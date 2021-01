Real Madrid, gest superb după ninsorile din Spania. Cum au ajutat orașul

Clubul Real Madrid a făcut un gest extraordinar după ce capitala a fost afectată de ninsori abundente în urma furtunii Filomena.

În Madrid, traficul a fost paralizat, după ce capitala a fost acoperită cu un strat incredibil de zăpadă, ceea ce nu s-a mai întâmplat de 50 de ani în Spania.

Autoritățile au fost luate prin surprindere și au avut nevoie de orice ajutor. Iar clubul Real Madrid a înțeles asta cel mai bine și a sărit în ajutor.

Real Madrid a contribuit la deszăpezirea capitalei

Oficialii clubului Real Madrid și-au manifestat sprijinul față de autoritățile locale, cărora le-au oferit câteva dintre utilajele folosite la modernizarea stadionului „Santiago Bernabeu”.

Jose Luis Martinez-Almeida, primarul orașului Madrid, a comentat pentru Marca, gestul superb al conducerii clubului din capitala Spaniei: „Real Madrid și companiile sale partenere ne-au pus imediat la dispoziție utiliajele folosite la modernizarea arenei Santiago Bernabeu. Asta ne-a permis să curățăm întreaga zonă din Paseo de la Castellana.”

Ninsorile puternice nu au afectat doar traficul, ci și campionatul de fotbal din La Liga, după ce meciurile din Madrid au fost amânate, printre care și Atletico Madrid – Athletic Bilbao. În același timp, Real Madrid a reușit cu greu să ajungă la Pamplona pentru meciul cu Osasuna, care s-a desfășurat în condiții de iarnă.

Echipa lui Zidane a trebuit să aștepte nu mai puțin de trei ore în avion, iar tensiunea a fost mare în rândul jucătorilor și a staff-ului: „Ne-au ținut ca pe niște hamsteri! E o nebunie, ceva inexplicabil, haos”, a fost reacția auzită dinspre gruparea madrilenă, scrie As.

Zinedine Zidane a declarat că partida cu Osasuna nu ar fi trebuit să se joace

Zinedine Zidane a fost foarte supărat după 0-0 cu Osasuna, iar antrenorul a răbufnit la conferința de presă de după partidă: „Nu a fost un meci de fotbal”, a spus supărat francezul, după ce Real a pierdut două puncte importante în lupta pentru titlu.

„Partida nu ar fi trebuit să se joace. Am jucat pentru că așa ne-au spus, dar în contextul dat, am văzut ce am văzut. Meciul ar fi trebuit suspendat”, a mai spus Zinedine Zidane.

Real Madrid e pe locul doi în clasamentul din Spania, cu 37 de puncte, la doar un punct distanță de rivala Atletico Madrid, care are însă nu mai puțin de trei partide restanță, după amânarea partidei cu Bilbao. Astfel, dacă echipa lui Simeone le va câștiga pe toate trei, ar putea obține un avans considerabil, de zece puncte și ar lua o opțiune serioasă pentru titlu.