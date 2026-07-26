Real Madrid îi fură vedeta lui Cristi Chivu! Mutarea de 70 de milioane de euro

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Real Madrid continuă să-și tureze motoarele în actuala perioadă de mercato, iar următoarea țintă a lui Jose Mourinho este nimeni altul decât Alessandro Bastoni, stoperul lui de la Inter Milano și unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai campioanei Italiei. Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Real Madrid, 70 de milioane de euro pentru vedeta lui Cristi Chivu!

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, se pare că cele două cluburi sunt foarte aproape de a bate palma pentru transferul lui Bastoni. Real Madrid intenționează să scoată din seif 70 de milioane de euro pentru a-și asigura serviciile stoperului italian, o sumă pe care șefii grupării de pe Giuseppe Meazza o consideră potrivită și sunt gata să o accepte, informează spaniolii de la AS.

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🚨🚨| NEW: Real Madrid could target Alessandro Bastoni, with Inter Milan open to a sale for €𝟕𝟎𝐌. Madrid could then turn their attention to a midfielder after securing a defender. 👀🇮🇹 [ ] — Goals Side (@goalsside)

În ultimele săptămâni și chiar luni au tot existat zvonuri legate de viitorul lui Bastoni, majoritatea publicațiilor de renume din Europa dându-l ca și plecat de la Inter. Cele mai vehiculate două posibile destinații au fost Real Madrid și Barcelona, dar se pare că gruparea catalană a ieșit din luptă, factorul decisiv care a înclinat balanța în favoarea „galacticilor” fiind chiar Jose Mourinho, un mare simpatizant al fundașului în vârstă de 27 de ani.

Real Madrid, mai activă ca oricând în zona de mercato!

Vara lui 2026 a fost și continuă să fie una extrem de spectaculoasă pentru gruparea „blanco”. Până în momentul de față, echipa de pe Santiago Bernabeu a semnat oficial patru fotbaliști de top, mai exact Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries și Ibrahima Konate, însă acesta pare să fie doar începutul. În prezent, șefii lui Real Madrid negociază activ cu Manchester City și RB Leipzig pentru a finaliza și transferurile lui , respectiv Yan Diomande, fotbaliști care au dat deja undă verde mutării.

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De asemenea, pe lângă revoluția din teren, „galacticii” au mutat curajos și pe banca tehnică, acolo unde l-au reinstalat pe „The Special One” – Jose Mourinho. Portughezul a revenit pe Santiago Bernabeu după 13 ani, obiectivul său fiind acela de a redresa echipa, care vine după două sezoane consecutive fără niciun trofeu major câștigat, una dintre cele mai proaste perioade din istoria clubului din acest punct de vedere.