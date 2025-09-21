Real Madrid, campioana scandalurilor „galactice”! Record de 10 polemici în ultima lună

După un sezon complet ratat, Real Madrid se transformă. Echipa a devenit foarte pragmatică sub comanda lui Xabi Alonso, iar conducerea, în frunte cu Florentino Perez, o ține din război în război. Jurnaliștii de la au făcut lista șocant de lungă a scandalurilor în care Real Madrid a fost implicată în ultima lună.

ADVERTISEMENT

Real Madrid, campioana scandalurilor „galactice”! Record de 12 polemici în ultima lună

Primul scandal în care a fost implicată Real Madrid a venit chiar înainte de startul în La Liga. Echipa lui Xabi Alonso era încă în SUA, la Campionatul Mondial al Cluburilor, când a cerut oficial ca meciurile din startul sezonului să îi fie amânate. Oficialii „albilor” considerau că nu au timp suficient pentru perioada de pregătire.

Mesajul ligii spaniole a fost clar: fără amânări! se va juca după programul deja stabilit. Astfel că Real Madrid debuta în La Liga pe 19 august, la doar 15 zile după ce jucătorii reveniseră din vacanță. „Galacticii” fuseseră eliminați de la Mondialul Cluburilor pe 9 iulie, după eșecul cu PSG. Timp suficient pentru a pregăti noul sezon, au considerat șefii ligii.

ADVERTISEMENT

Real Madrid a început războiul cu arbitri în etapa a 2-a din La Liga. A reclamat două penalty-uri neacordate cu Oviedo

În etapa a 2-a, Real Madrid a început și războiul cu arbitrii din Spania. Rudiger și Mastantuono au cerut lovituri de pedeapsă în partida cu Oviedo, dar arbitrii au lăsat de fiecare dată jocul să continue. Madridul s-a impus 3-0 în acel meci, dar tot a făcut scandal. Mai ales că fazele incriminate au fost la 0-0. Scandalul 2.

După 2-1 cu Mallorca, oficialii lui Real Madrid au fost chiar mai furioși. Asta după ce Kylian Mbappe, de două ori, și Guller au avut goluri anulate cu VAR. , iar francezul chiar a reclamat pe rețelele de socializare că liniile nu au fost trasate corect. Reușita lui Guller a fost anulată pentru un henț, de asemenea contestat. Scandalul 3.

ADVERTISEMENT

Real Madrid a contestat și arbitrajul de la meciul câștigat de Barcelona cu Rayo Vallecano

Dacă tot sunt cu capsa pusă, oficialii lui Real Madrid au stat și cu ochii pe meciurile Barcelonei. Iar remontada catalanilor cu Rayo Vallecano nu le-a plăcut deloc. Mai ales că au consierat că Lamine Yamal a primit un penalty gratuit în cartierul Vallecas. Polemică alimentată și de faptul că VAR-ul nu a funcționat în prima repriză a acelei partide. Scandalul 4.

ADVERTISEMENT

Problemele legate de programare au continuat, după ce Real Madrid a fost pusă să joace sâmbătă, pe 4 octombrie, partida cu Villarreal de pe Santiago Bernabeu. Chiar după deplasarea nebună din Kazahstan, contra lui Kayrat Almaty. Iar madrilenii ar urma să se poată antrena la Madrid abia joi. Astfel, Xabi Alonso voia ca partida cu Villarreal să se joace duminică, mai ales că urma pauza pentru meciurile naționalelor. Scandalul 5.

Madrilenii au explodat după eliminarea lui Dean Huijsen în deplasarea cu Real Sociedad: „Facem reclamație la FIFA”

Scandalul 6 a izbucnit în etapa a 4-a! Dean Huijsen a fost eliminat pentru un fault pe care arbitrul Jil Manzano l-a considerat în postură de ultim apărător. O decizie contestată vehement de oaspeți, care au considerat că Eder Militao ar fi putut să intervină și, în plus, atacantul lui Sociedad era departe de poartă, la 40 de metri.

ADVERTISEMENT

La Real Madrid TV s-a dat drumul la artileria grea. S-a anunțat că a fost pregătit dosarul care va ajunge la FIFA pentru a reclama nedreptățile la care „los blancos” sunt supuși în Spania. Și așa a început scandalul 7. Presa catalană s-a amuzat de victimizările celor de la Real Madrid, pe care o consideră în continuare cea mai ajutată echipă din Spania.

Real Madrid a găsit o statistică din care consideră că rezultă clar: FC Barcelona este ajutată

Eliminare lui Huijsen a provocat și o nouă dispută cu FC Barcelona! Scandalul 8. Real Madrid TV a prezentat o statistică surprinzătoare, care i-a scos din sărite pe fanii „merengues”. În ultimii 15 ani, raportul cartonașe roșii primite / acordate adversarelor este -2. În vreme ce

Ba mai mult, pe oficialii madrileni îi supără și arbitrajul de care îl are Real Madrid Castilla. Scandalul 9. Galacticii au avut jucător eliminat în prima repriză și la echipa a doua, suficient cât să mai adauge o filă la dosarul pe care încă îl pregătesc pentru FIFA. Poate cel mai important de spus ar fi că decizia a fost analizată la VAR! VAR în liga a treia!

A fost scandalul numărul 10 chiar înante de meciul cu Marseille din Champions League. Un control din partea celor de la „anti-doping” chiar cu o zi înaintea debutului în UCL. Situație care a creat disconfort și a dus la întârzierea antrenamentului. Oficialii lui Real Madrid au considerat timingul acestui control o nouă dovadă că echipa este vânată.

Roberto de Zerbi, acuze dure după Real Madrid – Marseille 2-1: „Așa fac ei mereu! Se vaită, iar apoi arbitrii îi ajută”

Real Madrid a debutat cu dreptul în noua ediție de Champions League, 2-1 pe Santiago Bernabeu cu Marseille. Dar victoria a venit din două lovituri de pedeapsă transformate de Kylian Mbappe. În special al doilea penalty, venit după ce Dani Carvajal fusese eliminat, a fost vehement contestat de francezi. „Nu este penalty, mi se pare evident! Dar așa fac cei de la Madrid mereu. Se vaită, iar apoi arbitrii îi ajută”, s-a văitat Roberto de Zerbi.

Au fost acuze și pentru arbitrajul de la Real Madrid – Espanyol 2-0, sâmbătă. În minutul 75, Franco Mastantuono a ridicat piciorul foarte mult și l-a umplut de sânge pe Carlos Romero. Juan Martinez Munuera i-a acordat doar cartonaș galben fotbalistului argentinian, iar VAR nu a intervenit.