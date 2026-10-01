Sport

Real Madrid a trimis „dosarul greu” la UEFA: 50.000 de pagini împotriva Barcelonei și excluderea catalanilor din Europa!

Real Madrid a trimis la UEFA 50.000 de pagini cu „dovezi” privind o posibilă favorizare a rivalei FC Barcelona de către arbitri în perioada 2001 - 2018, în celebrul caz Negreira.
Flaviu Popa
01.10.2026 | 19:19
Real Madrid a trimis dosarul greu la UEFA 50000 de pagini impotriva Barcelonei si excluderea catalanilor din Europa
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Stadionul Barcelonei. Foto Captură @espaibarca.fcbarcelona.com
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Cazul Negreira revine în atenția presei din Spania, după ce AS scrie că cei de la Real Madrid nu se lasă și au trimis un dosar la UEFA care conține 50.000 de pagini cu „dovezi” care arată cum Barcelona ar fi fost ajutată de arbitraj în perioada 2001 – 2018.

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Scandalul îl are în centru pe Jose Maria Enriquez Negreira, fost vicepreședinte al Comisiei Tehnice a Arbitrilor din Spania. Negreira are 78 de ani și ar suferi de demență, însă presa din Spania reamintește cum în acesta e acuzat că a primit de la Barcelona aproape 8 milioane de euro în toți acești ani, pentru „consultanță”.

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Rivalii Barcelonei susțin că prin aceste plăți, catalanii și-au asigurat arbitraje favorabile și au câștigat pe nedrept meciuri. Florentino Perez nu ratează nicio ocazie să o atace pe Barcelona în scandalul „Negreira”, iar acum documentele trimise la UEFA ar trebui să facă lumină într-un caz controversat care nu a fost soluționat în totalitate.

În 2024, un tribunal considera că Negreira nu a primit „mită” de la Barcelona, însă cazul a rămas să fie judecat drept „corupție sportivă”. Cât despre UEFA, forul continental va analiza toate aceste dovezi. Rămâne de văzut ce măsuri vor fi luate, dacă vor exista într-adevăr consecințe.

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UEFA va analiza dosarul cu 50.000 de pagini trimis de Real Madrid împotriva Barcelonei

„UEFA poate confirma că a primit din partea Real Madrid CF un număr considerabil de documente referitoare la ancheta în curs privind FC Barcelona, în dosarul care îl vizează pe Jose Maria Enriquez Negreira, fost vicepreședinte al Comisiei Tehnice a Arbitrilor din cadrul Federației Regale Spaniole de Fotbal (așa-numitul ‘caz Negreira’).

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Inspectorii de Etică și Disciplină ai UEFA au primit, de asemenea, aceste documente, pe care le vor analiza în cadrul evaluării în curs a cazului”, este menționat într-un comunicat oficial al celor de la Barcelona. Cert e că cei de la Real Madrid au cerut de nenumărate ori ca Barcelona să fie exclusă cu efect imediat din competițiile europene.

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În perioada 2001-2018, Barcelona a câștigat de patru ori La Liga, de șase ori Cupa Regelui, de patru ori UEFA Champions League, de șapte ori Supercupa Spaniei, de trei ori Supercupa Europei și de trei ori Cupa Mondială a Cluburilor. Catalanii au susținut mereu că plățile spre Negreira au reprezentat plăți pentru „rapoarte tehnice referitoare la jucătorii din eșaloanele inferioare din Spania pentru secretariatul tehnic al clubului și pentru rapoarte tehnice legate de arbitraj”.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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