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Greșeala care o putea costa pe Real Madrid victoria în meciul cu Inter! Noua regulă a fost aplicată în Champions League sub ochii lui Cristi Chivu

Vinicius Junior a făcut o greșeală imensă care a adus vacarm pe Bernabeu! Noua regulă datorită căreia Inter Milano a jucat aproape 2 minute în superioritate numerică pe finalul partidei de Champions League
Ciprian Păvăleanu
09.09.2026 | 07:00
Greseala care o putea costa pe Real Madrid victoria in meciul cu Inter Noua regula a fost aplicata in Champions League sub ochii lui Cristi Chivu
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Greșeala lui Vinicius putea să o coste mult pe Real Madrid în meciul cu Inter. Foto: Colaj FANATIK
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Real Madrid s-a impus la limită în fața lui Inter în prima etapă din UEFA Champions League, deși a ratat ocazii uriașe la poarta lui Josep Martinez, care a și oferit un gol cadou ibericilor. În ultimele minute, când Vinicius Junior a fost scos de pe teren de Jose Mourinho, „los blancos” au fost obligați să joace timp de aproape 2 minute în inferioritate numerică. Iată de ce.

Noua regulă, pusă în aplicare sub ochii lui Cristi Chivu la Real Madrid – Inter 2-1

Real Madrid a înscris de două ori în poarta lui Inter, după două greșeli individuale ale elevilor lui Cristi Chivu. Italienii au redus din diferență în partea a doua, iar pe final au forțat egalarea, însă, din păcate pentru antrenorul român, meciul s-a terminat cu victoria spaniolilor.

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Totuși, deznodământul putea fi diferit. Inter Milano a jucat în superioritate numerică preț de aproape două minute, după ce Vinicius Junior a fost înlocuit. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că superstarul brazilian a întârziat ieșirea de pe teren, iar conform noii reguli, dacă schimbarea nu se întâmplă în zece secunde, fotbalistul ce urmează să intre pe teren trebuie să aștepte până la următorul moment în care jocul va fi oprit.

Profitând de omul în plus, echipa lui Cristi Chivu a avut un atac prelungit, iar Real Madrid a trebuit să se apere cu un om mai puțin în timp ce Alvaro Carreras, fotbalistul ce urma să intre pe teren, se agita pe marginea terenului. Finalul atacului s-a terminat cu un șut puternic al lui Zielinski, parat in extremis de Courtois, care a trimis mingea în corner. Lateralul adus de la Benfica a putut pătrunde pe terenul de joc abia înaintea executării loviturii de la colț.

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Cristi Chivu nu a pus presiune pe portarul său după gafa ce a dublat avantajul lui Real Madrid

Josep Martinez, portarul spaniol al lui Inter, a încercat să-l dribleze pe Valverde la scorul de 1-0 pentru madrileni, însă uruguayanul a fost șiret și i-a „suflat” balonul, dublând avantajul lui Real Madrid. Chiar dacă ambele goluri au fost înscrise în urma unor greșeli individuale, Cristi Chivu nu pune presiune pe elevii săi: „Nu m-a supărat nimic, sunt mândru de echipă, a trecut peste momentele grele, greșeala face parte din joc. Important este cum am traversat meciul după aceste greșeli. Am făcut o partidă bună pe Bernabeu, am respectat planul.

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Sunt fericit și optimist pentru identitatea echipei. Am crezut până la final și astăzi am avut o prestație bună, curajoasă. Am încercat să profităm și am jucat deschis contra lor. Nu trebuie să pronunțăm numele lui Martinez, după acea greșeală a fost un portar uriaș, cu intervenții fantastice. Important este cum a revenit, cum a continuat, a avut personalitate. Aia mă interesează, cum și-a recăpătat încrederea”, a declarat antrenorul român la finalul partidei.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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