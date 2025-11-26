Real Madrid, decimată înainte de meciul din Champions League! Două absențe de ultimă oră pentru Xabi Alonso

Real Madrid nu traversează cel mai bun moment sub comanda lui Xabi Alonso. Vicecampioana Spaniei are trei meciuri la rând fără victorie, 0-1 cu Liverpool, 0-0 cu Rayo Vallecano și 2-2 cu Elche. Madrilenii pornesc cu prima șansă în partida pe care o vor disputa miercuri pe terenul lui Olympiacos, însă aceștia au mari probleme de lot, șapte jucători nefiind disponibili.
Real Madrid are nu mai puțin de șapte absențe pentru duelul contra lui Olympiacos, care se va disputa miercuri, de la ora 22:00, în Grecia. Pe lângă fotbaliștii accidentați de mai mult timp, David Alaba, Eder Militao, Dani Carvajal, Antonio Rudiger și Franco Mastantuono, au apărut și două noi probleme.
Thibaut Courtois a fost diagnosticat cu o infecție gastrointestinală virală, iar Dean Huijsen a suferit o accidentare la coapsă în meciul din campionat cu Elche, disputat duminică. Totuși, Xabi Alonso a primit recent și o veste bună: Aurelien Tchouameni, care a ratat ultimele două partide, va fi disponibil pentru duelul din Grecia.
Meciul cu Olympiacos din etapa a 5-a este unul foarte important pentru Real Madrid, în special după eșecul suferit pe terenul lui Liverpool în etapa precedentă. Xabi Alonso a prefațat partida la conferința de presă. „Avem nevoie de un meci bun pentru a simți din nou gustul victoriei. Pentru a face asta, trebuie să jucăm bine, să rămânem concentrați, acest meci este foarte important pentru poziția noastră din clasament. După meciul cu Liverpool și cele două (n.r. egaluri din campionat)… ne dorim un alt rezultat.
Echipa trece printr-un proces, e nevoie de timp pentru a produce schimbări. Nu totul se întâmplă imediat. Dacă ne uităm la ultimele trei meciuri, sunt lucruri care nu mi-au plăcut, dar dacă ne uităm puțin mai în spate, au fost lucruri bune. Nu am avut consistență, din acest motiv am avut meciuri mai puțin bune”, a declarat tehnicianul spaniol, conform Marca.