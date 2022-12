Real Madrid, gata de o super lovitură pe piața transferurilor. Ia un star de la Cupa Mondială cu 100 de milioane de euro

Prestațiile excelente în tricoul Borussiei Dortmund, l-au adus pe Jude Bellingham în vizorul marilor cluburi din Premier League. Numai că jucătorul pare să amâne o revenire în Insulă și și-ar dori să dea curs propunerilor venite de la Real Madrid.

Bellingham, o afacere de peste 100 de milioane de euro

La Cupa Mondială, Jude Bellingham a probat, o dată în plus, că este . Iar valoarea sa de piață a crescut cu circa 20 de milioane de euro. Ajungând, potrivit , la 100 de milioane. Sumă de la care se va pleca la negocieri.

ADVERTISEMENT

Cluburile de top din Premier League sunt cu ochii pe el. În special Liverpool, Jurgen Klopp fiind unul dintre tehnicienii care au recunoscut, tranșant, că și-l doresc din vara lui 2023.

Numai că, jucătorul de 19 ani (va împlini 20 în 29 iunie 2023) are alte planuri. Mai exact, Real Madrid. Club care, grație relațiilor excelente pe care le are cu Dortmund, a avut posibilitatea de a-i transmite interesul în ceea ce-l privește.

ADVERTISEMENT

De altfel, scrie Marca, Bellingham este deja o prioritate pentru campania de transferuri din vară. În condițiile în care, este limpede, a sosit momentul de a forma o nouă linie de mijloc.

Casemiro a plecat la Manchester United, iar banii obținuți din transfer, 85 de milioane de euro, au fost păstrați tocmai pentru acordul cu Bellingham. În plus, Kroos și nu vor mai sta multă vreme, din pricina vârstei.

ADVERTISEMENT

Iar Real Madrid își dorește să construiască o nouă linie de mijloc, cu englezul în rol de coordonator, și în care să fie prezenți și ceilalți tineri pe care deja îi are sub contract, Camavinga, Tchouameni și Endrick. Plus un Valverde, care poate juca și la mijloc, dar și, în atac, în bandă.

Aki Watzke, președintele lui Dortmund, , a declarat deja că nu este optimist în ceea ce privește posibilitatea de a-l mai păstra pe Bellingham din vară. Deși mai are contract până-n 2025. Iar cum, la Liverpool se vorbește deja despre Enzo Fernández, lucrurile par deja clare.