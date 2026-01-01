Record negativ pentru Real Madrid! Ce s-a întâmplat în istoria celui mai galonat club european

ADVERTISEMENT

Real Madrid a terminat anul 2025 cu un număr record de meciuri jucate, dar niciun trofeu. O contraperformanță rar întâlnită în istoria unuia dintre cele mai galonate cluburi din lume. O echipă care se reconstruiește sub comanda lui Xabi Alonso.

Real Madrid a jucat 67 de meciuri în 2025

În 2025, galacticii au jucat în total 67 de meciuri, adunate din cinci competiții, cu doi antrenori pe bancă. Carlo Ancelotti a antrenat Realul în 36 de meciuri, în timp ce Xabi Alonso a făcut acest lucru în celelalte 31.

Distribuția meciurilor albilor a fost următoarea: 38 în La Liga, 14 în Liga Campionilor, șapte în Cupa Spaniei, șase în Cupa Mondială a Cluburilor și celelalte două în Supercupa Spaniei. Astfel, Real a egalat, la nămărul de meciuri, Sevilla din 2007 și Athletic Bilbao din 2012.

Acestea sunt cele trei echipe spaniole care au jucat cele mai multe meciuri într-un an. Cifrele Realului sunt acceptabile: 46 de victorii (68,65% din total), șapte egaluri (10,45%, cinci în La Liga, trei la rând împotriva lui Rayo, Elche și Girona) și 14 înfrângeri (20,90%, dintre care trei împotriva Barcelonei în trei competiții diferite: Ligă, Cupă și Supercupă).

2014 a fost anul cu cele mai multe victorii

Real Madrid și-a depășit recordul de meciuri jucate într-un an calendaristic. Acesta data din 2000, cu 66 de meciuri oficiale jucate. Ulterior, au mai fost cinci ani calendaristici cu 63 de meciuri jucate (2001, 2003, 2014, 2017 și 2023). Pentru prima dată când Real a jucat peste 60 de meciuri oficiale într-un an a fost în1983. Atunci, madrilenii au jucat 61 de meciuri, ceva absolut neobișnuit la vremea respectivă.

Deși, anul trecut, Real Madrid a obținut 46 de victorii, în 2014 s-a înregistart cel mai mare număr de succese într-un an calendaristic. Echipa, antrenată atunci de Carlo Ancelotti, a atins cifra de 51 de victorii, în 63 de meciuri jucate, cu un procentaj de 80,95%. În 2011, sub comanda lui José Mourinho, madrilenii au ajuns la 45 de victorii în 60 de meciuri (un procentaj de 75%).

Barcelona i-a smuls trei trofee

Totuși, 2025, în ciuda numărului mare de meciuri jucate și a prezenței în cinci competiții, nu a adus niciun titlu pentru Real În cele două finale, albii au fost învinși de Barca (5-2, respectiv 3-2).

În Liga Campionilor, Real a ajuns în sferturile de finală, unde a fost eliminată de Arsenal. La Cupa Mondială a Cluburilor, Mbappe &Co au fost eliminați în semifinale de PSG, care ulterior a pierdut finala în fața celor de la Chelsea.

Pe parcursul acestor 67 de meciuri, Real a marcat 142 de goluri (o medie de 2,11 goluri marcate pe meci), și a primit 80 (1,19 în medie). Doar în șapte meciuri, echipa a termiant jocul fără gol marcat.

Mbappe a marcat 41 % din golurile echipei

Francezul a marcat 59 de goluri, egalând recordul pe care Cristiano Ronaldo l-a stabilit în 2013 și care l-a ajutat să câștige trofeul Pichichi (a marcat 31 de goluri în La Liga) și Gheata de Aur.

Acum, Mbappe a marcat 41,55% din totalul golurilor lui Madrid în aceste 67 de meciuri. A fost urmat atât de Bellingham, cât și de Vinicius, ambii cu 13 goluri, și de turcul Arda Güler, cu 14 goluri. Vini jr. a fost omul cu cele mai multe pase decisive în 2025, 15 la număr.

Primul meci al Realului în noul an va fi pe 4 ianuarie, în campionat. La Madrid vine Betis Sevilla, ocupanta locului șase. În clasamentul din La Liga, Real este pe locul doi, la patru puncte de FC Barcelona. Apoi, pe 8 ianuarie începe Supercupa Spaniei, programată în Arabia Saudită. În semifinale, Real joacă împotriva lui Atletico, iar Barcelona întâlnește Bilbao (7 ianuarie).

Supercupa Spaniei se joacă în Arabia Saudită

Finala Supercupei Spaniei este pe 11 ianuarie. Programarea Supercupei Spaniei în Arabia Saudită, pentru al cincilea an consecutiv, l-a iritat la maximum pe Inaki Williams, atacantul celor de la Bilbao.

„Am spus-o deja de multe ori şi nu mă feresc să vorbesc deschis. Pentru mine, să joci în Arabia Saudită e o porcărie, ca să fiu vulgar. Să trebuiască să mergi la o competiţie naţională în altă ţară nu e uşor pentru suporteri, care trebuie să facă deplasarea. E ca şi cum am juca în deplasare”, a spus el.

Internaţionalul ghanez, în vârstă de 31 de ani, este supărat că trebuie să plece departe de casă în această perioadă, în care soţia sa se pregăteşte să nască primul lor copil. „Voi deveni tată în următoarele zile. A fi obligat să plec şi să-mi las aici soţia şi copilul este o corvoadă, dar acestea sunt riscurile meseriei. Sunt la dispoziţia clubului şi voi încerca să dau tot ce am mai bun în Supercupă”, a asigurat el.