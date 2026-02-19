Sport

Real Madrid a trimis dovezile la UEFA după scandalul de rasism în care a fost implicat Vinicius: „Inacceptabil!”

Real Madrid a oferit prima reacție oficială după scandalul de rasism de la partida cu Benfica din UEFA Champions League. Gruparea din capitala Spaniei a luat primele măsuri.
Bogdan Mariș
19.02.2026 | 15:30
Real Madrid a oferit o primă reacție oficială cu privire la scandalul de rasism în care este implicat Vinicius Junior. FOTO: Hepta
Real Madrid a reacționat printr-un comunicat oficial la două zile după ce Vinicius Junior a acuzat faptul că ar fi fost abuzat rasial de către fotbalistul Benficăi, Gianluca Prestianni. Liderul din La Liga a anunțat că a trimis la UEFA toate dovezile disponibile după ce forul european a pornit o investigație cu privire la cele întâmplate.

Real Madrid, reacție dură după scandalul de rasism în care a fost implicat Vinicius

Clubul Real Madrid a condamnat ferm cele petrecute marți seară pe Estadio da Luz, iar gruparea din capitala Spaniei a confirmat faptul că a contribuit la investigația pornită de UEFA. „Real Madrid CF anunță că a furnizat astăzi (n.r. joi, 19 februarie) UEFA cu toate dovezile disponibile cu privire la incidentele care s-au petrecut marți, 17 februarie, în timpul meciului de Champions League pe care echipa noastră l-a disputat la Lisabona contra Benficăi.

Clubul a cooperat activ cu investigația deschisă de UEFA după episoadele inacceptabile de rasism care au existat în acel meci. Clubul Real Madrid este recunoscător pentru susținerea unanimă și pentru afecțiunea de care a beneficiat jucătorul nostru Vinicius Jr din toate sectoarele lumii fotbalului. Real Madrid va munci în continuare, în colaborare cu toate instituțiile, pentru a eradica rasismul, violența și ura din sport și societate”, a transmis formația iberică pe site-ul oficial.

Ce s-a întâmplat în partida dintre Benfica și Real Madrid

Vinicius Junior a deschis scorul în minutul 50 al partidei cu Benfica și a ales să sărbătorească în fața suporterilor adverși, fiind avertizat cu un cartonaș galben de către arbitrul Francois Letexier. Înainte ca jocul să se reia, Vinicius i-a semnalat „centralului” faptul că ar fi fost abuzat rasial de către Gianluca Prestianni, care și-a acoperit gura cu tricoul înainte de a-i adresa mai multe cuvinte adversarului său.

Jocul a fost oprit timp de aproximativ 10 minute, însă mai apoi s-a reluat, iar partida s-a încheiat cu scorul de 1-0. După meci, lumea fotbalului a sărit în apărarea lui Vinicius, care a lansat un mesaj dur la adresa fotbalistului de la Benfica. UEFA a reacționat la rândul său și a numit un inspector care să se ocupe de caz.

Gianluca Prestianni, pe teren în retur?

Gianluca Prestianni și Vinicius Junior s-ar putea reîntâlni pe teren în returul „dublei” dintre Real Madrid și Benfica, duel care va avea loc miercuri, de la ora 22:00. Chiar dacă argentinianul ar urma să fie sancționat pentru cele întâmplate la Lisabona, investigațiile UEFA în cazuri de rasism durează mai multe săptămâni, așadar fotbalistul ar putea să fie prezent pe gazon în manșa secundă.

