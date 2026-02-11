Sport

Real Madrid, decizie șoc! A renunțat la proiectul de miliarde al Super Ligii și anunță un nou acord cu UEFA

Proiectul Super Ligii, conceput de marile cluburi ale Europei pentru a se rupe de UEFA, s-a destrămat definitiv. Real Madrid a anunțat că nu mai este interesată de crearea competiției.
Traian Terzian
11.02.2026 | 18:13
Real Madrid decizie soc A renuntat la proiectul de miliarde al Super Ligii si anunta un nou acord cu UEFA
Real Madrid a renunțat la ideea înființării Super Ligii și a ajuns la un acord cu UEFA. Sursă foto: TNT Sports
La 5 ani distanță de când marile cluburile anunțau demararea unui proiect separat de UEFA, totul a a devenit clar. Real Madrid, ultima echipă rămasă pe lista Super Ligii, a decis să renunțe.

Real Madrid, înțelegere cu UEFA pentru a renunța la ideea Super Ligii

La doar câteva zile după ce FC Barcelona își anunța ieșirea din proiectul de miliarde de euro al Super Ligii, a venit rândul ca și Real Madrid să renunțe la ideea creării unei competiții care să ducă la ruperea de forul continental.

”UEFA, Cluburile de Fotbal din Europa (EFC) și Real Madrid au ajuns la un acord pentru binele fotbalului european. După luni de discuții purtate pentru beneficiul fotbalului european, UEFA, EFC și Real Madrid anunță că au ajuns la un acord de principiu.

Totul pentru pentru binele fotbalului european, respectând principiul meritului sportiv și punând accent pe sustenabilitatea pe termen lung a cluburilor, cât și pe îmbunătățirea experienței fanilor prin folosirea tehnologiei.

Acest acord de principiu va folosi și la rezolvarea disputelor legale legate de Super Liga Europei, odată ce se va ajunge la un acord final”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al grupării ”blanco”.

Cum s-a destrămat proiectul Super Ligii

În 2021, marile cluburi ale Europei anunțau lansarea Super Ligii și ieșirea de sub tutela UEFA. Competiția, gândită de Florentino Perez, se anunța una extrem de bănoasă, iar formațiile ar fi urmat să încaseze toți banii.

Însă, vestea nu a fost primită prea bine de suporteri, iar forul continental a amenințat cu sancțiuni foarte dure echipele implicate în proiect. Sun presiunea publică, 12 dintre cele 15 cluburi înscrise inițial au renunțat la doar câteva zile.

După doi ani a venit rândul celor de la Juventus să se retragă, iar în urmă cu câteva zile Barcelona a anunțat și ea că renunță la ideea Super Ligii preferând să rămână în competițiile organizate de UEFA.

Barcelona, acuzații la adresa lui Real Madrid

Joan Laporta, președintele grupării catalane, care a demisionat din funcție pentru a intra în campania electorală premergătoare alegerilor din martie, nu s-a sfiit să arate cu degetul către rivala Real Madrid pentru faptul că Super Liga nu a ajuns să funcționeze.

”A fost un proiect care nu era fezabil. A cauzat doar costuri peste costuri, nu a existat niciun beneficiu. Nu ne-am simțit confortabil cu el pentru că relația cu Real Madrid este tensionată”, a declarat Laporta.

