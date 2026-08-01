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Real Madrid – Fiorentina 2-1, LIVE VIDEO. Echipa lui Radu Drăgușin reduce din diferență!

Fiorentina o înfruntă pe Real Madrid într-o partidă amicală care are loc în Austria, la Klagenfurt. Radu Drăgușin este titular în duelul contra „galacticilor”.
Bogdan Mariș
01.08.2026 | 19:28
Real Madrid Fiorentina 21 LIVE VIDEO Echipa lui Radu Dragusin reduce din diferenta
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Fiorentina, echipa lui Radu Drăgușin (24 de ani), o înfruntă pe Real Madrid într-un meci amical. FOTO: Hepta / Real Madrid / colaj Fanatik
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Fiorentina a disputat deja 3 meciuri amicale în această vară, însă formația „viola” dispută sâmbătă cel mai complicat test din presezon. Echipa lui Radu Drăgușin (24 de ani) o înfruntă pe Real Madrid într-o partidă amicală, care are loc în Austria, pe Worthersee Stadion din Klagenfurt. Fundașul român este titular.

LIVE UPDATE: Real Madrid – Fiorentina 2-1 (Endrick 12, Ciria 24)

Min. 41: GOL FIORENTINA! Jimenez îl lansează pe Roberto Piccoli în partea dreaptă, iar italianul îl învinge pe Lunin și reduce din diferență.

Min. 24: GOL REAL MADRID! Camavinga intră în careu și îi pasează în partea stângă lui Alexis Ciria, care înscrie.

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Min. 12: GOL REAL MADRID! Carreras centrează în careu pentru Endrick, care preia și apoi îl învinge pe De Gea.

Min. 7: Radu Drăgușin pasează greșit la mijlocul terenului și fotbaliștii Realului pleacă pe contraatac, însă faza se încheie cu un fault comis asupra lui Arda Guler.

Min. 1: A început partida.

UPDATE: Echipele de start la Fiorentina – Real Madrid. Radu Drăgușin, titular

  • Real Madrid: Lunin – Alexander-Arnold, J. Martinez, M. Rivas, Carreras – Camavinga, Valverde, Guler – Dumfries, Endrick, Ciria. Rezerve: Mestre, Navarro – Espi, Lamini, Fortea, Cestero, Lacosta, Aimar Garcia, Yanez, Jacobo. Antrenor: Jose Mourinho.
  • Fiorentina: De Gea – Jimenez, Drăgușin, Viery, Ranieri – Mandragora, Oulai, Ndour – Atta, Gudmundsson, Piccoli. Rezerve: Christensen, Lezzerini – Valdepenas, Dodo, Fabbian, Fagioli, Fortini, Braschi, Kean, Kospo, Croci, Deli. Antrenor: Fabio Grosso

Real Madrid – Fiorentina, super amical pentru echipa lui Radu Drăgușin

Au mai rămas 3 săptămâni până la startul noului sezon din Serie A, iar Fiorentina are obiective importante în noua stagiune. Sezonul precedent a fost unul extrem de complicat pentru fosta echipă a lui Adrian Mutu, care a petrecut o lungă perioadă pe ultimul loc înainte de a se salva în a doua parte a stagiunii.

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Sâmbătă, 1 august, gruparea „viola” o înfruntă pe Real Madrid într-o partidă amicală care se va disputa pe Worthersee Stadion din Klagenfurt, arenă de 32.000 de locuri construită pentru turneul final al EURO 2008. Transferat în această vară de Fiorentina, Radu Drăgușin a fost titular în toate amicalele disputate până acum de echipa lui Fabio Grosso, iar fundașul român ar urma să facă parte din primul 11 și contra „galacticilor”.

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Ce rezultate au înregistrat Fiorentina și Real Madrid în amicalele din această vară

Fiorentina a jucat până acum 3 partide de pregătire. După un succes cu 1-0 contra celor de la Gubbio, grupare din Serie C, gruparea „viola” a cedat cu 2-3 pe terenul lui QPR, formație din divizia secundă a Angliei, iar Radu Drăgușin a fost criticat de italieni. În fine, pe 29 iulie, Fiorentina a obținut o nouă victorie, 1-0 contra lui Watford.

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De cealaltă parte, Real Madrid se pregătește de 3 săptămâni sub comanda noului antrenor Jose Mourinho, și a disputat un singur joc de pregătire, câștigat cu 4-1 contra celor de la Leganes. În această vară, Fiorentina a achiziționat un fotbalist de la Real, pe fundașul Victor Valdepenas, însă cele două formații negociază pentru o mutare și mai spectaculoasă.

Cum arată lotul lui Real Madrid pentru amicalul cu Fiorentina

Jose Mourinho nu se poate baza încă pe toate vedetele lui Real Madrid, deoarece mai mulți fotbaliști se află în vacanță după ce au participat la Cupa Mondială. Madrilenii au anunțat lotul pe care îl va avea la dispoziție tehnicianul în partida amicală cu Fiorentina, iar pe gazon s-ar putea afla olandezul Denzel Dumfries, fotbalist achiziționat în această vară de „galactici” de la Inter.

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Lotul lui Real Madrid pentru amicalul cu Fiorentina

  • Portari: Lunin, Sergio Mestre, Javi Navarro
  • Fundași: Dumfries, Trent, Carreras, Lamini, Joan Martinez, Fortea, Mario Rivas, Aimar Garcia
  • Mijlocași: Camavinga, Valverde, Arda Guler, Cestero, Lacosta, Alexis Ciria
  • Atacanți: Endrick, Carlos Espi, Daniel Yanez, Jacobo
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