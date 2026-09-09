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Real Madrid s-a impus la limită în fața lui Inter în prima etapă din UEFA Champions League, deși a ratat ocazii uriașe la poarta lui Josep Martinez, care a și oferit un gol cadou ibericilor. În ultimele minute, când Vinicius Junior a fost scos de pe teren de Jose Mourinho, „los blancos” au fost obligați să joace timp de aproape 2 minute în inferioritate numerică. Iată de ce.

Noua regulă, pusă în aplicare sub ochii lui Cristi Chivu la Real Madrid – Inter 2-1

după două greșeli individuale ale elevilor lui Cristi Chivu. Italienii au redus din diferență în partea a doua, iar pe final au forțat egalarea, însă, din păcate pentru antrenorul român, meciul s-a terminat cu victoria spaniolilor.

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Totuși, deznodământul putea fi diferit. Inter Milano a jucat în superioritate numerică preț de aproape două minute, după ce Vinicius Junior a fost înlocuit. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că superstarul brazilian a întârziat ieșirea de pe teren, iar conform noii reguli, dacă schimbarea nu se întâmplă în zece secunde, fotbalistul ce urmează să intre pe teren trebuie să aștepte până la următorul moment în care jocul va fi oprit.

Profitând de omul în plus, echipa lui Cristi Chivu a avut un atac prelungit, iar Real Madrid a trebuit să se apere cu un om mai puțin în timp ce Alvaro Carreras, fotbalistul ce urma să intre pe teren, se agita pe marginea terenului. Finalul atacului s-a terminat cu un șut puternic al lui Zielinski, parat in extremis de Courtois, care a trimis mingea în corner. Lateralul adus de la Benfica a putut pătrunde pe terenul de joc abia înaintea executării loviturii de la colț.

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Cristi Chivu nu a pus presiune pe portarul său după gafa ce a dublat avantajul lui Real Madrid

Josep Martinez, portarul spaniol al lui Inter, dublând avantajul lui Real Madrid. Chiar dacă ambele goluri au fost înscrise , Cristi Chivu nu pune presiune pe elevii săi: „Nu m-a supărat nimic, sunt mândru de echipă, a trecut peste momentele grele, greșeala face parte din joc. Important este cum am traversat meciul după aceste greșeli. Am făcut o partidă bună pe Bernabeu, am respectat planul.

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Sunt fericit și optimist pentru identitatea echipei. Am crezut până la final și astăzi am avut o prestație bună, curajoasă. Am încercat să profităm și am jucat deschis contra lor. Nu trebuie să pronunțăm numele lui Martinez, după acea greșeală a fost un portar uriaș, cu intervenții fantastice. Important este cum a revenit, cum a continuat, a avut personalitate. Aia mă interesează, cum și-a recăpătat încrederea”, a declarat antrenorul român la finalul partidei.