nouă luni, însă bacteria i-a distrus cariera tinerei speranțe a ”Los Blancos”.

Mesajul lui Cucalon: ”Am fost cu adevărat privilegiat”

Cucalon a postat, de asemenea, prin intermediul rețelelor sociale, un mesaj prin care și-a anunțat decizia de a pune capăt prematur carierei de fotbalist profesionist.

El le-a mulțumit tuturor pentru sprijinul pe care l-a primit în această perioadă dificilă a vieții sale. Tânărul a ținut să precizeze că nu este trist, deoarece a avut ocazia să joace pentru ”cel mai bun club din lume”.

”Nu știam cum să încep această scrisoare. Așa că o voi face prin a le mulțumi tuturor din inimă. Pentru tot sprijinul pe care mi l-ați oferit în acest timp. După mai multe complicații, acea accidentare m-a forțat să iau decizia grea de a-mi lua rămas bun de la fotbal, cel puțin așa cum am visat mereu…

Nu mă înțelegeți greșit. Acesta nu este deloc un adio trist. La urma urmei, cred că am fost cu adevărat privilegiat. Am făcut parte din cel mai bun club din lume și am trăit un vis. Am învățat și m-am maturizat ca persoană și ca jucător”, a scris Marc Cucalon, pe Instagram.

Real Madrid, ghinion după ghinion în acest sezon

vine într-un moment în care trupa pregătită de Carlo Ancelotti este efectiv decimată de accidentări. Șapte fotbaliști foarte importanți sunt indisponibili în tabăra campioanei en-titre a Spaniei și a Europei.

. Thibaut Courtois, David Alaba, Aurelien Tchouameni și Dani Carvajal sunt ceilalți accidentați.