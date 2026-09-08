Ultrașii de la Fondo Sur (n.r. Peluza Sud) de pe Bernabeu au afișat mii de steaguri ale provinciei Ceuta și au scandat deja celebra „Ceuta no se vende, Ceuta se defiende” (n.r. Ceuta nu se vinde, Ceuta se apără). Președintele LaLiga, Javier Tebas, a anunțat că susține sloganul, deși e vorba despre un mesaj politic, subiect sensibil pentru un meci din cupele europene.
Mișcarea „Ceuta no se vende, Ceuta se defiende” este relativ nouă și are, evident, legătură cu criza migranților din Ceuta, de la frontiera cu Marocul. Până în prezent, cel puțin 12 galerii diferite au aderat la acest protest, menit să reamintească guvernului Spaniol că trebuie să lupte cu migrația ilegală și să-și protejeze cetățenii din Ceuta.
Evident, prima echipă care a promovat acest mesaj a fost AD Ceuta, însă steagurile orașului autonom spaniol au apărut răzleț la meciurile lui Atletico Madrid, Real Betis, Espanyol, Getafe, Elche, Castellon, Sporting Gijon, Malaga și Cordoba. Ce vor, de fapt, suporterii echipelor din Spania?
Evident, mișcarea nu are nicio legătură cu fotbalul, fiind vorba despre criza declanșată în iulie în Ceuta. Atunci, 70.000 de persoane au venit ilegal din Maroc încercând să invadeze Ceuta, fără succes însă. Suporterii echipelor spaniole, printre care cei ai lui Real Madrid, cer guvernului controale mai strice la frontieră și „revenirea la normalitate”, conform presei din Spania.
Totodată, oamenii cer și apărarea suveranității spaniole asupra Ceutei, de aici și mesajul „Ceuta nu se vinde”. În condițiile în care tensiunile dintre Maroc și Spania din zona Ceuta nu au încetat, sloganul promovat și de fanii lui Real Madrid are o puternică componentă unionistă și suveranistă.
La mijloc în acest conflict a căzut și premierul Pedro Sanchez, care este văzut de mulți spanioli drept principalul responsabil pentru criza din Ceuta. De exemplu, la meciul Ceuta – Las Palmas s-au auzit scandări împotriva premierului și a Guvernului, iar conducerea La Liga a luat în considerare să aplice amenzi.
Mesajul galeriilor de fotbal a fost imediat preluat și de Vox, partid considerat de extremă dreapta din Spania. Cu toate acestea, mișcarea a început mai degrabă ca o reacție locală la criza migratorie din Ceuta, după care s-a transformat într-o mișcare suveranistă și a căpătat o puternică componentă anti-sistem. Practic, primii care au afișat mesajul „Ceuta no se vende, Ceuta se defiende” au fost fanii Ceutei, după care mesajul a fost preluat și de restul galeriilor din Spania.
“Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”, corea gran parte del Bernabéu.
Banderas de la ciudad autónoma en el Fondo Sur. pic.twitter.com/0CrwJgTbv8
— Abraham P. Romero (@AbrahamPRomero) September 8, 2026