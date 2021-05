Real Madrid, decimată înainte de returul cu Chelsea. S-a accidentat și Varane! / Artem Dzyuba, deghizat în Deadpool după ce Zenit a luat titlul. Video

FANATIK îți prezintă în fiecare zi un LIVE BLOG cu știrile sportive de ultimă oră, informații noi din sportul românesc și cel mondial. Rezultate din fotbal, tenis, baschet, handbal sau din orice altă competiție sportivă le puteți afla accesând LIVE BLOG-ul cu informații de ultimă oră.

UPDATE, 3 mai 2021, ora 16:15 / Se anunță o misiune extrem de grea pentru Real Madrid, la Londra. Echipa lui Zidane va pleca cu șansa a doua la calificarea în finala Champions League, după 1-1 pe Alfredo Di Stefano. Mai mult, Varane s-a accidentat și el înaintea returului.

„Galacticii” au aflat, în urma unui RMN, că fundașul central francez are o problemă la mușchii adductori și nu va putea să evolueze timp de zece zile. Alături de Varane, Dani Carvajal și Lucas Vazquez sunt și ei indisponibili. În schimb, la antrenamente au revenit Sergio Ramos și Mendy, dar nu se știe dacă Zidane îi poate arunca în luptă încă din primul minut. Incert este și Fede Valverde. Jucătorul așteaptă un test COVID-19 negativ pentru a putea evolua pe Stamford Bridge.

UPDATE, 3 mai 2021, ora 15:00 / Zenit a cucerit campionatul pentru al treilea an la rând în Rusia. La ceremonia de acordare a trofeului, Artem Dzyuba a atras toate privirile.

