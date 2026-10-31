Sport

„Real Madrid de la Vocea României”. Ionuț Chirilă a dezvăluit în premieră câți bani câștigă dinamovistul Tudor Chirilă pentru emisiunea-fenomen de la Pro TV

Cristian Măciucă
31.10.2026 | 10:06
Real Madrid de la Vocea Romaniei Ionut Chirila a dezvaluit in premiera cati bani castiga dinamovistul Tudor Chirila pentru emisiuneafenomen de la Pro TV
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Tudor Chirilă, juratul de la Pro TV, l-a susținut din tribună pe fratele Ionuț Chirilă la derby-ul Steaua- Dinamo. Antrenorul dinamovist a făcut câteva declarații de culoare despre „Vocea României”, unele care nu le pică bine lui Smiley sau Brenciu.
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Ionuț Chirilă (60 de ani) a dat o declarație savuroasă despre fratele său Tudor Chirilă (52 de ani), chiar după ce s-a terminat meciul din Liga 2 dintre CSA Steaua și CS Dinamo, terminat cu scorul de 0-0. Antrenorul formației din „Ștefan cel Mare” a dezvăluit ce salariu are Tudor Chirilă, jurat la emisiunea-fenomen „Vocea României”.

Ce salariu are Tudor Chirilă la „Vocea României”

Steaua București și CS Dinamo București s-au întâlnit astăzi, 30 octombrie 2026, în etapa a 12-a din liga secundă, într-o partidă încheiată la egalitate, scor 0-0.

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CSA Steaua și CS Dinamo au remizat în etapa a 12-a din Liga 2, scor 0-0. La partida din Ghencea a asistat și artistul Tudor Chirilă, fratele antrenorului de la CS Dinamo. Tehnicianul formației din „Ștefan cel Mare” s-a bucurat enorm de prezența acestuia pe stadion și a avut numai cuvinte de laudă pentru juristul de la „Vocea României”.

CSA Steaua e singura echipă din Liga 2 care nu i-a dat gol lui CS Dinamo în acest sezon. Mulțumit de rezultatul obținut în fieful „militarilor”, Ionuț Chirilă a fost pus pe șoti după partidă și a transmis că se teme pentru viitorului fratelui său. Ionuț Chirilă nu vrea ca Tudor să fie dat afară de la Pro TV, pentru ca a câștigat de prea multe ori competiția la care este jurat și antrenor.

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(n.r. – În tribună a fost și Tudor Chirilă. Vă bucurați?) Cum să nu mă bucur? E un campion. E Real Madrid la Vocea României. A câștigat de opt ori. Dacă mai câștigă și anul acesta, îmi e frică că o să închidă sau îl dau afară”, a declarat Ionuț Chirilă, după CS Steaua – CS Dinamo 0-0.

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Ionuț Chirilă a dezvăluit totul

În plus, Ionuț Chirilă, care are un salariu important în „Ștefan cel Mare”, a dezvăluit și ce sumă de bani primește fratele său de la Pro TV. Ionuț Chirilă este jurat și antrenor la emisiunea de talente „Vocea României”. Conform tehnicianului de la CS Dinamo, artistul ar încasa aproximativ 100.000 de euro de la postul de televiziunne din Pache Protopopescu.

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„Ar trebui să piardă anul ăsta, să nu piardă ăia 100.000 de euro sau cât ia. E prea de tot. O să intre Smiley și cu Brenciu într-o criză de asta. (n.r. – Vine des la meciuri?) Nu. Nu vine. Azi era un meci special. El e dinamovist. A venit să își susțină fratele, alături de cei care au venit să susțină echipa, toate legendele noastre”, a mai spus Ionuț Chirilă.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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