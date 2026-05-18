Real Madrid, acord total cu noul antrenor! Fabrizio Romano: „Contract pe doi ani. Vine după meciul cu Bilbao”

ADVERTISEMENT

Adus ca interimar după demiterea lui Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa nu va mai continua din vară pe banca tehnică a lui Real Madrid. ”Galacticii” traversează o perioadă neagră, dar speră să-i pună capăt sub conducerea viitorului antrenor.

Se știe numele viitorului antrenor de la Real Madrid

Așa cum s-a scris tot mai des în ultima vreme, pe Santiago Bernabeu va reveni Jose Mourinho (63 de ani). Chiar dacă se află sub contract cu Benfica, tehnicianul portughez nu avea cum să refuze posibilitatea de a se întoarce la cel mai mare club din lume.

ADVERTISEMENT

Toate informațiile din ultima vreme au dus către o negociere intensă între Florentino Perez și ”The Special One”, iar . Iar acum, jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că cele două părți au ajuns la un acord și urmează semnarea actelor.

”Jose Mourinho se întoarce la Real Madrid! Toate detaliile au fost agreate verbal între Jose Mourinho și Real Madrid, iar toate documentele urmează să fie semnate. Planul inițial este un contract pe doi ani, iar Jose Mourinho va veni la Madrid după meciul Realului cu Athletic Bilbao. The Special One s-a întors!”, a scris Romano, pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍 All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents. Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game. The Special One is back. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Performanțele lui Mourinho în primul mandat la Real

Jose Mourinho mai are un an de contract cu Benfica, însă potrivit jurnaliștilor portughezi există o clauză specială prin care tehnicianul poate rupe înțelegerea în 10 zile de la ultimul meci al sezonului 2025/2026.

ADVERTISEMENT

Astfel că ”The Special One” are drum liber pentru al doilea mandat pe Santiago Bernabeu. Cu portughezul pe bancă în perioada 2010-2013, ”galacticii” au câștigat un titlu în La Liga, o Cupă și o Supercupă a Spaniei. În fiecare dintre cei trei ani, Real Madrid a ajuns până în semifinalele Champions League.

ADVERTISEMENT

Cât va câștiga Mourinho la Real Madrid

Bun prieten cu Jose Mourinho, impresarul Ioan Becali a fost printre primii care au vorbit despre posibilitatea ca portughezul să se întoarcă la Real Madrid. În emisiunea ”Giovanni Show”, el a dezvăluit .

”O discuţie a avut-o, asta vă spun sigur. El mai are un an contract cu Benfica. De pe locul 3, unde a găsit-o, este pe locul 2. La Fenerbahce a avut 15 milioane de euro. El a avut 150 de milioane de la Al-Qadisiyah, de la arabi. Real Madrid îi dă 15 milioane de euro pe an, net. Plus clauza pe care o pune el. Dacă cumva îl dă afară, mai pune 7-8 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Poate să meargă până în 20 de milioane de euro. Are nevoie Real Madrid de o mână mai strong. După ce a plecat Ancelotti de acolo s-a ales praful. Și el a prevăzut chestia asta. Toți prevăd, doar Guardiola nu prevede. Mourinho trebuie să facă ordine. E un antrenor cunoscut pentru prietenia cu jucătorii. Dar când e vorba de ordine e Special One”, a declarat Becali.