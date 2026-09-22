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Real Madrid, făcută praf de președintele La Liga: „Trebuie să-şi scoată ochelarii! Nu vă mai crede nimeni”

Scandal uriaș în Spania după meciul Atletico Madrid - Real Madrid 2-1. Javier Tebas, preşedintele La Liga, a făcut-o praf pe Real Madrid după comunicatul dat împotriva arbitrajului.
Mihai Dragomir
22.09.2026 | 18:45
Real Madrid facuta praf de presedintele La Liga Trebuie sasi scoata ochelarii Nu va mai crede nimeni
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Președintele La Liga a ieșit la atac. Ce a spus despre Real Madrid după comunicatul la adresa arbitrajului după derby-ul pierdut cu Atletico Madrid. Foto: Colaj FANATIK.
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Real Madrid a suferit al doilea eșec din acest sezon de La Liga, 1-2 pe terenul marii rivale Atletico Madrid, într-un duel crâncen din runda a 7-a. Partida s-a lăsat cu scandal pe seama arbitrajului, „Galacticii” lansând public un comunicat dur. Javier Tebas, președintele La Liga, a făcut-o praf pe echipa lui Jose Mourinho.

Președintele La Liga, fără milă la adresa lui Real Madrid

Eșecul suferit de Real Madrid nu le-a picat bine reprezentanților echipei de pe „Santiago Bernabeu”. Aceștia au emis un comunicat amplu în care au scos în evidență deciziile de arbitraj care le-au decis soarta în meciul contra rivalei Atletico Madrid. Javier Tebas, președintele La Liga, a reacționat dur la adresa echipei lui Jose Mourinho, criticând felul în care au contestat cele întâmplate.

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„O eroare de arbitraj nu dovedeşte o conspiraţie şi nici repetarea ei ani de zile nu o face adevărată. Trebuie să-şi scoată ochelarii! Este septembrie şi deja susţin că liga este trucată. Nimeni cu bun simţ nu mai crede aceeaşi veche scuză. A susţine că arbitrii sunt părtinitori împotriva lui Real Madrid este ca şi cum ai trăi într-o altă galaxie. Această poveste serveşte drept scuză pentru a acoperi alte deficienţe care sunt clar vizibile în aceste meciuri de început ale sezonului”, a declarat şeful ligii spaniole de fotbal.

Javier Tebas a pus-o la punct pe Real Madrid

Șeful fotbalului spaniol, care îi atacase recent pe Kylian Mbappe și Vinicius, nu s-a oprit. El consideră că Real Madrid, deși este o echipă extrem de importantă pentru Spania, nu are dreptul să se poziționeze atât de radical față de adversare sau arbitraj. „Este mai uşor să arăţi spre o conspiraţie decât să explici ce se întâmplă pe teren.

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Când nu este Negreira, este arbitrul; când nu, este pentru că nu este un arbitru internaţional. Toate cluburile pot fi arbitrate de arbitri internaţionali, precum şi de arbitri non-internaţionali. Nimeni nu are dreptul la un arbitru ales după bunul plac. Real Madrid este extrem de importantă pentru La Liga, însă competiţia nu aparţine nimănui!”, a mai adăugat oficialul La Liga.

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După 7 etape din noul sezon din La Liga, Real Madrid a acumulat 15 puncte și se află pe locul 4, la 6 puncte de liderul Barcelona. Madrilenii vor relua competiția sâmbătă, 10 octombrie, când vor primi vizita celor de la Villareal.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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