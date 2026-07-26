Sport

Real Madrid îi fură vedeta lui Cristi Chivu! Mutarea de 70 de milioane de euro

Cristi Chivu, pe cale să-și piardă unul dintre cei mai importanți fotbaliști! Real Madrid a pus ochii pe starul lui Inter și plătește 70 de milioane de euro. Vezi pe FANATIK despre cine este vorba.
Dragos Petrescu
26.07.2026 | 15:32
Real Madrid ii fura vedeta lui Cristi Chivu Mutarea de 70 de milioane de euro
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Cristi Chivu îl poate pierde în această vară pe Alessandro Bastoni, fotbalistul dorit insistent de Real Madrid // FOTO: hepta.ro
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Real Madrid continuă să-și tureze motoarele în actuala perioadă de mercato, iar următoarea țintă a lui Jose Mourinho este nimeni altul decât Alessandro Bastoni, stoperul lui Cristi Chivu de la Inter Milano și unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai campioanei Italiei. Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Real Madrid, 70 de milioane de euro pentru vedeta lui Cristi Chivu!

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, se pare că cele două cluburi sunt foarte aproape de a bate palma pentru transferul lui Bastoni. Real Madrid intenționează să scoată din seif 70 de milioane de euro pentru a-și asigura serviciile stoperului italian, o sumă pe care șefii grupării de pe Giuseppe Meazza o consideră potrivită și sunt gata să o accepte, informează spaniolii de la AS.

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În ultimele săptămâni și chiar luni au tot existat zvonuri legate de viitorul lui Bastoni, majoritatea publicațiilor de renume din Europa dându-l ca și plecat de la Inter. Cele mai vehiculate două posibile destinații au fost Real Madrid și Barcelona, dar se pare că gruparea catalană a ieșit din luptă, factorul decisiv care a înclinat balanța în favoarea „galacticilor” fiind chiar Jose Mourinho, un mare simpatizant al fundașului în vârstă de 27 de ani.

Real Madrid, mai activă ca oricând în zona de mercato!

Vara lui 2026 a fost și continuă să fie una extrem de spectaculoasă pentru gruparea „blanco”. Până în momentul de față, echipa de pe Santiago Bernabeu a semnat oficial patru fotbaliști de top, mai exact Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries și Ibrahima Konate, însă acesta pare să fie doar începutul. În prezent, șefii lui Real Madrid negociază activ cu Manchester City și RB Leipzig pentru a finaliza și transferurile lui Rodri, respectiv Yan Diomande, fotbaliști care au dat deja undă verde mutării.

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De asemenea, pe lângă revoluția din teren, „galacticii” au mutat curajos și pe banca tehnică, acolo unde l-au reinstalat pe „The Special One” – Jose Mourinho. Portughezul a revenit pe Santiago Bernabeu după 13 ani, obiectivul său fiind acela de a redresa echipa, care vine după două sezoane consecutive fără niciun trofeu major câștigat, una dintre cele mai proaste perioade din istoria clubului din acest punct de vedere.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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