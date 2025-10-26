LIVE VIDEO Real Madrid – FC Barcelona, LaLiga, etapa 10. Tot ce trebuie să știi despre El Clasico

ADVERTISEMENT

Urmează un nou El Clasico în istoria LaLiga, de această dată în etapa 10 din acest sezon care ni le aduce pe Real Madrid și FC Barcelona față în față pe Bernabeu. Este primul dintre cele două în actuala stagiune și se anunță o confruntare de zile mari.

Real Madrid – FC Barcelona, etapa 10, LaLiga

Real Madrid – FC Barcelona reprezintă bătălia din etapa 10 în LaLiga care va opri lumea fotbalului încă o dată. El Clasico nu este doar un meci, ci un spectacol al orgoliilor, o confruntare în care fiecare atingere de balon poartă povara istoriei și fiorii milioanelor de suflete ce trăiesc fiecare clipă la maxim. Madrilenii și catalanii se privesc din nou în ochi, pe scena unde va avea loc cea mai așteptată și aprinsă confruntare din fotbalul mondial.

Santiago Bernabeu devine un colosseum al pasiunii și al luptei, unde albul pur și culorile blaugrana sunt simboluri ale unei rivalități care depășește generații. De o parte, mândria madrilenă, susținută de galactici și triumfurile europene, de cealaltă, spiritul catalan, rebel și rafinat, cu promisiunea unui fotbal artistic. El Clasico nu e doar despre puncte în clasament, ci despre identitate, despre moștenire, despre cine va cuceri inimile suporterilor încă o dată.

Program de meci, ora de start Real Madrid – FC Barcelona

Real Madrid primește vizita celor de la FC Barcelona pe stadionul Santiago Bernabeu duminică, 26 octombrie. Fluierul de start se va da la ora 17:15, ora României, iar aproximativ 78.300 de fani vor începe să-i acompanieze pe jucătorii celor două tabere care pregătesc un nou spectacol.

Cine arbitrează Real Madrid – FC Barcelona. Ce brigadă a fost delegată pentru El Clasico

Arbitrul ce va conduce „El Clasico” de la centru va fi Cesar Soto Grado, în timp ce la VAR va fi ajutat de Javier Iglesias Villanueva. Acesta va fi al doilea meci Real Madrid – Barcelona din cariera „centralului”. Primul s-a încheiat cu victoria „los blancos” cu 3-2, însă la scorul de 1-1 el nu a acordat o reușită pe care jucătorii catalani au considerat-o valabilă.

Atunci, arbitrul a considerat că șutul lui Lamine Yamal nu a depășit în întregime linia porții. Tot în același meci, el a acordat un penalty controversat la Lucas Vazquez, iar fanii Barcelonei se tem de posibilele erori în defavoarea favoriților lor în meciul de duminică după-amiază.

Echipe probabile Real Madrid – FC Barcelona și absențe importante

De o parte și de alta există absențe importante pentru acest El Clasico. Real Madrid nu se va putea baza pe Alaba, Ceballos și Rudiger, iar Asencio este, momentan, indisponibil. În schimb, mai mult la acest aspect. Pe lângă lipsa lui Hansi Flick de la margine, catalanii nu îi vor avea la dispoziție pe Joan Garcia, Gavi, Lewandowski, Olmo, De Jong, Christensen și Ter Stegen. Astfel că pentru acest meci mult așteptat echipele de start ar putea arăta astfel:

Real Madrid: Courtois – Carreras, F. Garcia, Eder Militao, Alexander-Arnold – Vinicius Junior , Valverde , Tchouameni, Diaz, Bellingham – Mbappe.

FC Barcelona: Szczesny – Balde, Garcia, Cubarsi, Kounde – Pedri, Casado, Lopez, Fernandez, Lamine Yamal – Rashford.

Duelul decarilor: Mbappe vs Yamal – cine decide meciul?

Se anunță un El Clasico incendiar și datorită celor două staruri de la Real Madrid și Lamine Yamal. O confruntare directă între doi dintre cei mai importanți fotbaliști din acest moment. Duelul Real Madrid – în care cei doi își vor arăta forma din ultimele meciuri și cu siguranță aceștia vor avea un impact statistic uluitor.

Kylian Mbappe este unul dintre fotbaliștii cu cea mai bună formă în momentul de față. Francezul are 19 goluri și 4 assist-uri realizate în cele 17 meciuri jucate în toate competițiile din acest sezon la nivel de club și echipă națională. În cazul lui Lamine Yamal, lucrurile stau puțin diferit și din cauza accidentărilor avute recent. Spaniolul are 5 goluri și 7 pase de goluri reușite în 11 apariții în toate competițiile. O mulțime de driblinguri reușite și multe faze create de o parte și de alta, așadar cu siguranță vom avea și un duel individual de mare anvergură.

Clasament LaLiga înainte de El Clasico

Duelul dintre Real Madrid și FC Barcelona în etapa 10 din LaLiga va avea un impact extrem de important în clasament. Ambele formații ocupă locurile fruntașe din Spania. Madrilenii ocupă prima poziție cu 24 de puncte, iar catalanii se află pe locul secund cu 22 de puncte. Așadar, acest El Clasico va decide și liderul de la finalul acestei runde.

Forma echipelor: Real Madrid domină statistica, Barcelona caută revanșa

Ambele formații au avut un parcurs similar în campionat până în acest moment, însă cu un plus de partea gazdelor. Așadar, Real Madrid a acumulat 8 victorii și o înfrângere în această stagiune. În schimb, FC Barcelona a strâns 7 victorii, un egal și o înfrângere.

La capitolul golaveraj, catalanii stau mai bine decât madrilenii. Elevii lui Hansi Flick au marcat 24 de goluri și au primit 10, iar jucătorii antrenați de Xabi Alonso au 20 de reușite și au încasat doar 9 goluri, având una dintre cele mai bune apărări din acest sezon.

În campionat, cele mai mari victorii ale Realului au fost 3-0 cu Real Oviedo și 4-1 cu Levante, în schimb, cea mai mare reușită a Barcelonei a fost 6-0 cu Valencia. La capitolul înfrângeri, madrilenii au fost învinși de rivala din oraș, Atletico, cu 2-5, iar catalnii au pierdut cu Sevilla, scor 1-4.

Declarații de dinaintea meciului. Ce spun madrilenii, ultimele informații de la Barcelona

Pentru Marcus Rashford este primul El Clasico de când se află la FC Barcelona, iar jurnaliștii din Vest i-au cerut englezului o primă reacție cu privire la duelul cu Real Madrid. Jucătorul împrumutat de la Manchester United a mărturisit că a urmărit cu mare atenție confruntările celor două de-a lungul timpului și că are câteva amintiri care l-au marcat. Totodată, Rashford a explicat și că El Clasico este unul dintre principalele motive pentru care a ales să vină la catalani.

„Meciul împotriva lui Real Madrid este un meci important. De aceea am venit aici. Aștept cu nerăbdare”, a spus Marcus Rashford înaintea meciului de duminică, arătându-se entuziasmat de marea confruntare.

De partea cealaltă și Thibaut Courtois a oferit câteva declarații cu privire la următorul El Clasico. Portarul belgian a vorbit cu jurnaliștii din Vest despre pregătirea duelului cu Barcelona, dar și despre avantajul că vor juca prima confruntare pe Santiago Bernabeu.

„Pregătirea este aceeași. Trebuie să fii pregătit tactic, iar fanii ne încurajează nebunește. Am văzut asta când Bernabeu este un vulcan, este impresionant. Dacă sunt momente dificile, vrem să ne susțină în continuare. Ne dau acea energie suplimentară pentru a continua să luptăm”, a spus Thibaut Courtois.

Ultimele rezultate directe între cele două echipe

Real Madrid și FC Barcelona au disputat 3 meciuri în la începutul lui 2025, iar elevii lui Hansi Flick au cele mai bune cifre. Catalanii i-au învins pe madrileni de trei ori cu 5-2, 3-2 și 4-3. În 2024, cele două și-au împărțit victoriile în mod egal de-a lungul a 4 confruntări. Primele două câștigate de Real cu 4-1 și 3-2, apoi Barcelona s-a impus cu 2-1 și 4-0.

Cine transmite la TV Real Madrid – FC Barcelona

Toate duelurile importante din LaLiga sunt transmise la TV pe programele Digi Sport și Prima Sport. Fiind un meci de mare interes în întreaga Românie și nu numai, El Clasico va fi transmis pe canalele Digi Spor 1 și Prima Sport 1, duminică, 26 octombrie, de la ora 17:15.

Cum poți vedea live stream online Real Madrid – FC Barcelona. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Știm că Real Madrid – FC Barcelona este unul dintre cele mai așteptate meciuri și de către românii de pretutindeni. Așadar, aflați că El Clasico poate fi urmărit online pe Digi Online dacă ai conexiune de internet de la Digi, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming care necesită abonament.

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Pentru pasionații care nu pot urmări meciul la TV sau online, aflați că scorurile live sunt disponibile și pe aplicațiile de specialitate Flashscore sau Sofascore. Totodată, puteți afla scorurile în timp real și pe rețelele de Social Media ale echipelor, dar și pe FANATIK.ro.

Cote pariuri Real Madrid – FC Barcelona

Pentru pasionații care vor să se îmbogățească după El Clasico, aflați că pentru o victorie a celor de la Real Madrid cota oferită de casele de pariuri este de 2.05. În cazul unei victorii pentru FC Barcelona cota este de 3.25. Dacă meciul se va termina la egalitate cota alocată de bookmakeri este de 4.10. Așadar, chiar dacă FC Barcelona conduce în meciurile directe din ultimele sezoane, Real Madrid este văzută ca favorită. Acest lucru datorită formei din campionat și a faptului că evoluează pe teren propriu. Dar și pentru că formația blaugrana suferă din cauza lipsei unor jucători importanți și pentru că , acesta fiind suspendat.

Live Blog: Urmărește în timp real Real Madrid – FC Barcelona, LaLiga, etapa 10

FANATIK te ține la curent cu ceea ce se întâmplă la Real Madrid – FC Barcelona în etapa 10 din LaLiga. Toate rezultatele, clasamentul actualizat și multe alte informații sunt pe site-ul nostru. Puteți urmări în format live text totul pentru a fii în permanență informat. La final, poți afla și ce au avut de spus jucătorii și antrenorii celor două tabere.