Real Madrid este decimată înainte de El Clasico, dar recuperează un fotbalist important. Cine revine după o lungă absență

Real Madrid va juca un nou Clasico-ul, duminică de la ora 22.00, pea Spotify Camp Nou, unde Barcelona va deveni campioană dacă câștigă sau remizează. Multipla campioană a Spaniei, de 15 ori deținătoare a Ligii Campionilor, este însă cufundată într-o criză totală.

Arbeloa are șapte absențe din lot

care s-a încheiat după ce uruguayanul a suferit o comoție cerebrală, a confirmat că vestiarul este un adevărat butoi cu pulbere. Dincolo de atmosfera proastă, Alvaro Arbeloa are și alte probleme, înaintea duelului cu marea rivală.

Șapte jucători sunt absenți certi pentru acest ultim ultim El Clásico al sezonului. Rodrygo, Militao și Güler sunt indisponibili de ma mult timp. Acestora li s-a alăturat Dani Carvajal, cu o fisură de falangă, plus Mendy, care și-a fracturat femurul piciorului drept la și putea fi lipsit până la un an.

Nu în ultimul rând, Fede Valverde trebuie să se odihnească între 10 și 14 zile după lovitura suferită în confruntarea cu Tchouaméni. În plus, Dani Ceballos este într-un diferend cu antrenorul, care nu l-a inclus în lot la ultimele partide.

Courtois revine după o lună și jumătate

La aceste șapte absențe se poate adăuga și dilema în ceea ce îl privește pe Francezul încearcă să grăbească recuperarea, pentru a juca în El Clasico și ieri s-a întors la antrenamentele cu grupul. Medicii i-au cerut însă prudență, deoarece Cupa Mondială începe peste puțin peste o lună.

Vestea bună pentru antrenorul lui Real Madrid este că îl va recupera pe Thibaut Courtois, care n-a mai jucat din martie. Acesta și-a revenit și ar putea să fie chiar titular pe Spotify Camp Nou. După conflictul cu Valverde și decizia clubului de a-i amenda cu câte 500.000 de euro, Aurelien Tchouameni a oferit o primă reacție pe rețelele sociale, încrecând să dezaamorseze situația.

Tchouameni și-a cerut scuze fanilor

„Ceea ce s-a întâmplat în această săptămână la antrenamente este inacceptabil. Spun asta în timp ce mă gândesc la exemplul pe care ar trebui să-l oferim celor tineri, indiferent că este vorba despre fotbal sau școală. Nu contează cine are dreptate și cine nu, ar trebui să căutăm tot timpul varianta calmă pentru a rezolva un conflict.

În primul rând, îmi pare rău pentru imaginea pe care am creat-o clubului. Știu că fanii, staff-ul, coechipierii mei, conducerea, toată lumea este dezamăgită de modul în care s-a desfășurat acest sezon. Dar frustrarea nu este o scuză pentru orice. Aceste incidente, chiar dacă se pot întâmpla în vestiar, nu sunt demne de Real Madrid. În special pentru că Real Madrid este clubul despre care se vorbește cel mai mult. Internetul adoră să inventeze cele mai nebune povești pentru a face vâlvă, așadar nu credeți tot ce este spus sau poveștile false.

Oricum, acum nu mai e momentul să ne dăm seama cine ce a făcut, cine ce a spus sau cine a avut dreptate. Am acceptat sancțiunea clubului. Suntem în continuare o familie, care are dezacorduri în unele momente, dar trebuie să punem tot timpul obiectivele pe primul plan. Mi-am cerut scuze grupului și vreau să-mi cer scuze tuturor fanilor lui Real Madrid. Acum e timpul să mergem înainte, suntem concentrați total pe El Clasico și pe sezonul care urmează, pentru a aduce din nou echipa în top, acolo unde îi este locul”, a transmis mijlocașul pe Instagram.