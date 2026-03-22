Real Madrid – Atletico Madrid, live video în etapa 29-a din La Liga. Meci capital pentru ”galactici” în lupta la titlu. Cote, statistici și cine transmite meciul

Real Madrid și Atletico Madrid, aflate în mare formă în UEFA Champions League, se vor întâlnit duminică, 22 martie 2026, în etapa a 29-a din La Liga. Derby-ul capitalei Spaniei este extrem de important pentru ambele echipe. ”Galacticii” vor să nu piardă contactul cu liderul Barcelona, iar elevii lui Simeone trag tare pentru locul 3 de pe podium, acolo unde mai aspiră Villarreal.

Real Madrid – Atletico Madrid, live video în etapa 29-a din La Liga

Cele mai importante echipe din Madrid se duelează duminică, pe Santiago Bernabeu, într-un meci cu o miză uriașă de ambele părți. Real Madrid, deși decimată de accidentări, are o lună martie aproape perfectă. După eșecul cu Getafe, elevii lui Alvaro Arbeloa s-au metamorfozat și au înregistrat victorii pe linie în La Liga și în UEFA Champions League.

De cealaltă parte, Atletico are patru succese consecutive în campionat, grație cărora a revenit pe ultima treaptă a podiumului. În plus, echipa lui Cholo Simeone merge ceas și în cupele europene (Liga Campionilor) și în Cupa Spaniei (calificare după un 4-3 la general cu Barcelona). Se anunță, iată, un duel de gală în weekend.

Ce s-a întâmplat în tur, între Real și Atletico. Meci cu 7 goluri pe Metropoliano

În partida tur, disputată pe 27 septembrie 2025 pe arena celor de la Atletico, Wanda Metropolitano, gazdele s-au impus cu un neverosimil 5-2. A fost o zi de sâmbătă în care elevii lui Simeoane puneau capăt seriei de invincibilitate a rivalilor din oraș. Au făcut-o cum nu se putea mai dur. ”Zi istorică pe Metropolitano! Atletico îi administrează lui Real Madrid o manita! Fanii și-au văzut în seara asta echipa renăscând, iar Atletico s-a apropiat la 6 puncte de Real Madrid. Această înfrângere va lăsa, cu siguranță, urme, indiferent de forma în care se afla echipa”, au scris atunci spaniolii de la Marca.

Tabela de marcaj a avut atunci o evoluție incredibilă. Le Normand a marcat pentru 1-0 în minutul 14. Peste doar 10 minute, Mbappe restabilea egalitatea. Apoi, în minutul 36, Arda Guler îi aducea în avantaj pe oaspeți. La cabine s-a intrat însă tot la egalitate. Norvegianul Alexander Sørloth a adus egalarea chiar înainte de pauză, cu o lovitură de cap.

După pauză, pe teren a existat doar Atletico Madrid. În minutul 51, Julian Alvarez a transformat un penalty pentru 3-2. Același argentinian, în minutul 63, nu i-a dat nicio șansă lui Courtois. În fine, bomboana pe coliva Realului a pus-o Antoine Griezmann (intrat de pe bancă), în minutul 90+3. Scor final: 5-2!

Cum arată echipele probabile în Real – Atletico. Courtois este incert

La capitolul echipe probabile, în acest moment există un uriaș semn de întrebare în tabăra gazdelor. Cel mai bun portar din Spania și, în viziunea mai multor specialiști chiar din lume, Thibaut Courtois, este incert. Belgianul a fost schimbat la pauză în meciul lui Real din UEFA Champions League cu Manchester City jucat marți, 18 martie. Lunin este în cărți pentru a juca cu Atletico dacă acesta nu va fi recuperat.

Arbeloa a spus că decizia sa a fost una de precauție. În acest condiții, Real ar putea alinia următorul prim 11:

Courtois – Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Fran Garcia – Valverde, Tchouameni, Camavinga – Brahim Diaz, Arda Guler, Vinicius Jr.

La Real Madrid există întrebarea legată de Kylian Mbappe. Francezul revine după o accidentare și nu este sigur dacă acesta va fi aruncat din primul minut. Cu City, în Anglia, a intrat în minutul 69.

De cealaltă parte, Diego Simeone ar putea replica cu:

Musso – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – G. Simeone, M. Llorente, J. Cardoso, Lookman – Griezmann, J. Alvarez.

Cum arată cotele la pariuri pentru meciul Real – Atletico

pare greu de oprit. Bookmakerii îi acordă echipei lui Alvaro Arbeloa prima șansă în meciul cu Atletico. Gazdele au cote cuprinse între 1,85 și 1.95. Dincolo, cei care mizează pe Atletico trebuie să știe că primesc o cotă de de la 3,55 la 3.95.

Cine transmite la TV, în România, Real Madrid – Atletico Madrid

Derby-ul din Spania din runda a 29-a, Real – Atletico, de duminică, 22 martie 2026, va fi transmis în România de posturile de televiziune Digi Sport 1 și Prima Sport 1. În plus, De asemenea, împătimiții fotbalului iberic de înaltă calitate vor putea fi la curent, în timp real, cu tot ce se întâmplă în acest meci grație site-ului FANATIK.ro, care va transmite fiecare fază sub format LIVE TEXT.